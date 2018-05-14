В лектории павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ 16 мая состоится лекция «Игра престолов»: больше, чем мода» об образах героев сериала.

Мероприятие откроет цикл встреч «Экранизация: стиль и мода в сериалах и кино» в рамках летней образовательной программы.

Темой обсуждения станут работы художницы по костюмам Мишель Клэптон, которая создавала одежду актерам «Игры престолов». Участникам встречи расскажут, как создавались наряды, какое влияние на одежду героев сериала оказали коллекции Givenchy, Alexander McQueen, Giambattista Valli и Valentino.

В качестве ведущей лекции выступит эксперт в области дизайна Илектра Канестри. Начнется мероприятие в 19:00. Вход свободный.

Источник: пресс-служба ВДНХ