Самая большая в мире кастрюля с вареньем на Велозаводском рынке
В рамках весеннего праздника на Велозаводском рынке, расположенном у станции метро «Автозаводская», приготовили варенье из лепестков роз в самой большой кастрюле в мире.
Приготовлением варенья занималась Национальная гильдия шеф-поваров. Для этого понадобилась кастрюля весом 4,5 тонны и 600 килограмов лепестков роз.
Кроме того, 19 мая на рынке проходят мастер-классы по флористике и приготовлению перуанского национального блюда «Севиче классический». Запланирована также развлекательная программа с участием танцевального ансамбля из Грузии и музыкантов из Северной Осетии.
Велозаводский рынок построен в 1932 году. Раньше в этом районе находился Первый московский завод велосипедов. Новое здание рынка построили в 1973 году, обновленный рынок открыли после реконструкции 22 марта 2018 года.
Источник: «Москва»
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