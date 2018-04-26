Сегодня, 26 апреля, Международная федерация футбола запустила голосование на слоган, который украсит автобус российской сборной на чемпионате мира.

Болельщикам предложили выбрать из трех вариантов девиза: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе».

Какой девиз будет украшать автобус @teamrussia🇷🇺 во время #ЧМ2018? Решать тебе!👇



Участвуй в опросе #BeThere With @Hyundai_Global и выбери свой вариант!🚌 — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 26 апреля 2018 г.

Голосование продлится до 14 мая на сайте ФИФА, принять участие в нем смогут только зарегистрированные пользователи. Результаты объявят 24 мая.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В матче-открытии российская сборная сыграет с командой Саудовской Аравии. Также россияне проведут матчи против уругвайцев и египтян.

Источник: ФИФА