Биткоин

Цена доллара

в феврале 2014 0,0013 биткоинов в феврале 2015 0,0046 биткоинов Изменение в процентах 254 % ↑ рост

Цена евро

в феврале 2014 0,0017 биткоинов в феврале 2015 0,0051 биткоинов Изменение в процентах 292 % ↑ рост

Драматичнее всего развивалась ситуация вокруг биткоина. В начале прошлого года за одну криптомонету давали почти 600 долларов, в конце февраля курс обвалился до 360 долларов, в марте отыграл падение, в апреле обрушился на треть, в июне опять подскочил выше 600, а потом начал медленное, но постоянное падение. Ни одна мировая валюта за год не падала так низко. Хотя ещё в ноябре 2013 года за один биткоин давали 1 200 долларов.

Bitcoin — это программа-клиент с открытым кодом, придуманная в 2008 году неким японцем Сатоси Накамото (правда, его никогда не видели). Деньги получаются в результате майнинга — решения сложных вычислительных задач с помощью специальных программ. Курс валюты не регулируется центральным банком, а определяется исключительно спросом пользователей, поэтому он взлетает и падает в зависимости от новостей и настроений людей.

К примеру, февральское падение связано с остановкой работы самой известной биткоин-биржи Mt. Gox. В апреле она подала заявление о ликвидации, и курс снова пошёл вниз. Вера в биткоин постепенно слабеет: если год назад объём операций в валюте составлял 71 миллиард долларов, то теперь он снизился до 31 миллиарда. Тем не менее некоторые инвесторы продолжают верить в криптовалюту. Они напоминают, что за свою историю она пережила множество взлётов и падений — у рисковых людей есть возможность заработать.

Российский рубль Цена доллара в феврале 2014 35 рублей в феврале 2015 66,3 рубля Изменение в процентах 89 % ↑ рост Цена евро в феврале 2014 47 рублей в феврале 2015 75,1 рубля Изменение в процентах 60 % ↑ рост В прошлом году российский рубль вёл себя немногим лучше ничем не обеспеченного биткоина. Он обесценился почти вдвое. К этому привела цепочка из нескольких событий. Сначала Центробанк в плановом порядке начал политику постепенного отказа от валютного коридора. Считалось, что дороговизна рубля тормозит промышленный рост и приводит к оттоку капитала — незначительная девальвация могла помочь экономике. Но присоединение Крыма, война на Украине и санкции превратили свободное плавание в свободное падение. К тому же начали падать цены на нефть: за год она подешевела вдвое. В итоге осенью цена евро в иные дни превышала 100 рублей. Чтобы остановить панику на рынке, Центробанк начал время от времени продавать валюту. Российским экспортёрам настоятельно рекомендовали менять валютную выручку на рубли. Чтобы остановить спекулянтов, ЦБ поднял ставку рефинансирования до беспрецедентных 17 % (потом понизил её до 15 %). Это несколько охладило пыл желающих заработать на долларе, взяв потребительский кредит, но привело к побочным эффектам. Ставка по кредитам для компаний и физлиц перевалила за 30 % годовых. Недавно курс рубля снова пошёл вверх. Дело в том, что нефть немного подорожала.

Риал Саудовской Аравии

Цена доллара

в феврале 2014 3,7498 риала в феврале 2015 3,7568 риала Изменение в процентах 0,18% ↑ рост

Цена евро

в феврале 2014 5 риалов в феврале 2015 4,3 риала Изменение в процентах 14 % ↓ падение

Казалось бы, валюта нефтяного государства должна падать вместе с ценами на углеводороды. Но ничего подобного с риалом не произошло. Цена доллара за год увеличилась на доли процента, евро подешевел к риалу почти так же, как к доллару, — при том, что бюджет страны на 75 % зависит от нефти. Страна обладает крупнейшими доказанными запасами — 265,9 миллиарда баррелей.

Саудовская Аравия могла бы остановить падение цен на нефть. Стоило ей объявить о сокращении добычи, как котировки пошли бы вверх. Но руководство страны этого не делало и заявляло, что им выгодно продавать нефть даже за 50 долларов. Доверие инвесторов к экономике королевства обеспечивает ему стабильный курс национальной валюты. Эксперты говорили о том, что арабы не сокращают добычу неспроста. Низкие цены могут угробить новых конкурентов — молодые американские компании, которые начали активно разрабатывать сланцевые месторождения. Их бизнес рентабелен только при высокой цене на нефть. Первые банкротства сланцевых разработчиков уже начались — угроза с Запада, кажется, отступает. Но 23 февраля умер 90-летний король Абдалла ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Курс риала к доллару сразу стал снижаться, но он упал лишь на тысячную долю процента, а потом вновь пошёл вверх. Наследник престола объявил о намерении продолжать политику отца.

Иранский риал Цена доллара в феврале 2014 24 816 риалов в феврале 2015 27 519 риалов Изменение в процентах 10 % ↑ рост Цена евро в феврале 2014 33 604 риала в феврале 2015 31 274 риала Изменение в процентах 7 % ↓ падение Курс иранской валюты наглядно показывает, как может измениться экономика нефтяной страны после отмены западных санкций. В 2002 году стало известно о иранской ядерной программе: лидеры исламского государства заявляли о том, что она носит мирный характер, но им не особо верили. В течение десяти лет международные организации пытались убедить Иран отказаться от этих проектов, но прогресса по сути не было. В 2012 году США и Евросоюз ввели экономические санкции, направленные против финансовой сферы и нефтяной промышленности. В частности, местным банкам был закрыт доступ на международные кредитные рынки, а любой покупатель иранской нефти мог попасть под санкции. Это привело к падению экономики страны и уровня жизни населения: ВВП страны упал на 5,8 %, начались задержки зарплат, курс доллара вырос вдвое. В начале 2014 года санкции решено было ослабить — страна снова начала активнее продавать нефть азиатским соседям, поставки выросли на 19,5 %.

В итоге курс доллара продолжал расти, но незначительно, а евро даже немного упал. Страна пока не преодолела рецессию, но ситуация стала явно лучше.

Гривна

Цена доллара

в феврале 2014 8,6 гривны в феврале 2015 15,5 гривны Изменение в процентах 80 % ↑ рост

Цена евро

в феврале 2014 11,6 гривны в феврале 2015 20,5 гривны Изменение в процентах 76 % ↑ рост

Если в начале 2014 года курс доллара к гривне составлял 8 гривен, то в феврале 2015-го он превысил 25 гривен. За этот год страна пережила революционную смену президента и правительства, отделение Крыма, гражданскую войну на юго-востоке. Подписанная в сентябре ассоциация с ЕС не спасла экономику страны.

По оценкам Нацбанка, в 2014 году ВВП упал на 6–7 %. При этом долг страны вырос до 30 миллиардов долларов (это 23 % от ВВП). Украина получила несколько траншей от МВФ в рамках программы экономической помощи. Всемирный банк прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации в 2015 году.

Сомалийский шиллинг Цена доллара в феврале 2014 1 034,3 шиллинга в феврале 2015 685,5 шиллинга Изменение в процентах 34 % ↓ падение Цена евро в феврале 2014 1 400,5 шиллинга в феврале 2015 775,8 шиллинга Изменение в процентах 45 % ↓ падение Сомали — это государство, где с 1991 года не прекращается гражданская война. Международное сообщество признаёт федеральное правительство, которое работает в столице Могадишо, в то время как юг и юго-запад контролируют исламисты. Группировка «Аль-Шабаб» была признана западными странами террористической организацией. Летом 2014 года американские военные в ходе операции в Индийском океане убили её лидера Ахмеда Абди Годана. Но вскоре исламисты выбрали себе нового вождя. В стране то и дело происходят теракты. В то же время местные власти рапортуют о новых уничтоженных террористах. Первые признаки наведения порядка в стране стали привлекать домой эмигрантов. В Сомали пришли и некоторые иностранные инвесторы, в частности нефтяные компании. Здесь идёт денежная реформа, направленная на формирование банковской системы (в годы войны её заменяли сервисы денежных переводов). Осенью открылась фондовая биржа. Небольшое улучшение ситуации укрепило местный шиллинг настолько, что в 2014 году он стал самой сильной мировой валютой по версии Bloomberg.

Белорусский рубль

Цена доллара

в феврале 2014 9 655,6 рубля в феврале 2015 15 141,2 рубля Изменение в процентах 57 % ↑ рост

Цена евро

в феврале 2014 13 037 рублей в феврале 2015 17 136,8 рубля Изменение в процентах 31 % ↑ рост

Прошлой осенью предприимчивые белорусы стали ездить в Россию за покупками. Курс белорусского рубля просел по отношению к доллару значительно меньше — покупать в соседней стране товары по старым ценам стало выгодно. Потом эти же товары можно было выгодно продать в Белоруссии.

Другой толчок национальной смекалке дали ответные санкции России по отношению к ЕС: после запрета на ввоз европейских продуктов некоторые предприниматели стали переупаковывать сёмгу, овощи и сыр.

Но потом пограничный контроль стал жёстче, а белорусский рубль за месяц на

30 % просел по отношению к доллару. Чтобы остановить спекулянтов и паникёров, местные власти ввели 30-процентный налог на покупку иностранной валюты и запретили магазинам поднимать цены. Когда ситуация стала для бизнеса невыносимой, президент Лукашенко пошёл на некоторые уступки. Курс национальной валюты продолжает расти вместе с российским рублём.

Венесуэльский боливар Цена доллара в феврале 2014 6,282 боливара в феврале 2015 6,298 боливара Изменение в процентах 0,031 % ↑ рост Цена евро в феврале 2014 8,5 боливара в феврале 2015 7,1 боливара Изменение в процентах 17 % ↓ падение На самом деле официальный курс боливара фуэрте имеет мало общего с действительностью: за один доллар на чёрном рынке просят по 60 боливаров. Власти пытаются контролировать курс национальной валюты. Правда, в 2013 году им пришлось пойти на девальвацию, так как в стране возник дефицит: из магазинов пропало молоко, мука и туалетная бумага (армии пришлось даже брать штурмом бумажную фабрику). После девальвации инфляция подскочила выше 50 %. Тогда президент Николас Мадуро приказал вдвое снизить арендные ставки для продавцов. Экономике это не помогло. В 2014 году из-за отсутствия твёрдой валюты с понятным обменным курсом многие компании ушли из страны: закрылись сборочные предприятия Ford, GM и Toyota, были отменены многие международные рейсы в Каракас. Около трети граждан страны живут за чертой бедности. Но на официальной стоимости боливара это не сказывается.

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