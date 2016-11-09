Что будет с экономикой, нефтью и курсом валют после победы Трампа

Экономические показатели во всем мире упадут достаточно серьезно, так как никто не ожидал победы Дональда Трампа. Мы наблюдаем снижение валютных курсов сейчас — это будет продолжаться, тем более что до января 2017 года президентом будет оставаться Обама. Это поспособствует неопределенности во всех сферах. К тому же у Трампа нет своей политической команды и никто не знает, кого он назначит главой, к примеру, американского Центробанка. Цена на нефть также будет падать, так как Трампу нет дела до экологии, и ресурсы будут добываться в ускоренном темпе. Рубль тоже, вероятно, упадет, так как экономический кризис никуда не делся.

Россия будет договариваться с Трампом о внешнеполитическом соглашении — вроде того, что заключали в свое время Брежнев и Рейган. Вместе с тем нам необходимо будет пойти на определенные уступки, иначе Трамп превратится в непредсказуемого петушиного бойца. Это соглашение будет включать много элементов, прежде всего сирийский и украинские вопросы. США могут неформально признать Крым и пойти на какие-то уступки по поводу Донбасса. Отмена санкций тоже возможна, но это зависит от конкретных условий договора и станет достаточно долгим и сложным процессом, так как требует участия в переговорах правительства Украины. В целом отношения России и США должны улучшиться.

Первая реакция европейских лидеров на избрание Трампа была не самой лучшей. Европейский союз насторожился, за исключением главы правых французов Мари Ле Пен, которая уже успела поздравить его с победой. Риторика Трампа достаточно изоляционистская, так что Европа опасается агрессивной политики с его стороны. Но в любом случае, великий Атлантический союз все еще работает, а отношения между ЕС и США достаточно стабильны. Так что ждать какого-то огромного внешнеполитического разрыва не стоит, но некое охлаждение возможно.

Что касается внутренней политики США, Трамп будет бороться за отмену реформы медицинского страхования, которую учредил Обама (программа Obamacare. — Прим. ред.), а также более жестко относиться к гомосексуальным бракам. Этому поспособствует смена состава Верховного суда США.

Повторюсь, что у Трампа сильны изоляционистские тенденции, что может снизить градус военных действий, но он все еще очень спонтанный человек. Мы не можем предугадать его поведение из-за отсутствия четких политических планов и взглядов.