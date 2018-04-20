Организаторы вечеринки «Поникараоке» сообщили о переносе мероприятия из пространства «Смена 2.0» на другую площадку по независящим от них причинам.

«Нам сложно сказать что-либо, потому что мы делаем все возможное и невозможное, чтобы вечер состоялся!» — отмечается на странице вечеринки в фейсбуке. Позднее стало известно, что «Поникараоке» перенесли на 23:00 в «Агломерат».

Представитель команды «Смены» Сергей Дрюков рассказал The Village, что пространство временно отказалось от проведения мероприятий по техническим причинам, связанным с договоренностями с собственниками помещения. Дрюков заверил, что «Смена» возобновит свою работу к следующим выходным.