Московский Кремль перейдет на летний режим работы с 15 мая, сообщили представители Федеральной службы охраны.

Экскурсии по новому расписанию будут проводиться с 9:30 до 17:00, а территория будет открыта до 18:00. Такой режим работы введут на время летнего туристического сезона по 30 сентября. Выходной день в Кремле сделают по четвергам.

На летний режим работы с 1 июня переходит и Государственный исторический музей. Попасть в музей можно будет ежедневно с 10:00 до 20:00, а увидеть экспозицию Покровского собора — с 10:00 до 17:00.

Также руководство музея решило, что посетители смогут находиться в здании и поздно вечером — до 22:00, чтобы участвовать в различных программах и мероприятиях. На летнее время посетители смогут заходить в музей через парадный вход на Красной площади.

Источник: агентство «Москва», ТАСС