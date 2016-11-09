Что будет с экономикой, нефтью и курсом валют после победы Трампа Эксперты рассуждают о будущем мировой и российской экономики
Сегодня стали известны итоги президентских выборов в США. Победу на них одержал республиканец Дональд Трамп, его соперница Хиллари Клинтон уже признала его победу. Исход выборов был неясен до самого конца, и для многих победа предпринимателя, известного резкими высказываниями и неординарным поведением, стала сюрпризом. Валютный рынок отреагировал на новость снижением курса рубля по отношению к основным валютам. Мы узнали у экспертов, что будет дальше.
Игорь Бунин
президент «Центра политических технологий»
Экономические показатели во всем мире упадут достаточно серьезно, так как никто не ожидал победы Дональда Трампа. Мы наблюдаем снижение валютных курсов сейчас — это будет продолжаться, тем более что до января 2017 года президентом будет оставаться Обама. Это поспособствует неопределенности во всех сферах. К тому же у Трампа нет своей политической команды и никто не знает, кого он назначит главой, к примеру, американского Центробанка. Цена на нефть также будет падать, так как Трампу нет дела до экологии, и ресурсы будут добываться в ускоренном темпе. Рубль тоже, вероятно, упадет, так как экономический кризис никуда не делся.
Россия будет договариваться с Трампом о внешнеполитическом соглашении — вроде того, что заключали в свое время Брежнев и Рейган. Вместе с тем нам необходимо будет пойти на определенные уступки, иначе Трамп превратится в непредсказуемого петушиного бойца. Это соглашение будет включать много элементов, прежде всего сирийский и украинские вопросы. США могут неформально признать Крым и пойти на какие-то уступки по поводу Донбасса. Отмена санкций тоже возможна, но это зависит от конкретных условий договора и станет достаточно долгим и сложным процессом, так как требует участия в переговорах правительства Украины. В целом отношения России и США должны улучшиться.
Первая реакция европейских лидеров на избрание Трампа была не самой лучшей. Европейский союз насторожился, за исключением главы правых французов Мари Ле Пен, которая уже успела поздравить его с победой. Риторика Трампа достаточно изоляционистская, так что Европа опасается агрессивной политики с его стороны. Но в любом случае, великий Атлантический союз все еще работает, а отношения между ЕС и США достаточно стабильны. Так что ждать какого-то огромного внешнеполитического разрыва не стоит, но некое охлаждение возможно.
Что касается внутренней политики США, Трамп будет бороться за отмену реформы медицинского страхования, которую учредил Обама (программа Obamacare. — Прим. ред.), а также более жестко относиться к гомосексуальным бракам. Этому поспособствует смена состава Верховного суда США.
Повторюсь, что у Трампа сильны изоляционистские тенденции, что может снизить градус военных действий, но он все еще очень спонтанный человек. Мы не можем предугадать его поведение из-за отсутствия четких политических планов и взглядов.
Тимур Нигматуллин
аналитик инвестхолдинга «ФИНАМ»
Основная причина падения цен на нефть — рост так называемого индекса доллара (курс доллара к основным мировым валютам). Поскольку нефть торгуется в долларах, это закономерно привело к ее переоценке в сторону снижения. Тем не менее курс рубля и котировки индекса ММВБ после открытия стабильны, в отличие от валют и индексов большинства других стран. Я связываю это с тем, что в рамках предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о необходимости налаживания диалога с политическим руководством России. Эта риторика способствует значительному снижению геополитических рисков и поддерживает стоимость рисковых активов, несмотря на слабую макростатистику и прочий негатив.
В будущем многое будет зависеть от ноябрьского заседания ОПЕК и декабрьского решения ФРС США по ставке. Скорее всего, для нефти и российского рынка данные события будут носить негативный окрас, так как ОПЕК опять ни о чем не договорится, а ФРС повысит ставку из-за неплохой статистики. Ожидаю ослабления рубля к доллару к концу года до 65–68.
Наталья Смирнова
генеральный директор компании «Персональный советник»
Победа Трампа была неожиданной, на ее фоне произошло падение на всех рынках, падение нефти, что привело к коррекции рубля. Как только мировые инвесторы поймут, что, в принципе, ничего страшного не произошло, мы увидим коррекцию. Поэтому срочно скупать за рубли валюту, если вы не планируете на ней активно играть, не советую.
Принцип простой: если вам нужны рубли — оставайтесь в основном в рублях, размещайте их хотя бы под 9–10 % годовых, чтобы сберечь от инфляции. Если хотите спекулировать на валюте — выделите сумму, отправьте ее на биржу и пробуйте себя в торговле, но здесь никто никаких гарантий вам не даст, никто не гарантирует прибыльность подобных операций, так как, помимо выборов, есть много иных факторов, влияющих на рубль (выплаты по внешнему долгу, заседание ФРС в декабре, решение ОПЕК по заморозке добычи и так далее).
Если же вам нужна валюта (например, на отпуск), то я бы советовала ее покупать не в день выборов в США, так как сейчас рубль подвержен падению на фоне паники из-за победы Трампа. Есть шансы, что через несколько дней все более или менее успокоится, нефть чуть подрастет, а с ней и рубль.
Обложка: John Locher — AP/TASS
В подготовке текста участвовала Наташа Федоренко
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