Первое и главное — не бояться увольнения, не впадать в стрессовое состояние ожидания этого, не транслировать такой настрой вовне, не иметь с ним ничего общего. Люди прекрасно чувствуют тех, кто занял позицию жертвы. А это она и есть. Заражаясь вирусом «о боже, меня уволят», вы начинаете менять своё поведение, сами того не замечая, и менять в сторону ухудшения рабочих показателей.

Второе: сотрудник должен приносить конкретную и понятную пользу направлению компетенции и работодателю в целом. Он должен сесть и проложить в голове причинно-следственную цепочку из того, как и на что итогово в компании влияют его действия, что будет плохого, если он вдруг перестанет их выполнять. Далее он должен по собственной инициативе (если её нет с другой стороны) проговорить с руководителем, какие показатели и направления для компании приоритетны в ближайший квартал и полгода, и с учётом цепочки влияния приоритизировать собственные действия и активности.

Третье: нужно в режиме онлайн и прозрачно для руководителя вести список задач: что в работе, что сделано, стоит на очереди, в перспективе. Если у вас руководитель среднего или низшего звена и он сам сидит в ожидании и позиции жертвы — ни в коем случае не перенимать этот настрой, а, наоборот, транслировать свой.

Четвёртое: нужно быть максимально самоорганизованным, структурированным, смекалистым и ёмким во всех активностях — в переписке, на летучках и так далее. Всё, что от вас исходит, должно быть аргументированным, с чётким планом действий, поправкой на условия жизни и с учётом микроклимата компании. В условиях сжатия рынка руководство часто ищет сотрудников, которых временно можно перевести на непрофильные для них направления, сохранив их ресурс и не тратя время на поиск нового. Вы должны быть таким сотрудником. Не казаться, а быть.