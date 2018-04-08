В Российской государственной библиотеке 10 апреля откроется выставка номинантов государственной премии в области современного искусства «Инновация-2018».

В экспозицию включили лучшие кураторские, образовательные, инклюзивные проекты, а также музыкальные и междисциплинарные фестивали, ставшие открытием российского искусства за последний год.

Из 375 заявок, поданных в этом году, оргкомитет выбрал пять лучших проектов в каждой из семи конкурсных номинаций: «Проект года», «Куратор года», «Художник года», «Региональный проект», «Новая генерация» и «Образовательный проект». Вознаграждение за победу в каждой из них составляет 500 тысяч рублей. Еще 300 тысяч получит победитель в дополнительной номинации — «Книга года».

Офлайн-выставка продлится до 12 мая. Посмотреть выставку можно и онлайн. Награждение 13-й премией состоится 27 апреля в Театре Наций.

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Источник: сайт мэрии Москвы