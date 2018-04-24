Bosco Fresh Fest объявил первого хедлайнера фестиваля, который пройдет в бизнес-​школе «Сколково» 10 и 11 июня. В первый день на сцену выйдет шведская певица Карин Дрейер, известная как Fever Ray.

Бывшая участница электропоп-дуэта The Knife выпустила свой второй альбом «Plunge» в октябре прошлого года. В нем Дрейер поднимала политические вопросы, а также темы сексуального желания и радикального феминизма. Участие Fever Ray в фестивале станет первым выступлением группы в России.

В продажу на сайте Bosco Fresh Fest поступили абонементы по цене 3 тысячи рублей. Их стоимость включает в себя оба дня фестиваля и ночную программу, за которую отвечает творческое объединение Esthetic Joys. В дальнейшем цена абонементов будет расти.

Темой очередного Bosco Fresh Fest станет космос. В этом году акцент сделают на лекциях и образовательной программе.

Источник: представители фестиваля