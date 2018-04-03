Фестиваль «Ласточка» в 2018 году не состоится
В 2018 году в Москве не состоится фестиваль музыки и активного отдыха «Ласточка».
Организаторы поменяли свои планы из-за чемпионата мира по футболу, одной из главных площадок которого станет стадион «Лужники» и вся территория спортпарка. Здесь же традиционно проходил фестиваль. «У нас не получается провести фестиваль в даты, которые мы планировали, — и чтобы привезти крутых артистов, и чтобы успеть застроить и подготовить территорию», — пояснили они.
Одновременно с этим представители команды «Ласточки» уточнили, что уже начали работать над организацией фестиваля в 2019 году.
Ранее The Village рассказывал, какие фестивали можно посетить этим летом.
Источник: организаторы «Ласточки»
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