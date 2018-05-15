31 мая в Павильоне № 69 на ВДНХ покажут коллекцию Chanel Métiers d’Art. Впервые ее представили в декабре 2017 года в Эльбской филармонии в Гамбурге.

Карл Лагерфельд посвятил линию Métiers d’Art возрождению ремесленного труда. За вышивку в этой коллекции отвечали ателье Maison Lesage и Atelier Montex, цветы и плюмаж создали Maison Lemarié, обувь — мастерская Massaro, а головные уборы — Maison Michel.

Ранее The Village также рассказывал, что 16 мая посетители ВДНХ смогут послушать бесплатную лекцию о моде в сериале «Игра престолов».

Источник: The Blueprint