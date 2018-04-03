С 31 мая по 10 июня в Москве пройдет фестиваль документального кино Beat Film Festival.

Фестиваль откроется показом работы Grace Jones: Bloodlight and Bami во дворе института «Стрелка». В этом байопике британская документалистка Софи Файнс рассказывает о певице и актрисе Грейс Джонс.

Также в программу вошли лента «Сильвана» о шведской исполнительнице Сильване Имам, сочетающей рэп-карьеру с левым активизмом, картина Skate Kitchen об одноименной нью-йоркской банде девушек-скейтбордисток и фильм «Матанги / Майя / M.I.A» о жизни певицы Майи, который получил специальный приз жюри на фестивале «Сандэнс». Все эти работы входят в специальную кураторскую программу Grrrl Power, сформированную вместе с онлайн-изданием Wonderzine.

Помимо «Стрелки», площадками фестиваля станут летний кинотеатр музея «Гараж», «Каро 11 Октябрь», Центр документального кино в Музее Москвы и Центральный дом предпринимателя.

Полная программа фестиваля станет доступна на сайте фестиваля с 30 апреля. Там же уже продаются билеты на Grace Jones: Bloodlight and Bami и «Матанги /Майя / M.I.A».

Источник: организаторы Beat Film Festival