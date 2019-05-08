2 октября, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Тревел за 10008 мая 2019

Как недорого провести день в Коломне Кремль, калачи и медовуха в двух часах от Москвы

РедакторАнна Соколова

Коломна — подмосковный город с 900-летней историей на месте слияния Москвы и Оки. Сейчас здесь живут чуть более 142 тысяч человек, в центре сохранились деревянные дома с яблоневыми садами, многие из которых превратились в мини-музеи. Предприимчивые местные жители предлагают попробовать и узнать историю медовухи, калачей и пастилы. Если останавливаться в каждой туристической избе, брать мастер-классы и покупать сувениры, поездка получится не слишком бюджетной. Рассказываем, как уложиться в тысячу рублей на человека.

Как доехать

Билет из Москвы и обратно: от 530 рублей

Билет на трамвай: 53 рубля

До Коломны можно доехать на электричке с Казанского вокзала, время в пути — 2–2,5 часа, цена билета в автомате — 276 рублей. Экспресс «РЭКС» идет чуть быстрее и стоит 355 рублей. От метро «Котельники» ходит автобус, который довезет вас до Коломны за два часа и 265 рублей. 

Электричка доставит вас на станцию, добраться от нее до Кремля можно пешком примерно за 20 минут. Если хочется добавить местного колорита, сядьте на трамвай до Конькобежного центра. Коломенский машиностроительный завод братьев Струве начал делать вагоны и трамваи в ХIХ веке, в самом городе трамвайные пути появились накануне войны, движение запустили в 1948-м. Неторопливая поездка по городу обойдется в 53 рубля.

Что попробовать

Калач: 50 рублей

Медовуха: 250 рублей

Пастила: от 90 рублей

Главным местным специалитетом можно назвать пастилу. Ее делали из выросших в местных садах кислых яблок, патоки и меда еще во времена Ивана Грозного. В ХVIII веке началось фабричное производство десерта, которое угасло в советское время. С 2009 года в городе работает музей-фабрика «Коломенская пастила», но экскурсия по ней не позволит уложиться в бюджет. Билет в будни стоит 400 рублей, в выходные — 500, право на съемку во время экскурсии — еще 200. Попить чаю с ассорти из пастилы «Набор Достоевского» за ажурным столиком в саду можно за 300 рублей. Дешевле всего взять пачку пастилы в музейной лавке за 90 рублей. 

Более бюджетный вариант местной еды — калач. В лавке при музее «Калачная» горячие свежие калачи продаются по 50 рублей. Столько же стоят пирожки с капустой, яблоками и картошкой. Если вы готовы потратиться, берите калач с гусиным мясом или паштетом — он стоит 200 рублей. Правда, в выходные возле лавки стоит очередь, в которой можно простоять около 20 минут.

Главный древнерусский напиток медовуху продают с лотков на розлив. Но выгоднее взять небольшой узорный графин в музее медовухи. Там низкоалкогольный напиток с медом и травами стоит от 250 рублей. 

Что посмотреть

Билет в музей: от 40 рублей

Накупив снеди, стоит организовать небольшой пикник на берегу. Неподалеку от «Калачной» есть разводной мост, возле которого можно устроиться на траве и наблюдать за тем, как баржи медленно плывут по Москве-реке. 

После этого отправляйтесь на прогулку по центру города: обойдите остатки кремлевской стены, сфотографируйтесь с квартальным возле полосатой будки, изучите ассортимент сувенирных лавок. Если вы готовы выйти за рамки бюджета, прокатитесь по центру в повозке — экскурсия с кучером в исторической одежде будет стоить 250 рублей.

Из музеев дешевле всего обойдется вход в краеведческий — всего 40 рублей. Вход в музей-усадьбу одного из самых известных горожан, писателя Ивана Лажечникова, стоит 100 рублей, голубые бахилы и строгие взгляды смотрителей — в подарок.

Фотографии: обложка – lesovi4ek - stock.adobe.com, 1 – rogkoff - stock.adobe.com

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Сколько на самом деле стоит чашка кофе?
Сколько на самом деле стоит чашка кофе? Узнали о себестоимости эспрессо, американо и капучино и посчитали наценку
Сколько на самом деле стоит чашка кофе?

Сколько на самом деле стоит чашка кофе?
Узнали о себестоимости эспрессо, американо и капучино и посчитали наценку

5 хороших мест для работы за городом
5 хороших мест для работы за городом Куда уехать из Москвы, чтобы поработать на природе вдали от футбола
5 хороших мест для работы за городом

5 хороших мест для работы за городом
Куда уехать из Москвы, чтобы поработать на природе вдали от футбола

Как развлекаться в Стамбуле, Сочи, Милане и Казани
Как развлекаться в Стамбуле, Сочи, Милане и Казани Куда ходят местные жители и сколько это стоит
Как развлекаться в Стамбуле, Сочи, Милане и Казани

Как развлекаться в Стамбуле, Сочи, Милане и Казани
Куда ходят местные жители и сколько это стоит

Нетуристический Кронштадт: От «Шанхая» до «Цитадели»
Нетуристический Кронштадт: От «Шанхая» до «Цитадели» Куда пойти в городе морской славы, если вы уже видели собор и форты
Нетуристический Кронштадт: От «Шанхая» до «Цитадели»

Нетуристический Кронштадт: От «Шанхая» до «Цитадели»
Куда пойти в городе морской славы, если вы уже видели собор и форты

Тэги

Сюжет

Места

Прочее

Новое и лучшее

Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам

Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?

«Веном 2»: Задиристый и забавный экшен с Томом Харди и Вуди Харрельсоном — у Венома появляется беспощадный антагонист

Четыре способа добавить цвет в осенний гардероб

Как фрилансеру накопить на пенсию

Первая полоса

Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам
Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам Говорим об иноагентах, доступной Москве и борьбе за свои права
Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам

Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам
Говорим об иноагентах, доступной Москве и борьбе за свои права

Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?
Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю? Фильмы с «Кинотавра», концерт «Кровостока» и фестиваль «Слезы авторки»
Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?

Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?
Фильмы с «Кинотавра», концерт «Кровостока» и фестиваль «Слезы авторки»

«Веном 2»: Задиристый и забавный экшен с Томом Харди и Вуди Харрельсоном — у Венома появляется беспощадный антагонист
«Веном 2»: Задиристый и забавный экшен с Томом Харди и Вуди Харрельсоном — у Венома появляется беспощадный антагонист
«Веном 2»: Задиристый и забавный экшен с Томом Харди и Вуди Харрельсоном — у Венома появляется беспощадный антагонист

«Веном 2»: Задиристый и забавный экшен с Томом Харди и Вуди Харрельсоном — у Венома появляется беспощадный антагонист

Четыре способа добавить цвет в осенний гардероб
Промо
Четыре способа добавить цвет в осенний гардероб
Четыре способа добавить цвет в осенний гардероб
Промо

Четыре способа добавить цвет в осенний гардероб

Как фрилансеру накопить на пенсию
Как фрилансеру накопить на пенсию
Как фрилансеру накопить на пенсию

Как фрилансеру накопить на пенсию

«Бритни против Спирса»: Как документальные фильмы и поддержка фанатов помогли певице избавиться от опеки отца
«Бритни против Спирса»: Как документальные фильмы и поддержка фанатов помогли певице избавиться от опеки отца
«Бритни против Спирса»: Как документальные фильмы и поддержка фанатов помогли певице избавиться от опеки отца

«Бритни против Спирса»: Как документальные фильмы и поддержка фанатов помогли певице избавиться от опеки отца

Ресторан AVA на Малой Бронной, «Fish Культура» на Новом Арбате, чикеттерия Giulietta, please, stop crying на Никитском
Ресторан AVA на Малой Бронной, «Fish Культура» на Новом Арбате, чикеттерия Giulietta, please, stop crying на Никитском
Ресторан AVA на Малой Бронной, «Fish Культура» на Новом Арбате, чикеттерия Giulietta, please, stop crying на Никитском

Ресторан AVA на Малой Бронной, «Fish Культура» на Новом Арбате, чикеттерия Giulietta, please, stop crying на Никитском

«Москва глазами инженера»: Гуляем с Айратом Багаутдиновым по Шаболовке
«Москва глазами инженера»: Гуляем с Айратом Багаутдиновым по Шаболовке Говорим о рынке как жанре и о том, как повысить качество жизни через искусство
«Москва глазами инженера»: Гуляем с Айратом Багаутдиновым по Шаболовке

«Москва глазами инженера»: Гуляем с Айратом Багаутдиновым по Шаболовке
Говорим о рынке как жанре и о том, как повысить качество жизни через искусство

В России впервые можно посмотреть «Сайнфелда» — любимый сериал авторов ваших любимых сериалов. Что нужно о нем знать?
В России впервые можно посмотреть «Сайнфелда» — любимый сериал авторов ваших любимых сериалов. Что нужно о нем знать?
В России впервые можно посмотреть «Сайнфелда» — любимый сериал авторов ваших любимых сериалов. Что нужно о нем знать?

В России впервые можно посмотреть «Сайнфелда» — любимый сериал авторов ваших любимых сериалов. Что нужно о нем знать?

«От избиений и кибертравли меня защитил только ЕСПЧ, но я все еще в опасности»
«От избиений и кибертравли меня защитил только ЕСПЧ, но я все еще в опасности» Валерия Володина — о насилии, бездействии полиции и жизни в бегах
«От избиений и кибертравли меня защитил только ЕСПЧ, но я все еще в опасности»

«От избиений и кибертравли меня защитил только ЕСПЧ, но я все еще в опасности»
Валерия Володина — о насилии, бездействии полиции и жизни в бегах

«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы
«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы
«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы

«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы

«Титан» Жюлии Дюкурно: Боди-хоррор о серийной убийце — с кровью, потом и бензином
«Титан» Жюлии Дюкурно: Боди-хоррор о серийной убийце — с кровью, потом и бензином
«Титан» Жюлии Дюкурно: Боди-хоррор о серийной убийце — с кровью, потом и бензином

«Титан» Жюлии Дюкурно: Боди-хоррор о серийной убийце — с кровью, потом и бензином

Гуляем c Михаилом Зыгарем по Покровке
Гуляем c Михаилом Зыгарем по Покровке Говорим об исторических зданиях, пьющих классиках и новом театре
Гуляем c Михаилом Зыгарем по Покровке

Гуляем c Михаилом Зыгарем по Покровке
Говорим об исторических зданиях, пьющих классиках и новом театре

Гуляем с «Позорами» по Басманному району
Гуляем с «Позорами» по Басманному району Говорим о лучших репточках, пении вагиной и томском пиве
Гуляем с «Позорами» по Басманному району

Гуляем с «Позорами» по Басманному району
Говорим о лучших репточках, пении вагиной и томском пиве

Много сырного соуса и el Problema: Что готовят в бургерной Kaif Моргенштерна
Много сырного соуса и el Problema: Что готовят в бургерной Kaif Моргенштерна И можно ли это есть
Много сырного соуса и el Problema: Что готовят в бургерной Kaif Моргенштерна

Много сырного соуса и el Problema: Что готовят в бургерной Kaif Моргенштерна
И можно ли это есть

Что делать со старой мебелью: Самостоятельное декорирование или профессиональная реставрация
Что делать со старой мебелью: Самостоятельное декорирование или профессиональная реставрация
Что делать со старой мебелью: Самостоятельное декорирование или профессиональная реставрация

Что делать со старой мебелью: Самостоятельное декорирование или профессиональная реставрация

Новый альбом Kedr Livanskiy, история Бритни Спирс и канадский автофикшн про случайные откровения
Новый альбом Kedr Livanskiy, история Бритни Спирс и канадский автофикшн про случайные откровения Что смотреть, слушать и читать в эти выходные
Новый альбом Kedr Livanskiy, история Бритни Спирс и канадский автофикшн про случайные откровения

Новый альбом Kedr Livanskiy, история Бритни Спирс и канадский автофикшн про случайные откровения
Что смотреть, слушать и читать в эти выходные

«В этой бессмыслице кроется бездна»: Shadowax о своем шоу «Кач»
«В этой бессмыслице кроется бездна»: Shadowax о своем шоу «Кач»
«В этой бессмыслице кроется бездна»: Shadowax о своем шоу «Кач»

«В этой бессмыслице кроется бездна»: Shadowax о своем шоу «Кач»

Гуляем с Алисой Йоффе вокруг «Электрозавода» и «Бумажной фабрики»
Гуляем с Алисой Йоффе вокруг «Электрозавода» и «Бумажной фабрики» Говорим о здоровом питании, панке и Comme Des Garçons
Гуляем с Алисой Йоффе вокруг «Электрозавода» и «Бумажной фабрики»

Гуляем с Алисой Йоффе вокруг «Электрозавода» и «Бумажной фабрики»
Говорим о здоровом питании, панке и Comme Des Garçons

«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»
Промо
«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»
«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»
Промо

«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»

Подпишитесь на рассылку