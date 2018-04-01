В рамках программы межмузейного обмена «Резидент» на ВДНХ покажут экспонаты из более чем 20 музеев.

«Проект условно делится на два ключевых направления: „Москва“ и „Россия“. Открывают выставочный цикл экспозиции Государственного музея имени Маяковского и Екатеринбургского музея изобразительных искусств, которые разместятся в павильоне „Рабочий и колхозница“», — сообщила заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной.

Музей имени Маяковского на выставке «Сотый апрель» представит более 100 экспонатов: футуристический бант поэта, ранние фотографии, постеры и рукописи. Часть из них покажут публике впервые. Екатеринбургский музей проведет выставку «Проверка на прочность. Избранные произведения из коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств», где покажут картины на тему индустриального строительства в СССР. На выставке можно будет увидеть работы Самуила Адливанкина, Юрия Пименова, Александра Лабаса и Амшея Нюренберга. Также музей представит образцы невьянской иконописи.

Выставки будут идти с 27 апреля по 9 сентября. Вход платный.

Источник: пресс-служба ВДНХ