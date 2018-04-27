В саду «Эрмитаж» 7 июля состоится первый джазовый фестиваль Chess & Jazz.

На мероприятие приедут как российские, так и зарубежные джазовые коллективы. На открытом воздухе можно будет сыграть в шахматы и поучаствовать в турнире. Также здесь пройдут лекции и мастер-классы от гроссмейстеров.

Хедлайнером фестиваля станет американский певец CeeLo Green, который выступит в России впервые.

Кроме того, гостей ждут арт-инсталляции и еда от ведущих гастрономических проектов Москвы. Помимо авторских блюд, на Chess & Jazz организуют зону, напоминающую итальянский рынок 60-х годов, и пространство для пикника.

В образовательной программе местного лектория — дискуссии от спикеров арт- и бизнес-индустрии. Билеты на фестиваль доступны здесь. На праздник приглашают гостей старше 18 лет.

О других фестивалях лета 2018 можно прочитать в материале The Village.

Источник: организаторы Chess & Jazz