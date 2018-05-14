Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала для прослушивания песню «Номера» белорусского рэпера ЛСП, выпущенную еще в 2014 году. Об этом сообщается в официальном паблике исполнителя.

Доступ к песне в России ограничили на основании решения Роспотребнадзора от 28 апреля. Ведомство увидело в тексте песни описание способа совершения самоубийства, что запрещено российским законодательством.

Трек пока доступен на других сервисах, таких как Apple Music, «Яндекс.Музыка», SoundСloud, а также на YouTube.

Источник: ЛСП