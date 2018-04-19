В этом году в парке Горького откроется круглогодичный спортивный центр Nike, занятия в котором будут проходить бесплатно.

Площадка спроектирована в форме открытой обувной коробки. Здесь появятся душевые кабины, раздевалки, прокаты, беговая база и другие зоны.

Кроме того, в следующем году у Андреевского моста заработает еще один спортивный центр. Его построят на месте, где в 1970 году планировалось открыть Ледовый дворец. Помимо раздевалок и душевых кабин, для москвичей создадут скейт-парк, баскетбольную площадку и батут-центр. А на свежем воздухе можно будет заняться сквошем.

Источник: агентство «Москва»