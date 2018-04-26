«Русские медведи движутся к победе»: Болельщики выберут девиз сборной на ЧМ-2018
Сегодня, 26 апреля, Международная федерация футбола запустила голосование на слоган, который украсит автобус российской сборной на чемпионате мира.
Болельщикам предложили выбрать из трех вариантов девиза: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе».
Голосование продлится до 14 мая на сайте ФИФА, принять участие в нем смогут только зарегистрированные пользователи. Результаты объявят 24 мая.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В матче-открытии российская сборная сыграет с командой Саудовской Аравии. Также россияне проведут матчи против уругвайцев и египтян.
Источник: ФИФА
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