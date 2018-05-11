Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина совместно с Mail.Ru Group открывает публичную программу «Машина зрения». На ней расскажут о взаимодействии технологий с современным искусством.

В первый блок программы вошло три лекции. Первая встреча состоится уже сегодня, 11 мая, в 18:00. Глава отдела кино- и медиаискусства Пушкинского музея Ольга Шишко расскажет о проектах и экспериментах художников: от нет-арта, который развивали Алексей Шульгин, Аристарх Чернышев и арт-группа Jodi, до нейрокино и тактильного кинематографа (Пия Тикка), погружения в виртуальную реальность и диалогов с искусственным интеллектом.

Следующее мероприятие запланировано на 18 мая. Лекторы расскажут о робототехнике и роль машин в художественном процессе.

Заключительную лекцию проведет 6 июня кинокритик Алиса Таежная. Темой лекции станут главные достижения мирового кино в создании альтернативной реальности — компьютерных миров, опытов погружения в виртуальную реальность, утопических и антиутопических сценариев встречи цифрового и человеческого мира. Обсуждение пройдет на примере «Матрицы», «Бегущего по лезвию 2049», фильмов Шейна Каррута и Стивена Содерберга.

Мероприятия состоятся в кинозале штаб-квартиры Mail.Ru Group по адресу: Ленинградский проспект 39, строение 79, 1 этаж. Зарегистрироваться на бесплатные лекции можно здесь.

Источник: Colta