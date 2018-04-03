Журналист Юрий Дудь снял фильм о «золотом периоде» российского MTV — с 1998 по 2002 год.

Ведущий шоу «вДудь» взял интервью у создателя телеканала Бориса Зосимова, а также у его главных ведущих: Тутты Ларсен, Александра Анатольевича, Ольги Шелест, Антона Комолова, Яны Чуриковой, Василия Стрельникова, Лики Длугач и Татьяны Геворкян.

«Если бы не эти пацаны и девчонки, никакого „вДудя“, скорее всего, никогда бы не получилось», — заявил создатель фильма.

Источник: «вДудь»