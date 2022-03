Новый сезон сериала «Карточный домик», как и два предыдущих, стал событием в соцсетях. Пользователи сообщали, что в ближайшие дни будут недоступны, так как собираются уйти в сериальный запой. Этому термину, возникшему совсем недавно, мы во многом обязаны компании Netflix, которая не только сумела превратиться из проката DVD в видеосервис, но и создать новый способ телепросмотра. The Village выяснил, как это произошло.

Другой прокат

Компания Netflix — ветеран интернет-рынка. Она появилась ещё в 1997 году. Тогда за плечами её создателей Рида Гастингса и Марка Рэндольфа был успешный бизнес — IT-компания Pure Software. С момента её создания в 1991 году число клиентов каждый год удваивалось, в 1995-м она вышла на биржу, через два года — продана за 750 миллионов долларов. После удачной сделки предприниматели стали думать о том, что делать дальше.

По одной из версий, на идею нового бизнеса их натолкнул штраф из видеосалона Blockbuster за не вовремя сданный DVD с фильмом «Аполлон-13». Сам Гастингс рассказывал, что ещё со времени учёбы в Стэнфорде помнил, что передавать данные маленькими кусками менее эффективно, чем целиком.

Как бы то ни было, предприниматели запустили в Калифорнии сервис, позволяющий заказать DVD с фильмом на дом за фиксированную сумму (четыре доллара и ещё два за доставку, потом ввели ещё месячную подписку). Бизнесмены делали ставку на более низкую стоимость перевозки почтовых отправлений меньшего размера, поэтому доставляли диски без обложек, используя центры дистрибуции по всей стране. Через пять лет после основания компания вышла на биржу, её оценили в миллиард долларов, тогда у неё было пять миллионов подписчиков по всей стране.

«Я не заметил кризиса доткомов, потому что сам находился внутри этого пузыря», — говорил Гастингс. В отличие от большинства интернет-компаний начала 2000-х, Netflix не разорился, напротив, год от года компания увеличивала прибыль. Это несмотря на то, что в то время на рынок видеопроката вышла крупнейшая сеть супермаркетов США Wal-Mart. Зрители могли взять DVD вместе с продуктами в магазине, а не заказывать его на сайте и ждать доставки.

Выстоять Netflix во многом помог алгоритм рекомендации фильмов CineMatch. Его создатели поняли, что большинство пользователей смотрят ограниченный набор фильмов просто потому, что не знают о других. У конкурента компании сети прокатов Blockbuster 80 % выручки приносили 200 фильмов. Netflix решил обратить внимание зрителей на похожие киноленты, а также начал просить их оценить тот или иной фильм. В результате 80 % продаж обеспечивали 2 тысячи кинолент. Через несколько лет Wal-Mart решил уйти с рынка проката и сконцентрироваться только на продаже DVD.

Без дисков

При этом Netflix сумела вовремя заметить, что люди начинают отказываться от DVD в пользу онлайн-просмотра. В 2007 году компания представила свой стриминговый сервис, и через три года её сайт стал самым посещаемым ресурсом Америки в вечернее время. Тогда же компанию покинул второй основатель Марк Рэндольф, который начал заниматься сайтом проката книг.

Год спустя Netflix выделила сервис проката DVD в отдельную компанию Qwikster, которая также стала заниматься прокатом видеоигр. «Мы хотим получить 5, 10, 20 миллионов подписчиков и стать такой компанией, как HBO, которая меняет рынок развлечений, — говорил Гастингс. — Мы хотим дать возможность продюсерам и режиссёрам найти свою аудиторию, а также помочь людям найти любимый фильм».

Своё кино

В конце 2011 года Netflix стала транслировать сериалы. Она показала четвёртый сезон Arrested Development и пару серий Lilyhammer. Параллельно шла работа над первым собственным проектом компании, им стал сериал «Карточный домик», режиссёром которого выступил Дэвид Финчер, а главные роли играли Кевин Спейси и Робин Райт.

В 2013 году первый сезон стал доступен на сайте Netflix. Он получил три премии Emmy. Тогда же появился сериал о жизни женской тюрьмы Orange Is the New Black, который также понравился зрителям. Можно сказать, что Netflix закрепил в лексиконе выражение «сериальный запой». Поклонники телешоу и раньше смотрели по сезону в день. Но телекомпании, заточенные под эфир, выдавали новые серии раз в неделю — фанатам сериалов приходилось долго ждать развязки. Но у Netflix не было нужды заполнять вечерний прайм-тайм, поэтому она решила выкладывать весь сезон целиком.

В результате число подписчиков компании по всему миру превысило 9 миллионов. «Мы поработали неплохо, — писал тогда Гастингс своим сотрудникам. — Но нам ещё далеко до HBO с его 114 миллионами зрителей по всему миру и большим числом заслуженных Emmy».

Через год вышли новые сезоны полюбившихся зрителям сериалов, и число подписчиков Netflix выросло до 50 миллионов по всему миру, а годовая выручка достигла 4 миллиардов долларов и сравнялась с HBO (правда, прибыль была в девять раз меньше). Даже президент Обама, который раньше заказывал в Белый дом по несколько серий «Прослушки», «Игры престолов» и True Detective, стал писать в своём твиттере: «Завтра смотрю House of Cards, без спойлеров, пожалуйста».

Но борьба продолжается. Недавно компания выкупила права на трансляцию драмы режиссёра True Detective Кэри Фукунаги, которая рассказывает о судьбе мальчика во время войны в Гане. Из-за этой картины Netflix уже успела поссориться с крупнейшими сетями кинотеатров, которые решили игнорировать фильм. Компания готовится выйти на новые рынки. Говорят, что сервис станет доступен в России к 2017 году. Без сомнения, там будет что посмотреть.

