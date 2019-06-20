Текст: Дария Сенникова, Ольга Карасева

Растения (за редким исключением) чувствуют себя хорошо только при выполнении целого списка условий: свет определенной интенсивности и продолжительности, специальный режим полива, подкормки. И все усилия могут оказаться напрасными, если уехать в отпуск, доверив поливать свой домашний сад соседям: они наверняка зальют, пересушат или перепутают араукарию и аихризон. Мы нашли предложения от частных лиц по передержке и гостиницы для растений, где обещают позаботиться о них, пока вы будете отдыхать.

Dream Flowers dreamflowers instagram

Что принимают Любые виды растений высотой до пяти метров.

Цена 500 рублей за растение высотой в метр в месяц (зависит от размера растения).

Еще Перевозка в теплом кузове автомобиля, обследование растений фитопатологом, лечение от вредителей и болезней, консультации специалистов.

Гостиница Dream Flowers — это очень большая теплица со стеклянными стенами и потолком, где за растениями следят профессиональные садовники. Отель появился в 2006 году — тогда компания специализировалась на фитодизайне, и в нее обратились первые желающие найти номер для зеленого постояльца. Сейчас здесь готовы принимать растения не только на время отпуска хозяина или ремонта в квартире, но и на целый сезон, когда кашпо нужно убрать с веранды заведения или с придомовой территории.

Прежде чем поселить растение в гостинице, его осматривают специалисты, фиксируют состояние, и если оно вызывает вопросы, то клиенту могут отказать. Но в Dream Flowers объясняют, что такие экземпляры к ним обычно не приносят: проще купить новые, чем выхаживать проблемные. Если растение не выжило, компания за свой счет готова заменить его новым.

Размещают постояльцев либо в теплице, либо на улице (как говорят профессионалы, в уличном прикопе). Такой вариант подойдет кустарникам и хвойным растениям — им зимой противопоказано оставаться в теплице. В холодное время года Dream Flowers забирает теплолюбивые растения на специальном грузовике, в кузове которого поддерживают комнатную температуру. Цена за пребывание в гостинице зависит от габаритов: чем больше растение, тем дороже. За дополнительную плату можно получить консультацию специалиста (3 тысячи рублей) или пройти обследование у фитопатолога (4 тысячи рублей).

Flors

flors

instagram

Что принимают Любые растения.

Цена Примерно 20 % от стоимости растения, но цена также зависит от сложности ухода. Оставить неприхотливое растение среднего размера — 100 рублей в неделю.

Еще «Зеленый доктор», вынос растений на улицу, пересадка.

Специалисты Flors рассказывают, что доверять соседям и родственникам свои растения не стоит — результат всегда оказывается печальным. Не рекомендуют и рассчитывать исключительно на автополив: если растения пересадили в кашпо с такой функцией меньше полугода назад, то им требуется дополнительный полив вручную. В гостинице Flors следить за гостями будут профессионалы, а при желании клиент может заказать еще и услугу «Зеленый доктор». Если с растением что-то не так (например, оно не цветет или желтеют листья), то специалист определит, что происходит, и посоветует, как исправить ситуацию. Услуга бесплатная, даже если вы не оставляете растения на передержку.

Отель Flors — это специально оборудованный склад со стеллажами. Растения там расселяют в зависимости от предпочтений: светолюбивые ставят к окну, а тенелюбивые, наоборот, подальше от света. Олеандрам, цитрусам и розам полезно бывать на свежем воздухе, потому с мая по сентябрь по согласованию с клиентом их могут выставлять на улицу в дневное время.

Перед тем как принять растение в гостиницу, клиента просят прислать его фотографию. Если видны следы заражения вредителями — приходится отказывать, чтобы не заразить соседей. Особенно опасными считаются паутинный клещ и мучнистый червец, а вот щитовку можно подлечить за время пребывания в отеле. Специалисты Flors рассказывают, что растения в идеальном состоянии привозят редко, обычно их приходится мыть, опрыскивать, удалять желтые и сухие листья и цветоносы. Здесь тоже дают гарантию: если вдруг растение погибло, его меняют на аналогичное новое.

Цена на услуги гостиницы зависит от сложности ухода. Например, оставить здесь азалию или бегонию будет стоить дороже, чем кактус. Также стоимость номера формируется исходя из рыночной ценности растения и его размеров. Недельная передержка может стоить от 100 до тысячи рублей. Из дополнительных услуг есть доставка до гостиницы и пересадка, на которую действует скидка 50 %, если купить кашпо в магазине Flors.

Домашняя передержка

avito

youla

Что принимают Любые растения.

Еще От 20 рублей за сутки.

Услугу по хранению растений и уходу за ними можно найти и на сайтах объявлений. Как правило, частные няни для растений — это те же флористы, которые не против дополнительного заработка. На сайтах объявлений обещают примерно тот же набор услуг: полив по рекомендации клиента, при необходимости опрыскивание и обрезка. О том, что делать, если растение погибнет, придется договариваться индивидуально.