Коломна — подмосковный город с 900-летней историей на месте слияния Москвы и Оки. Сейчас здесь живут чуть более 142 тысяч человек, в центре сохранились деревянные дома с яблоневыми садами, многие из которых превратились в мини-музеи. Предприимчивые местные жители предлагают попробовать и узнать историю медовухи, калачей и пастилы. Если останавливаться в каждой туристической избе, брать мастер-классы и покупать сувениры, поездка получится не слишком бюджетной. Рассказываем, как уложиться в тысячу рублей на человека.

Как доехать Билет из Москвы и обратно: от 530 рублей Билет на трамвай: 53 рубля До Коломны можно доехать на электричке с Казанского вокзала, время в пути — 2–2,5 часа, цена билета в автомате — 276 рублей. Экспресс «РЭКС» идет чуть быстрее и стоит 355 рублей. От метро «Котельники» ходит автобус, который довезет вас до Коломны за два часа и 265 рублей.

Электричка доставит вас на станцию, добраться от нее до Кремля можно пешком примерно за 20 минут. Если хочется добавить местного колорита, сядьте на трамвай до Конькобежного центра. Коломенский машиностроительный завод братьев Струве начал делать вагоны и трамваи в ХIХ веке, в самом городе трамвайные пути появились накануне войны, движение запустили в 1948-м. Неторопливая поездка по городу обойдется в 53 рубля.

Что попробовать

Калач: 50 рублей

Медовуха: 250 рублей

Пастила: от 90 рублей

Главным местным специалитетом можно назвать пастилу. Ее делали из выросших в местных садах кислых яблок, патоки и меда еще во времена Ивана Грозного. В ХVIII веке началось фабричное производство десерта, которое угасло в советское время. С 2009 года в городе работает музей-фабрика «Коломенская пастила», но экскурсия по ней не позволит уложиться в бюджет. Билет в будни стоит 400 рублей, в выходные — 500, право на съемку во время экскурсии — еще 200. Попить чаю с ассорти из пастилы «Набор Достоевского» за ажурным столиком в саду можно за 300 рублей. Дешевле всего взять пачку пастилы в музейной лавке за 90 рублей.

Более бюджетный вариант местной еды — калач. В лавке при музее «Калачная» горячие свежие калачи продаются по 50 рублей. Столько же стоят пирожки с капустой, яблоками и картошкой. Если вы готовы потратиться, берите калач с гусиным мясом или паштетом — он стоит 200 рублей. Правда, в выходные возле лавки стоит очередь, в которой можно простоять около 20 минут.

Главный древнерусский напиток медовуху продают с лотков на розлив. Но выгоднее взять небольшой узорный графин в музее медовухи. Там низкоалкогольный напиток с медом и травами стоит от 250 рублей.

Что посмотреть

Билет в музей: от 40 рублей

Накупив снеди, стоит организовать небольшой пикник на берегу. Неподалеку от «Калачной» есть разводной мост, возле которого можно устроиться на траве и наблюдать за тем, как баржи медленно плывут по Москве-реке.

После этого отправляйтесь на прогулку по центру города: обойдите остатки кремлевской стены, сфотографируйтесь с квартальным возле полосатой будки, изучите ассортимент сувенирных лавок. Если вы готовы выйти за рамки бюджета, прокатитесь по центру в повозке — экскурсия с кучером в исторической одежде будет стоить 250 рублей.

Из музеев дешевле всего обойдется вход в краеведческий — всего 40 рублей. Вход в музей-усадьбу одного из самых известных горожан, писателя Ивана Лажечникова, стоит 100 рублей, голубые бахилы и строгие взгляды смотрителей — в подарок.