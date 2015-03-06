Как индианка Индра Нуйи изменила Pepsi Индра Нуйи более десяти лет стоит во главе PepsiCo, несмотря на то что это вредит ее семейной жизни
На этой неделе стало известно, что PepsiCo закрывает свой завод по производству соков в Подмосковье. Впрочем, и её заклятый конкурент Coca-Cola приостанавливает работу одного предприятия в России. Pepsi начинает реструктуризировать российский бизнес, который приносит не слишком много денег — в прошлом году это было 4,4 миллиарда долларов, всего 10 % от выручки транснационального гиганта. Директор корпорации Индра Нуйи начинала карьеру с департамента финансов, поэтому очень хорошо умеет считать деньги и сокращать издержки.
Будучи участником всевозможных рейтингов влиятельных людей, она честно говорит о том, что из-за работы не успевает быть хорошей женой и матерью. Но тем не менее не оставляет карьеру. The Village узнал, как индийская женщина управляет транснациональной корпорацией.
Менеджер в сари
Индра Нуйи родилась в 1955 году в индийском Мадрасе. Окончила местный колледж, после него прошла программу MBA в Калькутте и устроилась работать в местное представительство Johnson & Johnson. В 1978 году она смогла поступить в бизнес-школу при Йельском университете.
Диплом престижного американского вуза помог ей закрепиться в США. Сначала она работала в Boston Consulting Group (причём на собеседование туда она надела традиционное индийское сари и получила работу), потом перешла в департамент стратегического планирования Motorola, а в 1994 году присоединилась к PepsiCo.
Другая кола
За свою историю эта компания не раз переживала взлёты и падения, прежде чем войти в списки самых дорогих брендов мира. Разработанный в конце XIX века фармацевтом Калебом Бредемом напиток по вкусу походил на уже существовавшую Coca-Cola, но его производители настаивали, что состав был другой. Якобы в него входил пепсин, который улучшал работу желудка. Во время Первой мировой войны цены на сахар взлетели, компания начала нести убытки и в 1923 году обанкротилась. В течение десяти лет группа инвесторов пыталась исправить положение, но результаты были не особо впечатляющими.
В 1931 году фирму купил кондитерский магнат Чарльз Гут. Его магазины сладостей в те времена продавали и Coca-Cola, причём в довольно больших количествах. Он хотел получить скидку оптового покупателя от этой компании, но ему отказали. И Гут начал войну, которая продолжается до сих пор. Под его руководством PepsiCo изменила формулу напитка и стала продавать его по той же цене, что и Coca-Cola, но в бутылках большего объёма. Благодаря этому продажи компании выросли, несмотря на экономический спад. В 1975 году PepsiCo провела Pepsi Challenge, слепые дегустации пепси и коки в торговых центрах Америки. Большинство покупателей по какой-то причине выбрали пепси. В отличие от Coca-Cola, которая в рекламе говорила о семейных ценностях, Pepsi целилась в молодых покупателей: она спонсировала спортивные соревнования и привлекала к рекламе звёзд (в кино Pepsi пила Джоан Кроуфорд, по телевизору в разное время крутили ролики с Майклом Джексоном, Spice Girls и Бритни Спирс).
Одновременно PepsiCo смелее выходила на новые рынки. Накануне Олимпиады в Москве она запустила завод в СССР, в 1980-х годах стала работать в Китае и Вьетнаме. Компания активно скупала производителей еды и напитков. Так, она приобрела производителя чипсов Lays, сеть пиццерий Pizza Hut, KFC.
Управлять разрастающейся империей было непросто. В начале своей карьеры в PepsiCo Индра Нуйи занималась реструктуризацией компании. Именно она убедила тогдашнего директора компании Роджера Энрико выделить рестораны в отдельный бизнес, ныне известный как «Yum! Brands». Кроме того, Нуйи активно участвовала в покупке производителя соков Tropicana, а также смогла добиться 13 миллионов долларов скидки во время сделки по приобретению Quaker Oats (благодаря этому в активе PepsiCo появился спортивный напиток Gatorade).
Семейные трудности
Индра Нуйи всегда отличалась от суровых корпоративных боссов в строгих костюмах: она ходила по офису босиком и иногда даже пела на корпоративах (навык у неё остался с тех пор, когда она участвовала в подростковой рок-группе в родном Мадрасе). Индийские корни не позволили о себе забывать даже тогда, когда она добралась до вершины американской корпорации.
Это произошло в 2001 году. Индра вспоминает, что тогда она как раз работала над покупкой Quaker Oats и она засиживалась в офисе допоздна. Однажды вечером раздался звонок, и ей сообщили, что её назначают гендиректором. «Я была поражена, не думала, что человека такого происхождения могут поставить во главе культовой американской компании», — говорила она в интервью.
Индра решила вернуться домой пораньше, к 10 вечера, а не к полуночи, чтобы порадовать семью. В гараже её встретила мама и, не дав ничего сказать, отправила за молоком. Будущая глава PepsiCo возмутилась: у неё была такая новость, а её посылают в магазин, хотя это мог бы сделать муж, не говоря уж о прислуге. На что мать ответила: «Ты можешь быть президентом PepsiCo, но, когда ты входишь в этот дом, ты мать, жена, дочь и невестка. Никто не может занять это место, кроме тебя. Так что сними свою чёртову корону в гараже и не носи её дома».
В своём недавнем интервью Индра призналась, что никогда не чувствовала себя хорошей матерью: из-за работы ей не удавалось уделять достаточно внимания двум дочерям. Она сетовала на то, что в тот момент, когда приходит время создавать семью, карьера только начинается. Когда дети подрастают, а у мужа начинается кризис среднего возраста, карьера в корпорации набирает обороты и возможностей для общения с семьёй становится всё меньше. Потом родители стареют, но у занятого топ-менеджера нет возможности уделять им достаточно внимания.
Работа для троих
«Знаете, быть матерью и вести домашнее хозяйство — значит работать целый день. Быть директором компании — значит работать целый день за троих. Можно ли это совместить? Нет», — категорично заявила Индра. Её признание наделало много шума, высказалась даже Ким Кардашьян, которая заявила, что она-то может совмещать материнство и бизнес. Правда, работа звезды без определённых занятий несколько отличается от обязанностей главы транснациональной корпорации.
Индра Нуйи является постоянной участницей списков самых влиятельных женщин: несколько лет она была на первом месте среди женщин-бизнесменов в журнале Fortune, сейчас занимает тринадцатую позицию в женском рейтинге Forbes. Она покупает новые компании, закрывает и открывает заводы, отстаивает свою позицию перед акционерами, которые хотят разделить производство еды и напитков на две компании.
Под руководством Нуйи PepsiCo удвоила прибыль и выручку, которые достигают теперь 7 и 67 миллиардов долларов соответственно. Как бы странно это ни звучало, но производитель сладкой газировки в последние десять лет всё больше стал концентрироваться на здоровой еде. Директор гордится производством цельнозерновых снэков и витаминизированной воды, которая, по её мнению, двигает индустрию вперёд.
В этом году PepsiCo столкнулась с проблемами на международном рынке: из-за укрепления доллара объёмы продаж во всём мире падают. Поэтому Нуйи снова занимается реструктуризацией и оптимизацией. «Индра может быть очень жёстким руководителем, — говорил о ней её предшественник на посту гендиректора Энрико. — Но она делает это очень душевно и с радостью».
Источники: Bloomberg (1, 2, 3), Forbes, The Atlantic и другие
Обложка: World Economic Forum