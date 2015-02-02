Что делать, чтобы вас не уволили В российских компаниях уже начались увольнения. The Village узнал у HR-специалистов, как не оказаться на улице первыми
Георгий Чернов
ведущий специалист по подбору персонала рекрутингового портала Superjob.ru
В отличие от прошлого кризиса компании сейчас сокращают специалистов весьма обдуманно и резких движений стараются не делать. Например, востребованные IT-специалисты вообще могут рассчитывать на индексацию зарплаты. В зоне риска находятся работники, задействованные в непрофильных для бизнеса направлениях, специалисты гуманитарной сферы и специалисты, чьи функции в компании дублируются.
Если вы классный программист или продажник, бояться вам точно нечего. Если нет, самое время продемонстрировать компании лучшее среди коллег соотношение по параметру «эффективность — лояльность». Компании сейчас заинтересованы в сотрудниках, которые дают хорошие результаты, не создадут в ближайшее время рисков в плане своего ухода к конкурентам и не посеют панику в коллективе. И то и другое — это прямые убытки для бизнеса.
Один из вариантов подстраховки (если позволяет структура фирмы) — взять на себя некоторые смежные обязанности. При прочих равных всегда выберут того, кто решает две задачи, а не одну. Нелишним будет использовать текущую ситуацию как мотиватор: если последнее время работа не вызывала у вас былого энтузиазма, представьте, что завтра придётся искать другую. Представили? А теперь вперёд — работать!
Дарья Супрунова
руководитель по HR и коммуникациям Knight Frank PM
Первое и главное — не бояться увольнения, не впадать в стрессовое состояние ожидания этого, не транслировать такой настрой вовне, не иметь с ним ничего общего. Люди прекрасно чувствуют тех, кто занял позицию жертвы. А это она и есть. Заражаясь вирусом «о боже, меня уволят», вы начинаете менять своё поведение, сами того не замечая, и менять в сторону ухудшения рабочих показателей.
Второе: сотрудник должен приносить конкретную и понятную пользу направлению компетенции и работодателю в целом. Он должен сесть и проложить в голове причинно-следственную цепочку из того, как и на что итогово в компании влияют его действия, что будет плохого, если он вдруг перестанет их выполнять. Далее он должен по собственной инициативе (если её нет с другой стороны) проговорить с руководителем, какие показатели и направления для компании приоритетны в ближайший квартал и полгода, и с учётом цепочки влияния приоритизировать собственные действия и активности.
Третье: нужно в режиме онлайн и прозрачно для руководителя вести список задач: что в работе, что сделано, стоит на очереди, в перспективе. Если у вас руководитель среднего или низшего звена и он сам сидит в ожидании и позиции жертвы — ни в коем случае не перенимать этот настрой, а, наоборот, транслировать свой.
Четвёртое: нужно быть максимально самоорганизованным, структурированным, смекалистым и ёмким во всех активностях — в переписке, на летучках и так далее. Всё, что от вас исходит, должно быть аргументированным, с чётким планом действий, поправкой на условия жизни и с учётом микроклимата компании. В условиях сжатия рынка руководство часто ищет сотрудников, которых временно можно перевести на непрофильные для них направления, сохранив их ресурс и не тратя время на поиск нового. Вы должны быть таким сотрудником. Не казаться, а быть.
Марина Ничипоренко
старший консультант рекрутинговой компании Wyser
В период кризиса основная задача для всех компаний — быть максимально эффективными, и в это время все задумываются об оптимизации как бизнес-процессов, так и штатного расписания.
Стоит заметить, что в данный момент не происходит массовых сокращений, как это было в предыдущие кризисные годы, например в 1998-м и 2008-м, но, безусловно, компании задумываются над оптимизацией и могут сокращать некоторое количество персонала.
Первыми будут выброшены за борт излишние и дублирующие функции, лишь косвенно влияющие на бизнес. Чтобы не попасть в их число, важно понять, чем вы уникальны как специалист, и предложить это компании. Например, если вы тридцать пятый бухгалтер на одном участке, то, скорее всего, вы в зоне риска. Для того чтобы остаться, необходимо делать свою работу лучше всех, демонстрировать заинтересованность в своей работе, лояльность к своей компании, идти на компромиссы и уметь расставлять приоритеты. Часто функции уволенных сотрудников перекладывают на других сотрудников, поэтому важно постоянно улучшать свою квалификацию, повышать знания и навыки. Те, кто работает для развлечения и не готов принимать условия компании в новых реалиях, находятся в зоне риска в первую очередь.
В случае если всё же вас коснулось массовое сокращение, то не стоит поддаваться панике, конфликтовать с руководителем, потому что ваша репутация на рынке гораздо дороже и, возможно, именно у него запросит рекомендацию ваш будущий работодатель.
Карина Анфилофьева
старший консультант практики «Медиа, реклама и индустрия развлечений» Odgers Berndtson
Чтобы оставаться ценным для компании, необходимо значительно увеличить продуктивность. Работодатели будут держаться за ответственных, исполнительных, дисциплинированных профессионалов, на которых можно положиться в непростые времена. Очень ценными будут специалисты, умеющие находить нестандартные решения, применять новые подходы, а также способные увидеть возможности и реализовать их с минимальными затратами.
Очевидно, что сотрудники, выступающие в роли деструкторов, которые критикуют любые инициативы, будут, наоборот, терять свои позиции в компаниях. Сотрудникам сейчас нужно найти свою нишу, тщательно оценить свои сильные стороны и конкурентные преимущества, определить ключевые компетенции. Понять, какие задачи в данный момент наиболее актуальны для компании, и решиться взять на себя дополнительную ответственность за те или иные участки бизнеса.
Те, кто привык использовать свой потенциал на 50–70 %, пострадают первыми. Текущее состояние рынка требует повышенной работоспособности и эффективности. Не стоит думать, что это некий краткосрочный период, когда необходима мобилизация усилий. Чтобы оставаться востребованным, приходится пересматривать своё отношение к работе в среднесрочной и долгосрочной перспективе, так как именно такую вовлечённость, активность и отдачу требует новый рынок труда.
Анна Донская
куратор направления оценки персонала компании «СКБ Контур»
Безусловно, ввиду снижения прибыли и сокращения производственных мощностей риск попасть под сокращение штата увеличивается. Как же сохранить своё рабочее место? На самом деле ответ прост: после драки кулаками не машут. Если работодатель уже задумывается о том, чтобы расстаться с вами, следовательно, ваша эффективность стоит под сомнением. И как бы прискорбно это ни звучало, необходимо было доказывать свой профессионализм, результативность и работоспособность раньше.
Ценных сотрудников (прошу прощения за тавтологию) ценят и удерживают даже в кризисный период. Принимая решение о том, с кем распрощаться, а кого сохранить, руководители руководствуются разными критериями: кто-то субъективными (например, личные отношения с подчинённым), кто-то — формальными (возраст, уровень должности, стаж работы). Ключевым же фактором принятия решения являются показатели результативности работы сотрудника. Причём анализ результатов и их динамики осуществляется за последние год-два.
Поэтому я советую работать на опережение. Как писал Максим Батырев в своей книге, «всегда помните: однажды вас уволят».
Михаэль Гермерсхаузен
управляющий директор рекрутинговой компании Antal Russia
Если вы не хотите оказаться в числе уволенных, прежде всего выясните, что происходит в компании. Соберите информацию, не верьте слухам и не доверяйте слепо своему начальнику. Заметить первые признаки того, что что-то идёт не так, можно по поведению вашего руководителя: если ваш босс часто отсутствует из-за незапланированных встреч, значит, перемены могут быть не за горами.
Если вы работаете на позиции, которая не приносит прямой прибыли компании (то есть вы не заняты в продажах и напрямую не содействуете им), проявите инициативу и попробуйте взять на себя дополнительные проекты, не требуя за это повышения заработной платы.
Занимайтесь нетворкингом внутри компании: если вашего начальника уволят, на его место придёт новый, который может привести за собой и новую команду, тогда у вас могут возникнуть проблемы. Вот почему важно, чтобы у вас в компании были и другие сторонники, которые смогут поддержать вашу кандидатуру, если потребуется. Убедитесь, что не только ваш начальник знает, что вы делаете свою работу хорошо.
Задайте себе вопрос: что произойдёт, если завтра я заболею и уйду на больничный на целый месяц? Если компания сможет жить всё это время без вашего вклада в работу, тогда, чтобы избежать увольнения, у вас остаётся последний вариант… Задумайтесь: может быть, пора заводить детей?