«Я работаю в здании Центрального телеграфа»

Когда Народному комиссариату почт и телеграфов СССР потребовалось здание для размещения центральной телеграфной станции, был объявлен конкурс проектов, который закончился без каких-либо результатов: ведомство не устроил ни один из предложенных вариантов. Наркомпочтель рассмотрел вне конкурса два проекта — Алексея Щусева и Ивана Рерберга, и предпочтение было отдано последнему. Вторая половина 20-х годов — это самый расцвет конструктивизма и авангарда, что было связано с распространившимися тогда революционными идеями. И тут проект такого важного для советской идеологии здания доверяют не кому-то из конструктивистов, а Ивану Рербергу, работы которого (например, Киевский вокзал) ассоциировались с чем-то роскошным и имперским. В конструктивистском журнале «Современная архитектура» даже вышла статья под названием «Так строить нельзя». Профессиональное сообщество посчитало проект не отвечающим прогрессивному духу времени и назвало выбор Наркомпочтеля «расточительной юбилейностью».

Сейчас мы определяем стиль постройки как рациональный модерн. Это очень технологичное здание. Чтобы сделать помещения просторными, инженер Семен Гинзбург разработал специальный каркас. В Центральном телеграфе была пневматическая почта и огромные окна. На первом этаже находилось машинное отделение, раздевалки, телеграфные и телефонные залы, столовая, зал для собраний со сценой и библиотека с читальней. На втором этаже располагались канцелярия телеграфа и телефона, спальни для ночных работников. Третий и четвертый этажи были отданы под аппаратные залы. На фасаде, выходящем на Никитский переулок, установлены часы с уникальным — судя по всему, немецким — механизмом. Сейчас в Москве всего два часовых механизма начала прошлого века, которые до сих пор работают: на зданиях Центрального телеграфа и Киевского вокзала. Раньше часы регулярно и достаточно громко били, отсчитывая время, чем беспокоили жителей окрестных домов. Сейчас колокол часов по-прежнему находится на крыше, но он уже не такой громкий. На фасаде над центральным входом можно увидеть ранний герб СССР — глобус, окруженный колосьями, который изначально должен был вращаться вокруг своей оси.

Здание Центрального телеграфа, занимающее целый квартал, было своеобразным технопарком того времени. Там можно было не только работать, но и развлекаться и жить. Изначально даже планировалось оборудовать в здании детский сад, ясли и прачечную — в залах работали в основном женщины-машинистки.

У Центрального телеграфа была и другая важная роль — градостроительная. Здание построили, когда Тверская еще была достаточно узкой и виляющей улицей, расширять ее начали позже, в середине 30-х годов. Массивное здание телеграфа задало тон тому, как будет выглядеть Москва в будущем.