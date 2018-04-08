В клубе Squat 14 апреля пройдет весенняя «Артлихорадка» — проект онлайн–галереи современного искусства Borsch, направленный на поддержку молодых художников.

В программе — модулярные лайвы, аудиовизуальные и видео-арт перформансы, электроакустические и пространственные инсталляции. Действие будет происходить на трех переосмысленных художниками танцполах.

Так, на мероприятии выступят Sense, Misak, Арсений Трофим, Саша Горина, Vj Spam, Алексей Коханов. За перформансы в этот вечер отвечают Raduga Design, Роман Ермаков и Владимир Ермаченков. Гостей ждут, помимо всего, видео-арт Дианы Галимзяновой, арт-объекты Катерины Крестовой, а также сет от нидерландского диджея Franz Heart. Эксклюзивные сеты представят и художники Павел Пепперштейн и Ксения Драныш. Танцевальная программа продлится с 22:00 до 7 утра следующего дня.

До этого, с 20:00 до 22:00, на продажу выставят более 130 работ выпускников «Британки», свободных Мастерских, МГХАИ имени Сурикова и школы Родченко. Организаторы обещают, что цены на произведения не превысят 10 тысяч рублей.

Внутренний двор клуба в эту ночь превратится в мини-кинотеатр, где покажут короткометражку от студентов Школы Родченко.

Посетителей предупреждают о дресс-коде. На «Артлихорадке» действуют билеты трех типов: с 19:00 до 22:00 — за 300 рублей, с 22:00 до 3:00 — 700 рублей, а с 3:00 до окончания мероприятия — за 500 рублей.

Источник: организаторы «Артлихорадки»