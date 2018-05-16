Пятый уличный фестиваль науки, искусства и технологий «Политех» объявил музыкальную программу.

Главным событием станет аудиовизуальный перформанс Switch от художника Nsdos, выступающего на стыке танца, музыки и цифрового искусства. На выступлениях Nsdos использует музыкальную станцию собственного изобретения, на создание которой художника вдохновил принцип работы метеорологических станций.

С перформансом Field также выступит канадский музыкант Мартин Мессье, создающий композиции с помощью электромагнитных полей. На выступлении Мессье использует две патч-консоли, помогающие улавливать звуки, которые обычно находятся за границами человеческого слуха.

Электронный музыкант Андрей Орлов и студия Stain представят музыкально-графическую историю о хрупкости и силе технологий с помощью синхронизации компьютерной графики с композициями, исполненными на синтезаторах конца 70-х — начала 80-х годов.

Кроме того, на фестивале выступят российский продюсер Tropical Interface, исповедующий футуристическую танцевальную музыку с экологическим уклоном, а также постоянные резиденты радиостанции Megapolis FM Иван Фомин, Tiger Balms и Вячеслав Косачев.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте «Политеха».

Фестиваль «Политех» пройдет 19 и 20 мая в парке Горького. Темой мероприятия в этом году станет «Энергия», а главным событием — танцевальный VR-перформанс от команды швейцарского хореографа Жиля Жобана. Также в программе запланированы лекция об издержках страсти и подарочные карты в спортцентр Nike.