Сегодня на сайте Международной федерации футбола стартовал последний этап продаж билетов на чемпионат мира, который пройдет летом в России.

Этап продлится до конца турнира. Билеты на все матчи можно купить в порядке обычной очереди. При этом на отдельные матчи будут доступны билеты четвертой категории, зарезервированной для россиян.

С начала продаж в сентябре 2017 года среди болельщиков распределили около 2,2 миллиона билетов. В дальнейшем организаторы планируют продать еще порядка полумиллиона билетов.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Источник: ФИФА