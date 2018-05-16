В пространстве DI Telegraph пройдет седьмой принт-маркет «Вкус Бумаги», на котором художники, галереи, коллекционеры и студии печати представят экспозицию работ, выполненных в техниках ручной печати на бумаге.

Лаборатория «Пиранези LAB» проведет серию бесплатных мастер-классов, на которых расскажут о глубокой, плоской и высокой печати, а также о цветной шелкографии. Кроме того, в программе запланированы перформансы современных художников Виктора Меламеда и Тихона Чигарова.

Вход на мероприятие бесплатный, однако для участия в мастер-классах необходимо зарегистрироваться.

Источник: представители мероприятия