В рамках весеннего праздника на Велозаводском рынке, расположенном у станции метро «Автозаводская», приготовили варенье из лепестков роз в самой большой кастрюле в мире.

Приготовлением варенья занималась Национальная гильдия шеф-поваров. Для этого понадобилась кастрюля весом 4,5 тонны и 600 килограмов лепестков роз.

Публикация от Nadejda Gerasimova (@gerasimova.nadejda) 19 Май 2018 в 3:16 PDT

Публикация от Вероника Саблина (@sablina.veronika) 18 Май 2018 в 9:07 PDT

Публикация от Olga Pulina (@sonce_make) 19 Май 2018 в 1:49 PDT

Кроме того, 19 мая на рынке проходят мастер-классы по флористике и приготовлению перуанского национального блюда «Севиче классический». Запланирована также развлекательная программа с участием танцевального ансамбля из Грузии и музыкантов из Северной Осетии.

Велозаводский рынок построен в 1932 году. Раньше в этом районе находился Первый московский завод велосипедов. Новое здание рынка построили в 1973 году, обновленный рынок открыли после реконструкции 22 марта 2018 года.

Источник: «Москва»