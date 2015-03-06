На этой неделе стало известно, что PepsiCo закрывает свой завод по производству соков в Подмосковье. Впрочем, и её заклятый конкурент Coca-Cola приостанавливает работу одного предприятия в России. Pepsi начинает реструктуризировать российский бизнес, который приносит не слишком много денег — в прошлом году это было 4,4 миллиарда долларов, всего 10 % от выручки транснационального гиганта. Директор корпорации Индра Нуйи начинала карьеру с департамента финансов, поэтому очень хорошо умеет считать деньги и сокращать издержки.

Будучи участником всевозможных рейтингов влиятельных людей, она честно говорит о том, что из-за работы не успевает быть хорошей женой и матерью. Но тем не менее не оставляет карьеру. The Village узнал, как индийская женщина управляет транснациональной корпорацией.

Менеджер в сари

Индра Нуйи родилась в 1955 году в индийском Мадрасе. Окончила местный колледж, после него прошла программу MBA в Калькутте и устроилась работать в местное представительство Johnson & Johnson. В 1978 году она смогла поступить в бизнес-школу при Йельском университете.

Диплом престижного американского вуза помог ей закрепиться в США. Сначала она работала в Boston Consulting Group (причём на собеседование туда она надела традиционное индийское сари и получила работу), потом перешла в департамент стратегического планирования Motorola, а в 1994 году присоединилась к PepsiCo.

Другая кола

За свою историю эта компания не раз переживала взлёты и падения, прежде чем войти в списки самых дорогих брендов мира. Разработанный в конце XIX века фармацевтом Калебом Бредемом напиток по вкусу походил на уже существовавшую Coca-Cola, но его производители настаивали, что состав был другой. Якобы в него входил пепсин, который улучшал работу желудка. Во время Первой мировой войны цены на сахар взлетели, компания начала нести убытки и в 1923 году обанкротилась. В течение десяти лет группа инвесторов пыталась исправить положение, но результаты были не особо впечатляющими.

В 1931 году фирму купил кондитерский магнат Чарльз Гут. Его магазины сладостей в те времена продавали и Coca-Cola, причём в довольно больших количествах. Он хотел получить скидку оптового покупателя от этой компании, но ему отказали. И Гут начал войну, которая продолжается до сих пор. Под его руководством PepsiCo изменила формулу напитка и стала продавать его по той же цене, что и Coca-Cola, но в бутылках большего объёма. Благодаря этому продажи компании выросли, несмотря на экономический спад. В 1975 году PepsiCo провела Pepsi Challenge, слепые дегустации пепси и коки в торговых центрах Америки. Большинство покупателей по какой-то причине выбрали пепси. В отличие от Coca-Cola, которая в рекламе говорила о семейных ценностях, Pepsi целилась в молодых покупателей: она спонсировала спортивные соревнования и привлекала к рекламе звёзд (в кино Pepsi пила Джоан Кроуфорд, по телевизору в разное время крутили ролики с Майклом Джексоном, Spice Girls и Бритни Спирс).

Одновременно PepsiCo смелее выходила на новые рынки. Накануне Олимпиады в Москве она запустила завод в СССР, в 1980-х годах стала работать в Китае и Вьетнаме. Компания активно скупала производителей еды и напитков. Так, она приобрела производителя чипсов Lays, сеть пиццерий Pizza Hut, KFC.

Управлять разрастающейся империей было непросто. В начале своей карьеры в PepsiCo Индра Нуйи занималась реструктуризацией компании. Именно она убедила тогдашнего директора компании Роджера Энрико выделить рестораны в отдельный бизнес, ныне известный как «Yum! Brands». Кроме того, Нуйи активно участвовала в покупке производителя соков Tropicana, а также смогла добиться 13 миллионов долларов скидки во время сделки по приобретению Quaker Oats (благодаря этому в активе PepsiCo появился спортивный напиток Gatorade).

Семейные трудности

Индра Нуйи всегда отличалась от суровых корпоративных боссов в строгих костюмах: она ходила по офису босиком и иногда даже пела на корпоративах (навык у неё остался с тех пор, когда она участвовала в подростковой рок-группе в родном Мадрасе). Индийские корни не позволили о себе забывать даже тогда, когда она добралась до вершины американской корпорации.

Это произошло в 2001 году. Индра вспоминает, что тогда она как раз работала над покупкой Quaker Oats и она засиживалась в офисе допоздна. Однажды вечером раздался звонок, и ей сообщили, что её назначают гендиректором. «Я была поражена, не думала, что человека такого происхождения могут поставить во главе культовой американской компании», — говорила она в интервью.

Индра решила вернуться домой пораньше, к 10 вечера, а не к полуночи, чтобы порадовать семью. В гараже её встретила мама и, не дав ничего сказать, отправила за молоком. Будущая глава PepsiCo возмутилась: у неё была такая новость, а её посылают в магазин, хотя это мог бы сделать муж, не говоря уж о прислуге. На что мать ответила: «Ты можешь быть президентом PepsiCo, но, когда ты входишь в этот дом, ты мать, жена, дочь и невестка. Никто не может занять это место, кроме тебя. Так что сними свою чёртову корону в гараже и не носи её дома».

В своём недавнем интервью Индра призналась, что никогда не чувствовала себя хорошей матерью: из-за работы ей не удавалось уделять достаточно внимания двум дочерям. Она сетовала на то, что в тот момент, когда приходит время создавать семью, карьера только начинается. Когда дети подрастают, а у мужа начинается кризис среднего возраста, карьера в корпорации набирает обороты и возможностей для общения с семьёй становится всё меньше. Потом родители стареют, но у занятого топ-менеджера нет возможности уделять им достаточно внимания.

Работа для троих

«Знаете, быть матерью и вести домашнее хозяйство — значит работать целый день. Быть директором компании — значит работать целый день за троих. Можно ли это совместить? Нет», — категорично заявила Индра. Её признание наделало много шума, высказалась даже Ким Кардашьян, которая заявила, что она-то может совмещать материнство и бизнес. Правда, работа звезды без определённых занятий несколько отличается от обязанностей главы транснациональной корпорации.

Индра Нуйи является постоянной участницей списков самых влиятельных женщин: несколько лет она была на первом месте среди женщин-бизнесменов в журнале Fortune, сейчас занимает тринадцатую позицию в женском рейтинге Forbes. Она покупает новые компании, закрывает и открывает заводы, отстаивает свою позицию перед акционерами, которые хотят разделить производство еды и напитков на две компании.

Под руководством Нуйи PepsiCo удвоила прибыль и выручку, которые достигают теперь 7 и 67 миллиардов долларов соответственно. Как бы странно это ни звучало, но производитель сладкой газировки в последние десять лет всё больше стал концентрироваться на здоровой еде. Директор гордится производством цельнозерновых снэков и витаминизированной воды, которая, по её мнению, двигает индустрию вперёд.

В этом году PepsiCo столкнулась с проблемами на международном рынке: из-за укрепления доллара объёмы продаж во всём мире падают. Поэтому Нуйи снова занимается реструктуризацией и оптимизацией. «Индра может быть очень жёстким руководителем, — говорил о ней её предшественник на посту гендиректора Энрико. — Но она делает это очень душевно и с радостью».

Источники: Bloomberg (1, 2, 3), Forbes, The Atlantic и другие

Обложка: World Economic Forum