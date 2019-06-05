«Я работаю в „Аптекарском огороде“»

Символы сада

В саду есть лиственница Петра I. Чтобы определить ее возраст, мы просверлили ее ствол специальным буром и насчитали примерно 280 лет, и еще 20 лет можно накинуть — это время, пока ствол еще только растет. Поэтому получается, что этой лиственнице как раз где-то 300 лет. Другим нашим деревьям всего по 50 лет, потому это вполне может быть то самое дерево, которое Петр I посадил «для наущения граждан в их различии». Он был человеком разносторонним, любил и государством управлять, и корабли строить, и зубы выдергивать, и ботанику тоже очень любил. Так что посадить лиственницу в «Аптекарском огороде» — это вполне в его манере.

У нас живет Главный цветочный кот, или просто ГЦК. Его узнать очень легко: если вы увидите черного упитанного кота с белыми лапками и пузом, то это точно он. У него еще есть ошейник, фотографироваться он не хочет и на кис-кис не отзывается. Кот у нас живет достаточно долго, все его любят, а сам он любит сидеть по ресторанчикам в фуд-корте. Там его подкармливают, потому пузо кота с каждым годом становится все больше и больше. ГЦК — это наш негласный символ, мы еще называем его Ваше цветочное величество. Мы рассказываем такую легенду: это потомок тех самых кошек, которые жили у Петра I и ловили мышей. Конечно, в саду есть и другие коты и кошки, мы их любим. А вот с собаками у нас сложнее: они роют норы и вообще сильнее травмируют сад.