Продюсерская команда Black Russian и режиссер Максим Диденко, известные по спектаклю «Черный русский», запускают интерактивное онлайн-шоу Asmodeus.

Театральное действо развернется в студии в прямом эфире. Зрители смогут следить за жизнью Адама (Сергея Епишева) и Евы (Кристины Асмус) в подземном бункере. По сюжету они спустились в него, чтобы спастись от врагов России и катастрофы, которая ждет планету после столкновения с кометой. Каждую неделю к ним приходит новый гость, которого «подвергают испытанию страхами одиночества, смерти, собственных сексуальных фантазий и не только».

«Что привыкли делать люди, которые живут в России? Всегда и всего бояться. Мы предлагаем трахнуть свой страх», — заявляют авторы шоу. Каждый зритель сможет повлиять на сюжет сериала и судьбу героев с помощью чата, интерактивных сервисов и денежных пожертвований.

Премьера состоится 21 мая в 22:00. Новые серии будут выходить по понедельникам. Их покажут только один раз в live-режиме на сайте BlackRussian.TV. Сейчас доступ к нему может быть ограничен из-за действий Роскомнадзора.

Билеты можно купить как на одно шоу, так и сразу на несколько.

Действует возрастное ограничение 18+.

Источник: создатели Asmodeus