Весной и летом 2018 года Cirque du Soleil представит в нескольких российских городах новое шоу Ovo. Эта постановка стала для цирка 25-й по счету, его герои — насекомые, в мире которых появляется загадочное яйцо.

Постановщики использовали девятиметровый цветок, яйцо длиной в 8,5 метра и стену, служащую проекционным экраном. Шоу исследует темы природы, пластики насекомых и идею принятия инаковости, утверждают создатели. Режиссером и хореографом стала Дебора Колкер, премьера прошла в Монреале.

«Шоу придется по душе семейной аудитории. Его полюбят дети. Темы и смыслы шоу универсальны. Даже если вы уже не раз видели Cirque du Soleil, Ovo познакомит вас с новыми гранями нашего творчества», — отметил артистический директор представления Тим Беннетт.

Гастроли начнутся с Санкт-Петербурга. С 28 апреля по 5 мая шоу будут показывать в Ледовом дворце. С 8 по 20 мая представление смогут увидеть московские зрители в «Лужниках». После этого артисты отправятся в Казань, Тольятти, Екатеринбург и Сочи.

Ознакомиться с более подробной информацией и приобрести билеты можно на сайте проекта.

Источник: Cirque du Soleil