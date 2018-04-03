В 2018 году в Москве не состоится фестиваль музыки и активного отдыха «Ласточка».

Организаторы поменяли свои планы из-за чемпионата мира по футболу, одной из главных площадок которого станет стадион «Лужники» и вся территория спортпарка. Здесь же традиционно проходил фестиваль. «У нас не получается провести фестиваль в даты, которые мы планировали, — и чтобы привезти крутых артистов, и чтобы успеть застроить и подготовить территорию», — пояснили они.

Одновременно с этим представители команды «Ласточки» уточнили, что уже начали работать над организацией фестиваля в 2019 году.

Фестиваль «Ласточка», 22 июля 2017 года Дорогие друзья! К сожалению, иногда даже самым желанным планам не суждено сбыться - в этом году фестиваль «Ласточка» вынужден сделать паузу - это связано с проведением Чемпионата Мира по Футболу 2018, одной из главных площадок которого станет стадион Лужники и вся территория спорт-парка! В связи с Чемпионатом и подготовительными работами к нему, у нас в этом году не получается провести фестиваль в даты, которые мы планировали - и чтобы привезти крутых артистов, и чтобы успеть застроить и подготовить территорию. Мы обещаем вам вернуться в следующем году и уже начали работу над Ласточкой-2019! Спасибо, что остаетесь с нами Любящая вас команда Ласточки Опубликовано Фестиваль Ласточка 3 апреля 2018 г.

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Источник: организаторы «Ласточки»