В последний год об инфляции заговорили даже те, кто не особо интересовался экономикой. Цены почти на все товары заметно выросли: на те же деньги теперь можно купить меньше товаров, чем раньше. The Village решил разобраться в сути этого явления с помощью экспертов Центробанка, который является главным регулятором на финансовом рынке России. Они рассказали о том, почему растут цены, как это влияет на экономику и чего нам ждать в этом году.

Какой бывает инфляция и отчего она возникает

В экономической науке выделяют очень много разновидностей инфляции, одна из широко распространённых типологий — по темпам роста цен:

умеренная, или «ползучая» инфляция (до 10 % в год);

галопирующая (более 10 % в год);

гиперинфляция (десятки, сотни и даже тысячи процентов, она возникает во время войны или кризиса).

Мировой рекорд по инфляции поставила Зимбабве: в октябре 2008-го инфляция составляла 231 миллион процентов в год. Самая высокая инфляция в Новейшей истории России была зафиксирована в 1992 году: она составила 2 508,8 %. В сентябре кризисного 1998 года она составила 38,4 %, по итогам года — 84,5 %. А самая низкая инфляция была зафиксирована в 2011 году — 6,1 % (тогда в летние месяцы даже наблюдалась небольшая дефляция). Инфляция по итогам 2014 года в России составила 11,36 %.

Причинами инфляции являются различные нарушения баланса между спросом и предложением. Они могут возникать из-за прироста денежной массы в обращении, причиной могут стать слишком доступные кредиты или включение печатного станка. История XX века учит нас, что денежная эмиссия может помочь государству исполнить бюджет, но неизбежно приведёт к дальнейшему неконтролируемому ускорению темпов инфляции. Номинально денег хватит на всё, но, поскольку они не обеспечены экономикой, реальная их стоимость снизится.

Один из самых ярких примеров — гиперинфляция в Германии после Первой мировой войны. Тогда, к концу 1923 года, темп инфляции составил 16 миллионов процентов в год, население обнищало, деньги начали заменяться на суррогаты, процветал бартерный обмен. Этот драматичный период даже нашёл отражение в художественной литературе (в том числе в романе Ремарка «Чёрный обелиск»). А гиперинфляция в России тех же лет отчасти описывается в романе Каверина «Два капитана».

Самая высокая инфляция

в новейшей истории России была зафиксирована в 1992 году: она составила 2 508,8 %

Цены также могут расти и из-за недостаточного предложения, вызванного неурожаем, ограничениями на ввоз товаров из-за рубежа, действиями монополистов или ростом стоимости сырья.

В 1970-е годы США переживали один из самых серьёзных кризисов. К экономическому спаду добавился резкий скачок цен на нефть и ослабление доллара. Поскольку инфляция не рассматривалась тогда как главная угроза, правительство и ФРС концентрировались на сохранении низкого уровня безработицы. Большие деньги выделялись на военные и социальные нужды. В результате инфляция разогналась до двузначных значений, США вошли в период стагфляции (высокая инфляция на фоне экономического спада). Инфляция сохраняла высокие темпы роста вплоть до 1981 года, когда был взят курс на жёсткую денежно-кредитную политику. Ставка ФРС возросла до 21,5 %, и через год инфляция снизилась с 12,5 до 3,8 %.

Как инфляция влияет на экономику и людей

При высокой инфляции меняется поведение как потребителей, так и производителей. Доходы людей сокращаются, становится практически невозможным делать сбережения. Все стремятся как можно скорее «спасти» быстро обесценивающиеся деньги, переведя их в товары, недвижимость, стабильную иностранную валюту. Для бизнеса инфляция означает отсутствие вложений в модернизацию и инновации, так как она делает невыгодными долгосрочные инвестиции в производство.

Для экономики важна не только величина инфляции и темпы её роста, но и инфляционные ожидания. Они не менее опасны, чем сам по себе рост цен, потому что в своём экономическом поведении мы всегда ориентируемся не только на текущее положение, но и на некий прогноз. Например, если вы знаете, что цены будут сильно расти, вы перестанете откладывать часть своей зарплаты на счёт в банке, а потратите её сразу или купите иностранную валюту. То же самое делает бизнес, который закладывает в свои цены ожидаемое повышение цен на сырьё, транспорт и прочие расходы. Так он снижает инфляционные риски, опасаясь, что полученной выручки не хватит для работы компании в будущем. Из-за повышенного спроса и пересмотра цен получается замкнутый круг — инфляционные ожидания ещё сильнее разгоняют инфляцию.

Почему падение цен не лучше их роста

Возможно, кто-то подумает, что инфляция очень вредна, а снижение цен (дефляция), напротив, является благом для экономики. Но это не так: дефляция свидетельствует о спаде. В этом случае снижается потребительский спрос и выпуск продукции, увеличивается уровень безработицы. Сокращается объём инвестиций, что ещё больше стимулирует падение цен на товары и сокращение объёмов производства, как следствие, растёт безработица. При кажущейся выгоде от снижения цен в реальности дефляция несёт в себе большие угрозы для экономического развития. Сейчас, например, с дефляцией активно борются в Европе.

Только при умеренной и стабильной инфляции возможно и сохранение покупательной способности денег, и формирование предсказуемой среды для принятия экономических решений.

Что будет, если заморозить цены

Высокая и неконтролируемая инфляция часто толкает правительства на административные меры контроля цен для того, чтобы снять социальное напряжение. К сожалению, это приводит к плачевным результатам.

Заморозка цен влечёт за собой сокращение производства, так как компании не могут работать себе в убыток. Возникает дефицит: какие-то товары просто исчезают из продажи — их приходится не покупать, а доставать. Заморозка цен может привести и к тому, что производители будут снижать качество товара для того, чтобы не уходить с рынка. Соответственно, потребитель получит менее качественный товар по старой цене.

Можно заморозить цены на какие-то товары на уровне ниже рыночного, но это приведёт к сокращению производства

Выходом может быть субсидирование производства: доплаты производителям от государства за то, чтобы они продолжали выпускать товар нужного качества в нужном объёме, не повышая цен. Но такая схема тоже имеет негативные последствия. Прежде всего, субсидирование означает рост бюджетных расходов. Эта мера может оказаться слишком дорогим удовольствием для налогоплательщиков. Применять механизмы субсидирования, да и вообще любые административные меры регулирования цен, нужно предельно осторожно и недолго.

Как в России борются с инфляцией

Для того чтобы бороться с инфляцией, нужна адекватная денежно-кредитная политика, а также устойчивый, сбалансированный бюджет (сокращение госрасходов у нас уже идёт). Кроме того, большое значение имеют тарифы естественных монополий.

Что касается денежно-кредитной политики, то Центральный банк влияет на цену денег в экономике через ключевую ставку, по которой он предоставляет кредиты банкам. Повышение ключевой ставки влечёт за собой рост стоимости денег, снижение экономической активности, торможение инфляции. Понижение ключевой ставки приводит к тому, что заимствования становятся дешевле — это стимулирует рост экономики, но раскручивает инфляцию. Во время паники на валютном рынке в конце прошлого года ЦБ повышал ключевую ставку до 17 %, сейчас она составляет 15 %. Соответственно, ставки по кредитам банков в некоторых случаях превышают 30 % — это затрудняет доступ компаний к финансированию, но одновременно замедляет рост цен и мотивирует открывать депозиты в банках.

Что будет дальше

Прогнозы по инфляции в России делает Министерство экономического развития, свои сценарии рассчитывает Минфин и Центральный банк. Принципиальных расхождений тут нет. Можно сказать, что ЦБ обычно в своих сценариях более консервативен (надо надеяться на лучшее, но быть готовыми и к худшему).

В ЦБ считают, что главные факторы, разогнавшие инфляцию до двухзначных значений, уже сработали и ожидать дальнейшего их усиления оснований нет. Пик инфляции придётся на второй квартал 2015 года, далее темпы роста цен будут снижаться. На это будет работать и начавшееся замедление экономики, и высокая ключевая ставка ЦБ, и стабилизация курса рубля на новом уровне, и тенденция на умеренный рост цен на нефть. Свой обновлённый прогноз по инфляции Банк России опубликует 13 марта.

Благодарим за помощь в подготовке материала экспертов Центрального банка и первого зампреда Ксению Юдаеву