Оба района «поют»: вдоль Краснооктябрьской улицы в Центре и на бульваре Победы в Черемушках на столбах висят громкоговорители.

Самые благоустроенные микрорайоны — это Центр и Черемушки. У них много общего. Во-первых, оба района известны своими рынками, где можно купить все — от свежего мяса до делового костюма. Во-вторых, оба района «поют»: вдоль Краснооктябрьской улицы в Центре и на бульваре Победы в Черемушках на столбах висят громкоговорители, из которых по вечерам играет музыка.

Район площади Дружбы — культурный центр города. Рядом есть мечеть, филармония, картинная галерея и монумент Памяти и Единения, посвященный событиям Кавказской войны. В этой части города проходят все городские праздники и фестивали, фермерские ярмарки, а в обычные дни майкопчане просто гуляют здесь — доходят от площади до горпарка, который заканчивается крутым спуском к реке Белой.

Доходы горожан

Невысокой в Майкопе считается зарплата в районе 10–15 тысяч рублей. Например, 15 тысяч может получать официант, кассиру в продуктовом магазине платят 17 тысяч. Средняя зарплата держится примерно на уровне 20 тысяч рублей, высоким считается доход от 40 тысяч рублей. Зарплата учителя или врача здесь может быть около 25 тысяч рублей.

Можно найти и совсем необычные вакансии, например, преподавателя игры на щычепщын — адыгейском аналоге скрипки.

Самыми прибыльными считаются сферы финансов, госуправления и добычи полезных ископаемых. В Адыгее есть месторождения нефти и газа, потому один из ключевых работодателей — «Газпром межрегионгаз Майкоп». Много рабочих мест дает Майкопский пивоваренный завод. Технолог производства или слесарь может получать там 30 тысяч рублей. Естественно, в городе востребованы сыровары. Можно найти и совсем необычные вакансии, например, преподавателя игры на щычепщын — адыгейском аналоге скрипки.

Жилье

Аренда квартиры с хорошим ремонтом — 13 тысяч рублей

Выбирая жилье в Майкопе, стоит обратить внимание на Черемушки. Это спальный микрорайон с обычными пяти- и девятиэтажными домами. Но здесь неплохо развита инфраструктура и есть все для комфортной жизни: поликлиника, школы, детские сады, места для отдыха. Например, вечером можно погулять по бульвару Победы, где памятник-самолет МиГ-23 соседствует с детской площадкой. Недвижимость в Черемушках продают не слишком часто, и хозяева могут сильно завышать цены. Справедливая цена трехкомнатной квартиры на вторичном рынке — в районе 3 миллионов рублей.

В Майкопе нет большой разницы между ценами на жилье в центре и отдаленных микрорайонах. В среднем однокомнатную квартиру площадью 40 квадратных метров можно купить за 1,2 миллиона рублей. Двухкомнатная квартира обойдется в 1,7–2 миллиона. Новое жилье в Майкопе тоже строится, например, в Черемушках появился жилой комплекс «Чкаловский» с однокомнатными квартирами до полутора миллионов. На улице Остапенко можно взять квартиру в новостройке и за миллион, но это самая окраина города.

Снять однокомнатную квартиру можно за 10 тысяч рублей в месяц, а иногда даже меньше.

В Майкопе и окрестностях много частных домов. Цены на них очень разные: есть дома по 300 тысяч рублей, а есть — по 6 миллионов. Все зависит от расположения, удобств, материалов дома и размеров участка. Многие местные предпочитают жить именно в частных домах, а главным атрибутом счастья и успеха считают двухэтажный кирпичный дом с плиткой во дворе и высоким железным забором с автоматическими воротами. Построить его нужно обязательно на Птичнике, который, несмотря на плохую дорогу и спорный внешний вид, стал очень популярным кварталом частного сектора.

Снять однокомнатную квартиру можно за 10 тысяч рублей в месяц, а иногда даже меньше. Если хочется жить с хорошим ремонтом и поближе к центру, придется отдать около 13 тысяч. Двухкомнатная квартира будет стоить примерно 15 тысяч рублей в месяц.

Продукты

Корзина продуктов на человека в неделю — 1 500 рублей

В Майкопе есть супермаркеты многих федеральных сетей: «Магнит», «Пятерочка», «Доброцен». За едой можно поехать и на городские рынки. На корзину продуктов на одного человека придется потратить примерно 1 500 рублей в неделю. Килограмм говядины стоит около 300 рублей, рыба — порядка 350 рублей, десяток яиц — 60 рублей, килограмм яблок — 50 рублей, хлеб обойдется примерно в 20 рублей. При этом у многих местных в аулах живут бабушки и дедушки. Они выращивают овощи, фрукты, ягоды, разводят животных и снабжают едой городских родственников.

Главный местный специалитет — это, конечно же, адыгейский сыр.

Главный местный специалитет — это, конечно же, адыгейский сыр. Если вы из Майкопа, то он станет для вас верным помощником в коммуникациях даже за пределами родины. Сыр можно подарить друзьям, фанатеющим от натуральных и локальных продуктов. В любой компании легко показать себя экспертом в гастрономии, объявив, что маленькие белые шайбы из московских магазинов даже рядом не стояли с настоящим сыром, который продается только в самой Адыгее. Но весь потенциал этого продукта так и не был раскрыт до конца: мои друзья-москвичи до сих пор удивляются, что адыгейский сыр бывает копченым, а родственники в Майкопе приходят в ужас, когда я добавляю этот сыр в салат с рукколой и заправляю соевым соусом. Обойдется адыгейский сыр примерно в 200 рублей за килограмм.

Транспорт

Проезд на маршрутке — 17–20 рублей

Такси по городу — 60–100 рублей

Майкопчане предпочитают перемещаться по городу на личном автотранспорте, но при этом пробок в городе не бывает. Если случается даже минутная заминка на дороге, водители возмущаются: «Мы что, в Москве живем, что ли?» Большая часть дорог заасфальтированы и устраивают автомобилистов, но периодически встречаются и участки неровных грунтовых дорог. Иногда в Майкопе можно встретить человека на лошади, покупающего бургер в «МакАвто».

В городе очень популярен сервис BlaBlaCar. Дело в том, что в двух часах езды находится Краснодар, где майкопчане любят закупаться одеждой. Добраться до Краснодара проще и дешевле с водителем, который готов взять попутчика. Некоторые пользователи сервиса уже стали местными легендами. Например, есть один человек, который постоянно меняет машины, любит рассказывать истории о своем бурном прошлом и берет деньги с пассажиров абсолютно за все, даже за санитарные остановки и зарядку телефона. В зависимости от количества попутчиков поездка до Краснодара или обратно стоит 250–300 рублей.

Иногда в Майкопе можно встретить человека на лошади, покупающего бургер в «МакАвто».

Автобусов в городе мало, потому самые распространенные виды общественного транспорта — маршрутки и троллейбусы. Проезд на троллейбусе обойдется в 15 рублей, на маршрутке — в 17 рублей, а после 19:00 он дорожает на 3 рубля. Такси по городу вполне бюджетное, поездка может стоить от 40 рублей. Самые популярные операторы — агрегатор «Яндекс.Такси» и диспетчерское Red Taxi.

Развлечения

Билет в кино — 150–370 рублей

Средний чек в кафе на одного — 600–800 рублей

Общественный бассейн в парке — бесплатно

Не так давно в Майкоп пришел «Макдоналдс», причем открылось сразу две точки. К старому зданию кинотеатра «Октябрь» пристроили новое, и теперь на первом этаже в нем разместился фастфуд, а на втором — ресторан «Сицилия», тоже одно из популярных у горожан мест. Средний чек в ресторане — около 600 рублей. Другой популярный ресторан — Ridade — расположен на территории горпарка. Ужин в нем обойдется примерно в 1 000–1 500 рублей. В городе много кофеен, самые популярные — Coffee Fresh и «Мелек». Кофе здесь стоит примерно 150–180 рублей.

В городе работает Музей Востока, где часто проводят выставки новых художников. Билет обойдется всего в 100 рублей, а экскурсия — в 250 рублей. В Национальном музее Адыгеи находится настоящий дольмен — погребальное сооружение, возрастом 4 500 лет. Также из культурных развлечений в Майкопе есть театры и филармония. Молодежь ходит в кинотеатр Joy Land, билет в кино стоит от 150 до 370 рублей.

Внутри самого Майкопа жители чаще всего гуляют в горпарке, где летом открывается огромный общественный бассейн. Поплавать в нем можно бесплатно. Там же рядом расположен стадион «Дружба» с теннисными кортами. Иногда на центральных улицах организуют ярмарки, на которых можно купить качественную фермерскую продукцию.

Но развлекаются майкопчане в основном за городом — выезжают на природу и устраивают пикники. В Лесопарковой зоне есть популярный как у местных, так и у туристов ресторан «Мэздах», где ужин стоит в среднем 1 500 рублей на человека. Из Майкопа на машине или автобусе можно доехать до плато Лаго-Наки и Кавказского заповедника. Здесь есть экотропы, работают базы отдыха, а зимой местные приезжают кататься на лыжах и сноубордах. Летом горожане обычно едут купаться на реку Курджипс, потому что Белая река на территории города холоднее и течение там сильнее.

Обложка: orcher — stock.adobe.com