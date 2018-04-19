На месте клуба Hard Candy в Большом Кисловском переулке открылся фитнес-клуб Olymp, входящий в сеть Alex Fitness. Это первый в Москве зал с поддержкой технологии GymKit от Apple, которая позволяет передавать данные с тренажеров на смарт-часы Apple Watch.

Синхронизация между часами и кардиотренажерами — беговыми дорожками, степперами, велотренажерами и эллиптическими тренажерами — создается одним касанием. Данные о сожженных калориях, дистанции, скорости, наклоне, темпе и пульсе будут передаваться автоматически и суммироваться в приложении «Активность», которое помогает пользователям ставить достижимые цели и следить за прогрессом. Во время тренировки статистику можно увидеть и на экране тренажера, но после ее окончания информация сразу стирается из памяти устройства.

В ближайшее время технология станет доступна и в других столичных клубах.

Источник: Olymp