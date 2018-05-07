Фантастический фильм Marvel «Мстители: Война бесконечности» побил очередной рекорд в прокате в России и СНГ.

По данным портала «Кинобизнес сегодня», за премьерный уик-энд с 3 по 6 мая картина собрала в кинотеатрах 1,16 миллиарда рублей. Предыдущий рекорд в 1,05 миллиарда принадлежал пятой части «Пиратов Карибского моря», вышедшей в мае 2017 года.

На момент публикации новости официальный сайт госсистемы учета сведений о кинопоказах работал со сбоями.

Ранее новые «Мстители» также побили рекорды по предпродажам билетов в России и по кассовым сборам в день премьеры. В мировом прокате новинка собрала более миллиарда долларов и уже обошла фильм «Звездные войны: Пробуждение Силы».

Источник: «Кинобизнес сегодня»