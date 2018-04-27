Театральная школа Gogol School объявила программу летних интенсивов.

Программа стартует 31 мая занятиями для кинорежиссеров от Алены Рубинштейн. 12 мая пройдет открытый урок для желающих ознакомиться с курсом, стоимость которого составит 19 900 рублей за два месяца.

Открытие первого актерского интенсива под руководством актеров «Гоголь-центра» Ильи Ромашко и Егора Матвеева состоится 1 июня. Пробное занятие запланировано на 1 мая. Двухмесячный курс обойдется в 27 500 рублей.

Кроме того, 2 июня начнется интенсив пластического театра, организованного совместно с «Балетом Москва». Стоимость курса, кураторами которого станут актер Игорь Шаройко и хореограф Ольга Тимошенко, составит 22 500 рублей. Открытый урок пройдет 12 мая.

Подробнее ознакомиться с программами и записаться на курсы можно на сайте Gogol School.

Театральную школу Gogol School открыли актеры и режиссеры московского «Гоголь-центра» летом 2015 года.



Источник: Gogol School