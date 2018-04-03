Организаторы фестиваля современного искусства «Форма» открыли продажу билетов на 2018 год.

Фестиваль состоится 21 июля на новой площадке в районе станции метро «Красносельская» по адресу: улица 1-я Рыбинская, 1. Пока дополнительной информации о локации не приводится, но по этому же адресу раньше проводили игры в лазертаг.

Программу в 2018 году планируют существенно расширить за счет иностранных участников из мира музыки, искусства и театра. Также на «Форме» организуют специальные сцены, посвященные поэзии и экспериментальной музыке. Кроме того, гостей ждет несколько сайт- и тайм-специфик-выступлений. Более подробную программу представят в ближайшее время.

Сейчас билеты на фестиваль можно купить за 700 рублей за штуку. При заказе сразу нескольких билетов предоставляются скидки. Через неделю стоимость входа увеличится до тысячи рублей. В день мероприятия цена вырастет втрое.

Публикация от Фестиваль ФОРМА (@formafestival) 3 Апр 2018 в 3:04 PDT

Ранее The Village рассказывал, что происходило на «Форме» в 2017 году.

Источник: организаторы фестиваля «Форма»