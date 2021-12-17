Дед Мороз на удаленке: 26 нужных подписок и сертификатов, которые можно подарить онлайн Аудиокниги, фильмы, карьерные консультации и многое другое
Подписка или сертификат в качестве подарка хороши прежде всего тем, что для вручения встречаться с получателем не нужно. Значит, так вы вполне можете поздравить родственника из другого города, друга на самоизоляции или убежденного интроверта, не готового к столкновению с толпами людей и рождественскими хитами в каждом кафе. Мы собрали 26 идей для дистанционных подарков — от книг и музыки до психологической помощи.
Книги, аудиокниги и подкасты
BookmateПодробнее
Одно из самых популярных новогодних обещаний — начать больше читать (книг, а не твитов и споров незнакомых людей под постами в фейсбуке). Тем более что для этого сейчас самое время: подписка на библиотеку книг и аудиокниг Bookmate на год пока что стоит всего 1 990 рублей, на полгода — 1 499 рублей, на три месяца — 749 рублей.
«ЛитРес»Подробнее
Сайт, где можно найти книги во всех популярных форматах, подходящих для разных устройств, тоже предлагает подарочные сертификаты. Абонемент на год обойдется в 2 990 рублей.
MyBookПодробнее
Еще один книжный сервис MyBook предлагает два варианта подписки — «Премиум» с доступом ко всему каталогу и «Стандарт» с классикой и бестселлерами. Премиум-подписку на год сейчас можно подарить за 5 490 рублей, а стандартную — за 2 290 рублей.
StorytelПодробнее
Тем, кому удобнее воспринимать информацию на слух, должен понравиться подарочный сертификат Storytel. Сотни книг и подкастов из библиотеки сервиса точно скрасят время в пробке или на беговой дорожке. Подписка на год обойдется в 6 588 рублей, а самая бюджетная на месяц — в 549 рублей.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Как записывают аудиокниги Расстановка сложных ударений, «50 оттенков серого» голосом бабушки и нецензурные междометия чтецовЧитать
Arzamas и «ГусьГусь»Подробнее
Вместе с лекциями «Арзамаса» по истории и культуре теперь идет еще и подписка на проект с подкастами «ГусьГусь», предназначенными для детей (но признайтесь, разве вам самим не хочется побольше узнать о динозаврах или Гарри Поттере?). Самая дорогая подписка на все и навсегда стоит 15 990 рублей, а подписку только на «Арзамас» и на год можно купить за 1 090 рублей.
No Kidding PressПодробнее
Это уже шестой сезон подписки издательства No Kidding Press на книги, написанные женщинами и квир-авторами. В этом сезоне выйдут сборник эссе Джоан Дидион, романы Тове Дитлевсен, Анни Эрно и Клариси Лиспектор, а также одна секретная книга. Сама подписка обойдется в 2 500 рублей, но если нужна еще и доставка, то придется доплатить еще 750 рублей.
Кино и сериалы
«Амедиатека» и «Яндекс.Плюс»Подробнее
Приятное с полезным — это подписка «Яндекс.Плюс» (баллы за поездки на такси, заказ еды и покупки на «Маркете») с доступом к фильмам и сериалам «Амедиатеки» и More.tv. Все вместе обойдется в 5 299 рублей за год. Недешево, зато можно поделиться мультиподпиской еще с тремя людьми.
ОkkoПодробнее
У кинотеатра Okko есть несколько вариантов подписки в подарок. В тарифе «Оптимум» за 3 290 рублей в год обещают 90 с лишним тысяч фильмов, сериалов и лекций, а если оформить «Премиум» за 6 990 рублей — все то же самое плюс фильмы в Ultra HD 4K, контент «Амедиатеки» и «Старта».
IviПодробнее
Год доступа к фильмам и сериалам Ivi обойдется в 2 990 рублей. Прислать подарочный сертификат можно по электронной почте в виде онлайн-открытки с героями фильмов, мультфильмов и сериалов. Хотите пожелать другу побольше денег — подойдет «Волк с Уолл-cтрит», стать селебрити — «Звезда родилась», просто пережить еще один год — корейский сериал «Полуостров» про зомби-апокалипсис.
Игры
PlayStationПодробнее
В прошлом году одним из самых ожидаемых подарков была приставка PlayStation 5, и надеемся, что все желающие уже смогли заполучить вожделенную консоль. В этом году им можно подарить что-то из онлайн-магазина PlayStation, например годовую подписку Plus за 3 299 рублей или ваучер на 10, 20 или 50 долларов.
Xbox Game PassПодробнее
Для тех, кому ближе Xbox, лучшим подарком станет подписка Game Pass. В зависимости от срока и доступных возможностей она обойдется от 299 до 10 776 рублей.
SteamПодробнее
У платформы с тысячами игр — от «Доты и «Контры» до симулятора козы — тоже есть подарочные карты разного номинала. Потратить на них можно 150, 300, 750, 1 500 или 3 тысячи рублей. Важно, чтобы у получателя подарка был аккаунт в Steam, он был в вашем списке друзей, а вы — в его.
Спорт
FitmostПодробнее
Хорошим подарком, а заодно стимулом приобщиться к здоровому образу жизни, будут баллы Fitmost. К сервису подключилось уже несколько сотен спортивных клубов и студий из разных российских городов, но если ничего из удобных локаций найти не получится, то баллы можно потратить и на онлайн-тренировки.
I Love SupersportПодробнее
Есть примета: как год встретишь, так его и проведешь. Видимо, в школе I Love Supersport в нее верят и запускают новогодние интенсивы в первые дни января, чтобы не было соблазна выпить даже один бокал шампанского под бой курантов. Интенсивов запланировано несколько — по триатлону, плаванию и лыжный, можно сразу потратить на какой-нибудь из них только что полученный сертификат, чтобы он не залежался.
SportulesПодробнее
Сервис тренировок на свежем воздухе тоже предлагает подарочные сертификаты. Купить их можно на любое количество занятий, а использовать — когда позволит погода. Но если получатель подарка морозоустойчив и закален, его прямо сейчас ждут функциональный тренинг и скандинавская ходьба в заснеженных парках.
Образование и карьера
«Эйч»Подробнее
Сервис развития карьеры предлагает сертификаты на сумму от 3 до 20 тысяч рублей, которые можно потратить на консультации. Специалисты сервиса подскажут, как составить портфолио, найти новую работу, добиться повышения и спастись от выгорания. Если в этом году друг часто жаловался на начальника и каждую неделю с нетерпением ждал пятницу, возможно, это именно то, что ему нужно.
«Синхронизация»Подробнее
Любой курс — хоть по ведению личных финансов, хоть по истории России от Рюрика до Горбачева — можно подарить другу. А еще у «Синхронизации» есть подписка на безлимитный доступ ко всем курсам. Правда, тяга к знаниям обойдется недешево — 18 тысяч рублей в год.
«Интроверт»Подробнее
Курсы и лекции образовательного проекта «Интроверт» не просто доступны в качестве подарка, но еще и идут с бонусом. Вы выбираете сумму, оплачиваете сертификат, а ваш друг получает его с номиналом, увеличенным на 20 %.
SkyengПодробнее
Отличный подарок для тех, кто скучает по путешествиям. Пока границы закрыты, можно практиковаться в разговорном английском или подтягивать грамматику, чтобы не попасть впросак в Лондоне или Нью-Йорке, когда мир станет прежним.
«Нетология»Подробнее
Подарить можно сертификат на любую сумму, а уж на что ее потратить — решать получателю подарка. Вдруг его заинтересует создание подкастов, или это будет мобильная разработка, а возможно, он выберет продвижение на маркетплейсах. Кстати, есть и курсы по развитию гибких навыков и освоению хобби.
SkillboxПодробнее
На подарочный сертификат (или сертификаты сразу для нескольких получателей — например, если вы готовите корпоративные подарки своим сотрудникам) можно потратить от 2 до 150 тысяч рублей. Самое сложное — потом выбрать, как использовать этот сертификат: на платформе сотни курсов от программирования до современного русского языка. Сейчас на курсы действуют скидки до 60%, а до 31 декабря два курса получится купить по цене одного по протоколу SKILLYEAR.
«Яндекс.Практикум»Подробнее
Минимальная сумма для покупки сертификата «Практикума» — 15 тысяч рублей. Если друг решит пойти учиться на программу, которая стоит дороже, чем покрывает сертификат, он может пройти только часть обучения, оформить рассрочку или внести оставшуюся сумму.
Психология
«Ясно»Подробнее
Сертификат на консультации сервиса психологической помощи — подарок, который вряд ли подойдет для случайного знакомого. Но если вы видите, что близкий человек нуждается в поддержке, подарок как раз может стать поводом ее предложить. Можно купить для друга одну сессию за 2 850 рублей, три за 8 550 рублей, пять за 13 530 и десять за 25 650 рублей.
AlterПодробнее
У сервиса Alter тоже есть сертификаты с разными номиналами — на 5, 7 и 15 тысяч рублей. Кстати, на странице покупки появилась важная пометка: чтобы не обидеть и не навредить, дарите сертификат, только если ваш близкий открыто выражал желание пойти на терапию.
Развлечения
«Гараж»Подробнее
Карта «Гаража» — это бесплатный вход на выставки, скидки в магазине и кафе музея, приоритетное бронирование мест на события, специальные мероприятия и другие привилегии, которые действуют весь 2022 год. Подарить такую карту можно за 3 500 рублей, просто отправив ее другу по электронной почте, а потом в здании музея ее нужно будет обменять на физическую карточку.
OneTwoTripПодробнее
От путешествия в подарок мало кто откажется, но сейчас с поездками сложно: границы периодически закрывают, а рейсы отменяют, так что дарить готовый тур довольно рискованно. Альтернативой может стать сертификат сервиса OneTwoTrip, который легко в нужный момент потратить на бронирование отелей или авиабилетов.
Фотографии: обложка – ake1150 – stock.adobe.com, 1 – dragonstock – stock.adobe.com, 2 – nikkimeel – stock.adobe.com, 3 – Ihor – stock.adobe.com, 4 – ty – stock.adobe.com, 5 – Jacob Lund – stock.adobe.com, 6 – Yakobchuk Olena – stock.adobe.com, 7 – Музей современного искусства «Гараж»