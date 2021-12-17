Дед Мороз на удаленке: 26 нужных подписок и сертификатов, которые можно подарить онлайн

Arzamas и «ГусьГусь»

Вместе с лекциями «Арзамаса» по истории и культуре теперь идет еще и подписка на проект с подкастами «ГусьГусь», предназначенными для детей (но признайтесь, разве вам самим не хочется побольше узнать о динозаврах или Гарри Поттере?). Самая дорогая подписка на все и навсегда стоит 15 990 рублей, а подписку только на «Арзамас» и на год можно купить за 1 090 рублей.

No Kidding Press

Это уже шестой сезон подписки издательства No Kidding Press на книги, написанные женщинами и квир-авторами. В этом сезоне выйдут сборник эссе Джоан Дидион, романы Тове Дитлевсен, Анни Эрно и Клариси Лиспектор, а также одна секретная книга. Сама подписка обойдется в 2 500 рублей, но если нужна еще и доставка, то придется доплатить еще 750 рублей.

Кино и сериалы

«Амедиатека» и «Яндекс.Плюс»

Приятное с полезным — это подписка «Яндекс.Плюс» (баллы за поездки на такси, заказ еды и покупки на «Маркете») с доступом к фильмам и сериалам «Амедиатеки» и More.tv. Все вместе обойдется в 5 299 рублей за год. Недешево, зато можно поделиться мультиподпиской еще с тремя людьми.