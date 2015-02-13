«Раньше я очень боялся ходить на свидания, но с Tinder все стало проще», — признавался в интервью Spiegel один из основателей приложения для знакомств, Джонатан Бадин. Вероятно, с ним могут согласиться многие из почти 50 миллионов пользователей сервиса. Появившийся всего два года назад Tinder изменил отношение людей к дейтингу: признаваться в том, что ты сидишь на сайте знакомств, стало не стыдно. Так, во время Олимпиады в Сочи скучающие вдали от родины спортсмены искали там общения. Приложение скачали десятки миллионов пользователей по всему миру. Но этим летом у основателей компании начались проблемы: бывшая девушка одного из них обвинила стартаперов в сексизме и подала в суд. The Village узнал, как они выходили из трудной ситуации.

Простые движения

Первая версия мобильного приложения Tinder вышла в сентябре 2012 года. Идея дейтинга с геолокацией была далеко не нова: с 2009 года аналогичное приложение Grindr помогало найти партнёров геям, лесбиянкам и бисексуалам.

Особенность Tinder состоит в том, что оно делает знакомство максимально простым и привычным для любого пользователя соцсетей. Скачав приложение, надо привязать к нему свой аккаунт в Facebook, выбрать наиболее удачные фотографии и начать игру. Её участникам предлагается оценивать друг друга: если человек симпатичен, надо «свайпнуть» пальцем по экрану вправо, если нет, то влево. Если симпатии совпали, появляется возможность пообщаться в чате.

Через год после запуска приложение скачали 40 миллионов раз, 30 миллионов пользователей открывали его ежедневно, они просматривали 1,2 миллиарда страниц и в итоге каждый день образовывалось 14 миллионов «пар». Изначально предполагалось, что приложением будут пользоваться любители секса без обязательств, но со временем стало понятно, что оно подходит, к примеру, для поиска друзей по интересам. По крайней мере, сооснователь компании Джонатан Бадин утверждает, что нашёл там девушку, которая показала ему Берлин и подвезла до аэропорта.

Студенты и спортсмены

Идея сервиса, основанного на лайках и геолокации, пришла в голову IT-стартаперу Шону Рэду. Выходец из семьи бежавших из Ирана евреев, он вырос в пригороде Лос-Анджелеса (семья успешно торговала электроникой и жила довольно неплохо). В 2006 году он бросил учёбу в Университете Калифорнии, чтобы начать свой бизнес. Его первый стартап провалился. Второй проект, маркетинговое агентство Adly, которое помогало брендам заполучить звёзд для рекламы, обеспечил его знакомствами в мире шоу-бизнеса, но больших денег не принёс.

В 2012 году он устроился в нью-йоркский инкубатор для IT-проектов Hatch Labs за оклад и долю. Во время одного из кодерских соревнований внутри компании он вместе с коллегой написал код приложения для знакомств Matchbox и выиграл. «Поначалу я думал, что это просто крутое маленькое приложение», — говорил Рэд в интервью Forbes.

Но приложение взяли в работу и через несколько месяцев начали бета-тестирование. Для этого директор по маркетингу проекта и друг Рэда Джастин Матин отправил приглашения самым популярным тусовщикам в Лос-Анджелесе. Вскоре знакомые стартаперов стали говорить им, что это приложение изменило их жизнь. Потом Матин стал внедрять Tinder в кампусы американских университетов. Через полтора года после запуска оно стало главным инструментом знакомства на Олимпиаде в Сочи, и о стартапе заговорили всерьёз.

Проблемы с собственником

Поначалу приложение принадлежало инкубатору Hatch. Рэд надеялся, что со временем проект выделят в отдельный бизнес и дадут ему контрольный пакет. Но вместо этого компанию решено было отдать совладельцу инкубатора IAC. Корпорация ведёт бизнес в ста странах и владеет множеством интернет-проектов, включая десяток сервисов знакомств (в том числе известные OkCupid и Match.com).

Чтобы получить хоть какую-то долю для себя и своих друзей, Рэд подключил к переговорам с IAC актёра Эштона Катчера и бизнес-ангела Рона Конвэя. В итоге ему досталось 10 %, Матину и Бадину — чуть меньше, ещё немного — другим сотрудникам, а основную долю, 60 %, забрала IAC. Аналитики этой компании оценивают примерную стоимость Tinder в 1,5 миллиарда долларов, другие участники рынка говорят, что, если бы сервис самостоятельно вышел на IPO, его капитализация могла бы превысить 5 миллиардов.

Скандал

Дела компании шли отлично, и вдруг в июле прошлого года 24-летняя Уитни Волф подала в суд на IAC и Tinder. Ранее она работала в отделе маркетинга компании и встречалась со своим начальником Джастином Матином. Потом влюблённые поссорились и начали обмениваться гневными сообщениями. Девушка требовала долю в компании, а экс-бойфренд в ответ называл её шлюхой. Всё это происходило на глазах у Рэда, и он в чём-то даже поддерживал друга. В иске Волф говорилось о том, что они позволяли себе не только сексистские высказывания в её адрес, но и оскорбляли собственников компании. Так, основателя IAC Барри Диллера сравнивали с мужским половым органом.

Впрочем, и сама Волф не стеснялась в выражениях в письмах к бывшему. Рэд позже признал, что спустил ситуацию на тормозах, так как Волф была их подругой. В сентябре компания заключила с ней мировое соглашение. По некоторым данным, девушка получила тот самый миллион долларов компенсации, о котором просила. А у IAC появился отличный повод для увольнения Матина. Корпорация тут же им воспользовалась. Через пару месяцев, когда казалось, что скандал позади, от должности директора отстранили и Рэда. Он узнал об этом внезапно по телефону, накануне своего выступления на конференции. Теперь он стал президентом Tinder и лишь исполняет обязанности первого лица, пока ему не найдут замену.

Тем временем IAC начала монетизировать проект. С февраля в Tinder появились платные опции. Они позволяют искать людей за пределами определённого радиуса и отменять последнее действие, в случае если пользователь свайпнул не туда. За введение последней опции очень ратовал Рэд. Возможно, именно такая функция в реальной жизни могла бы ему помочь.

ИСТОЧНИКИ: Forbes, TechCrunch, Spiegel, Gawker, Slon

Фотографии: Cobe / Tech&All