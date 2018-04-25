Организаторы ежегодного Пикника «Афиши» объявили вторую часть лайнапа фестиваля, который состоится в субботу, 4 августа, в музее-заповеднике «Коломенское».

Помимо Arcade Fire, Belle & Sebastian, Земфиры и King Gizzard & The Lizard Wizard, в программе теперь также значится американский рэпер Джо-Вон Вирджини Скотт, более известный как Джоуи Бэдэсс. Некоторым он может быть знаком по сериалу «Мистер Робот» или рекламным кампаниям Calvin Klein.

Также на фестивале выступит Rhye. Изначально это был дуэт из канадского вокалиста Майка Милоша и датского продюсера Робина Ханнибала, но вскоре после выхода первого альбома Ханнибал покинул проект. Милош же недавно выпустил вторую пластинку — «Blood».

Российских исполнителей на Пикнике «Афиши» представит москвич Глеб Голубин, более известный как Pharaoh. Сам он называет себя клауд-рэпером и недавно выпустил новый мини-альбом.

Источник: организаторы Пикника «Афиши»