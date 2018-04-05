Очередной Bosco Fresh Fest пройдет 10 и 11 июня. Впервые площадкой фестиваля станет ​бизнес-​школа «Сколково».

Темой мероприятия, вдохновленного фильмом «Солярис» Андрея Тарковского, станет космос. «Мы бы хотели раскрыть тему устремлений в будущее, нового романтизма, тяги человека к новым знаниям», — рассказал художественный руководитель фестиваля Илья Куснирович.

В пространство бизнес-школы событие планируют интегрировать с помощью архитектуры, дизайна и новых медиа. В этом году акцент сделают на лекциях и образовательной программе. Спикеров и хедлайнеров музыкальной сцены обещают назвать в ближайшее время.

Первый ограниченный тираж абонементов по стартовой цене 2 тысячи рублей уже поступил в продажу на сайте фестиваля.

С программой Bosco Fresh Fest за 2017 год можно ознакомиться в гиде The Village.

Источник: представители организаторов фестиваля