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Где ты работаешь5 июня 2019

«Я работаю в „Аптекарском огороде“» Трудовые будни среди пальм, лиан, кустов сирени и цветочных полян

«Я работаю в „Аптекарском огороде“»
РедакторОльга Карасева

В «Аптекарском огороде», или Ботаническом саду МГУ имени М. В. Ломоносова, — более 5 тысяч видов растений, но при этом нет ничего случайного. Даже участок со знакомыми и привычными деревьями и травами оказывается искусственно созданным фрагментом растительности средней полосы России. В саду есть дендрарий с двумя сотнями деревьев, альпийская горка и огород с настоящими лекарственными травами. Круглый год в «Аптекарском огороде» открыто несколько оранжерей с пальмами, лианами, кактусами, суккулентами и хищными растениями. Мы попросили сотрудников «Аптекарского огорода» рассказать об этом необычном месте и своих рабочих буднях среди папоротников и орхидей.

Фотографии

Анна Марченкова

Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова, «Аптекарский огород»

Адрес: Москва, пр-т Мира, 26

Год основания: 1706

Более 5 000 видов, сортов и форм растений

Цена билета: 300 рублей

Годовой абонемент: 4 000 рублей

hortus

История

«Аптекарский огород» появился в Москве в 1706 году по указу Петра I. По легенде, царь собственноручно посадил здесь три хвойных дерева, чтобы горожане научились их различать. Одно из них — лиственницу, растущую недалеко от главного входа, — можно увидеть и сегодня. Удар молнии расколол ее на две части — сейчас она держится благодаря искусственной опоре.

В XVIII веке Аптекарский огород был научным центром. Здесь не только выращивали растения, но и готовили из них лекарства.

В XVIII веке Аптекарский огород был научным центром. Здесь не только выращивали растения, но и готовили из них лекарства, исследовали полезные свойства разных сортов, выводили новые виды, обучали студентов. Первым директором сада в 1735 году стал немецкий ученый, врач и ботаник Трауготт Гербер, в честь которого назван цветок гербера. В Москву он приехал специально «для учреждения огорода, к умножению аптекарских плантов и собиранию особливых трав, яко нужнейших натуралиев в медицине». Ученый устраивал ботанические экспедиции, искал среди дикорастущих растений целебные и фиксировал полученные сведения в своих рукописях.

Несмотря на то что сейчас «Аптекарский огород» находится в ведении МГУ, появился он на 49 лет раньше самого университета и перешел к нему только в 1805 году. До этого садом управляли Аптекарский приказ, госпиталь, училище и Медико-хирургическая академия. С переездом академии в новую столицу — Петербург — заниматься огородом стало некому, и вскоре он оказался заброшен. Как раз в это время Московский университет стал искать место для нового ботанического сада: его растениям было тесно на Моховой улице.

Важным преимуществом «Аптекарского огорода» оказалась не только большая площадь, но и значительная коллекция ботанических редкостей, так что университет приобрел его за 11 тысяч рублей серебром.

В середине XIX века до России дошла мода на английские сады. На смену прямым дорожкам, террасам и регулярным грядкам пришли искривленные тропинки, поляны и отдельно стоящие деревья. В 1850-х годах «Аптекарский огород»перестроили в духе последних тенденций, здесь появились скамейки и цветы, которые просто украшали территорию, а не служили науке. В сад стали приходить простые горожане. Так исключительно утилитарное место стало общественным пространством для отдыха и прогулок москвичей. Сейчас о старой планировке напоминают прямые главные аллеи — западная, восточная и две поперечные. Чтобы показать, как сад выглядел несколько веков назад, на его территории по старинным планам воссоздан участок лекарственных трав с прямыми грядками полезных растений.

«Аптекарский огород» несколько раз находился под угрозой исчезновения. Он пострадал в пожаре 1812 года, был практически разрушен в 1930-е, во время войны в нем вырыли бомбоубежища и устроили коллективный огород, а в 1990-е саду не хватало денег на обустройство. Сейчас «Аптекарский огород» снова стал одним из самых посещаемых и фотографируемых мест Москвы. Даже в полдень рабочего дня найти здесь уединенное место не так просто: сотни посетителей идут в оранжереи, на выставки и к цветочным полянам. По вечерам и выходным в «Аптекарском огороде» еще более людно: здесь устраивают концерты, кинопоказы, фестивали и ярмарки. Рекорд сада — 8 500 посетителей, которые собрались на семи гектарах площади в мае 2018 года.

Как здесь работается

Антон Дубенюк

Главный садовник

Цветы жизни

Я кандидат сельскохозяйственных наук, окончил Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. Я занимался лекарственными растениями, озеленением и много чем еще, связанным с растениеводством, включая выращивание грибов. Но последние 20 лет жизни я посвятил «Аптекарскому огороду». Как главный садовник я отвечаю за состояние растений в открытом грунте, проведение экологической и коллекционной политики сада, за то, чтобы растения правильно сажали и за ними велся надлежащий уход. 

В моем подчинении 15 садовников. Но я и сам могу что-то посеять, высадить, пообщаться с растениями.

Комнатные растения я не развожу, только сажаю кое-что на даче, но это совсем другое. Здесь мы все-таки преследуем еще и образовательную цель, стараемся дать людям новые знания, показать яркое, красивое, необычное. Мои любимые растения — это древовидные пионы. Они гордость «Аптекарского огорода», их любят многие посетители. Сирень — еще одно легендарное растение, которое нравится всем, в том числе и мне. Мы создали несколько новых коллекций современных сортов сирени. В моем подчинении 15 садовников. Но я и сам могу что-то посеять, высадить, пообщаться с растениями.

Работа садовника сезонная. Мы следуем за природными ритмами, но, конечно, не спим зимой, как медведи: наличие оранжерей сглаживает сезонность. Больше всего мы загружены весной, в мае и осенью, когда идет посадка. В межсезонье мы выполняем другие работы, которыми некогда заняться сейчас. Дел хватает и зимой: мы проводим выставки, думаем о новых экспозициях, заказываем растения, благоустраиваем территорию. Например, прошлой зимой делали скворечники, заготавливали нужные материалы.

Особый подход

Сложных растений у нас много. Есть дикие виды, только взятые из природы, с ними пока люди не работали. Мы проводим интродукцию, то есть определяем, как нужно это растение выращивать, и вводим его в культуру. Другие растения очень чувствительны ко всем тонкостям агротехники. К примеру, азалиям нужна особая почва и влажность воздуха. У хризантем должен быть свой световой режим. Это капризные растения, про которые все известно, но выполнить их требования довольно сложно. Хотя, в принципе, любые растения можно вырастить. В нашем саду несколько тысяч видов, сортов и форм растений — и все они благополучно существуют рядом друг с другом. 

Еще 20 лет назад у нас были растения, которых не было больше нигде в России — например, «Теофраста Царственная», привезенная из тропиков в XIX веке. Но сегодня благодаря развитию науки те же орхидеи, которые мы нашли пять лет назад в джунглях Боливии, уже размножены и доступны даже любителям. Поэтому сейчас вопрос редкости очень относительный. Если есть интерес, то примерно за год растение может стать из уникальной новинки массовым растением, которое продается в садовых центрах.

Ольга Архипова

PR-директор и SMM-менеджер

Все сама

В «Аптекарском огороде» я работаю с ноября 2014 года, а до этого была редактором ленты новостей на сайте Spletnik.ru. Меня сюда привел мой бывший преподаватель из МГУ Иван Засурский. Мы с ним общались по-дружески, он мне сказал: «Хочешь в садике работать?» — и долго не мог толком объяснить, что тут надо делать. Оказалось, что директор сада решил заняться раскруткой этого места, а Иван об этом узнал. Он собрал своих друзей и знакомых, которым нужна была работа. Получилась целая команда — люди, которые должны были заниматься соцсетями и сайтом, фотограф, копирайтер. Но за месяц все куда-то разошлись, и осталась только я.

За четыре года мы стали самыми популярными в инстаграме среди всех ботанических садов и парков мира и достопримечательностей России. И это безо всяких накруток и ботов.

Я в «Аптекарском огороде» занимаюсь и соцсетями, и пресс-релизами, и рассылкой новостей. Мы все обмениваемся информацией и идеями: я, директор, ландшафтный архитектор, главный садовник. Когда я только пришла, мы с директором согласовывали каждую новость по два дня, он часто был занят, и в итоге терялось время. А сейчас он может мне доверить написать и выложить текст самостоятельно. Так мы не теряем ни минуты, а в наше время скорость очень важна.

Сложно начинать работать, когда ты кого-то сменяешь, тебе передают дела. А мне пришлось делать все практически с нуля. Это намного проще — терять-то нечего.

Когда я пришла, у инстаграма «Аптекарского огорода» было всего 50 подписчиков, никаких новостей про него никто не публиковал. Поразительно, что такое место в центре Москвы, и у него даже не было активных соцсетей. Тем более что раскрутить сад очень легко: здесь постоянно распускаются экзотические цветы, плодоносят бананы — а все молчат. За четыре года мы стали самыми популярными в инстаграме среди всех ботанических садов и парков мира и достопримечательностей России. И это безо всяких накруток и ботов. 

Самым сложным для меня был первый год. Приходишь — и о растениях ничего не знаешь. Мне практически ничего не рассказывали про растения, пришлось все узнавать методом самообучения, максимально долгое время пребывать в саду. Теперь мне удалось завести нормальные отношения с кураторами, и они по дружбе мне говорят, что и где у них цветет.

Конкретной цели по числу гостей у нас нет — чем больше, тем лучше. Во время весеннего фестиваля цветов и в майские праздники приходит больше 7 тысяч человек в день. Очень интересно наблюдать за реакцией СМИ: когда цветут подснежники, к нам приезжают со всех телеканалов, если заплодоносил банан, тут тоже будет огромное количество людей.

Если мы выкладываем фотографию кота, она собирает лайки намного лучше, чем любое растение.

Я к растениям вообще индифферентна. Это поразительно, но многие мои друзья очень любят растения и постоянно меня про них спрашивают. Но на животных можно заработать еще больше лайков в соцсетях. У нас есть Главный цветочный кот, который в основном спит в ресторанах, черепахи, осетровые рыбы, красные утки — огари. Если мы выкладываем фотографию кота, она собирает лайки намного лучше, чем любое растение. Помогают и мои селфи, но я понимаю, что это должна быть соответствующая фотография. У меня много друзей в Facebook — политики, журналисты. Так выложишь свое фото — и они сразу вспомнят про «Аптекарский огород» и что у нас еще и концерты проходят.

Алексей Филин

научный сотрудник, куратор экспозиций

Городской оазис

Я курирую в «Аптекарском огороде» очень важные экспозиции: Теневой сад, Дальневосточный сад, «Растения средней полосы европейской части России» и Сад лекарственных трав. На мне их ботаническое наполнение: надо понять, какие виды нужно в этом месте высадить, как их выращивать, объяснить садовникам, что делать. За внешний вид этих участков я тоже отвечаю. 

Многие специально ездят на дачу за город, а у меня дача в центре Москвы.

Официально в саду я работаю три года, но вообще я с ним связан около десяти лет. Когда я делал дипломную работу по саду лекарственных трав, который, кстати, сейчас курирую, очень полюбил это место. Многие специально ездят на дачу за город, а у меня дача в центре Москвы. Дома у меня стоит один единственный фикус, которому, наверное, уже лет 20. Я его стригу, чтобы он был маленьким. Это все, на что меня хватает. Все силы по выращиванию растений я оставляю здесь, потому каких-либо огородов, кроме «Аптекарского», не держу.

Я по образованию биолог и защищал диссертацию по физиологии растений. Они все-таки живые: многим кажется, что их можно рвать, ломать, но на самом деле они все чувствуют и им это не нравится. У нас посещаемость — 200 тысяч человек в год, а садик маленький, и для него это огромная нагрузка. Самая большая проблема в том, что люди совсем не бережно относятся ко всему, что их окружает, топчут траву, срывают листья. Мы написали правила для посетителей, они очень простые: не сходите с дорожек, не трогайте растения, ничего не рвите, но часто людям все равно. Приходится объяснять, что если каждый сорвет листочек, то сад будет голым.

Символы сада

В саду есть лиственница Петра I. Чтобы определить ее возраст, мы просверлили ее ствол специальным буром и насчитали примерно 280 лет, и еще 20 лет можно накинуть — это время, пока ствол еще только растет. Поэтому получается, что этой лиственнице как раз где-то 300 лет. Другим нашим деревьям всего по 50 лет, потому это вполне может быть то самое дерево, которое Петр I посадил «для наущения граждан в их различии». Он был человеком разносторонним, любил и государством управлять, и корабли строить, и зубы выдергивать, и ботанику тоже очень любил. Так что посадить лиственницу в «Аптекарском огороде» — это вполне в его манере.

У нас живет Главный цветочный кот, или просто ГЦК. Его узнать очень легко: если вы увидите черного упитанного кота с белыми лапками и пузом, то это точно он. У него еще есть ошейник, фотографироваться он не хочет и на кис-кис не отзывается. Кот у нас живет достаточно долго, все его любят, а сам он любит сидеть по ресторанчикам в фуд-корте. Там его подкармливают, потому пузо кота с каждым годом становится все больше и больше. ГЦК — это наш негласный символ, мы еще называем его Ваше цветочное величество. Мы рассказываем такую легенду: это потомок тех самых кошек, которые жили у Петра I и ловили мышей. Конечно, в саду есть и другие коты и кошки, мы их любим. А вот с собаками у нас сложнее: они роют норы и вообще сильнее травмируют сад.

Виталий Алёнкин

научный сотрудник, куратор коллекции тропических растений

В тропиках круглый год

Я слежу за коллекцией тропических растений, за видовым составом, за поступлением новых растений и пополнением коллекции, состоянием растений, вредителями. В ботанических садах мы ориентируемся в основном на видовые растения — созданные самой природой. Орхидеи, растения с пестрыми листочками и яркими цветами выведены людьми — для нас это не такой ценный материал. Мы стараемся сохранить то, что есть в природе. Если когда-нибудь этот вид исчезнет, то будет возможность из ботанического сада снова его вернуть в природу. Так что наш сад — это такое хранилище библиотеки растений.

В оранжереях всегда повышенная влажность, постоянно летают споры от папоротников и других растений, а мы этим дышим.

Сейчас я учусь в аспирантуре в МГУ на биологическом факультете. Но моя научная деятельность никак не связана с тропиками, я изучаю растения средней полосы. В свое время, когда я пришел к заведующему кафедрой и сказал, что хочу заниматься тропическими растениями, он ответил, что живущие в тропиках ученые сами разберутся со своими растениями, а у нас, в России, есть своя неизведанная флора. Сейчас я изучаю растения семейства бурачниковых — незабудки, бурачник, окопник.

Работа у нас считается довольно вредной. Зимой очень большие перепады температур: в оранжерее плюс 25 градусов, а на улице может быть серьезный минус. В оранжереях всегда повышенная влажность, постоянно летают споры от папоротников и других растений, а мы этим дышим. Когда мы обрабатываем растения от вредителей, в воздухе потом некоторое время находятся эти вещества. У многих сотрудников из-за этого появляется аллергия. Поэтому у нас рабочий день укорочен — с девяти утра до четырех часов дня, и отпуск длиннее.

Цветение по часам

Коллекция тропических и субтропических растений находится в пяти оранжереях «Аптекарского огорода». Две из них открыты для свободного посещения — Большая пальмовая и Викторная оранжереи, — в остальные могут заходить только сотрудники. Климат во всех оранжереях разный. Одним растениям круглый год нужна одинаковая температура и влажность, другим зимой приходится сокращать полив и даже обеспечивать некоторую прохладу. Иногда приходится даже закрывать крышу оранжереи, потому что за зиму растения отвыкают от света, и весеннее солнце может им навредить.

Наша «Виктория Амазонская» цветет второй год подряд. Я вычислил время, когда открывается цветок, и сидел ждал всю ночь.

Водорастущие растения очень капризные, потому у них самая дорогая оранжерея на территории сада. Там находится одна из сложнейших культур — самая большая кувшинка в мире «Виктория Амазонская». Ей нужна постоянная циркуляция воды температурой плюс 28–29 градусов и много света. В других ботанических садах России «Викторию Амазонскую» выращивают как однолетнее растение, так как осенью ей не хватает света. Но у нас она растет 2,5 года. Мы повесили тысячеваттные лампы, которые светят 365 дней в году. Кувшинка растет в огромной чаше, которая заполняется большим количеством земли с конским навозом. Вода перегоняется через фильтры и озонаторы, чтобы не развивались лишние водоросли и микроорганизмы. Наша «Виктория Амазонская» цветет второй год подряд. Я вычислил время, когда открывается цветок, и сидел ждал всю ночь. Конечно, в книгах я и так про это читал, но нужно было удостовериться лично и все сфотографировать.

Наталья Морозова

техник первой категории

Ананасы и кофе

Я окончила Агрономический институт, а потом пришла в «Аптекарский огород». Я работаю в закрытой оранжерее, посетители к нам не заходят. В нашем отделении семь человек на пять оранжерей. Я здесь нахожусь пять дней в неделю, а по выходным кто-то из сотрудников выходит и работает во всех оранжереях. Растения же нельзя оставить без присмотра, нужно ухаживать за ними постоянно, чтобы они не погибли. Особенно летом, когда все пересыхает.

В пальмовой оранжерее вызревают бананы, ананасы, гуава. Все это можно есть, и все очень вкусное.

В нашем отделении — тропические и субтропические растения, небольшие коллекции гераней, бегоний, пальмы, семейство бромелиевых, немного фикусов. Я вот особенно люблю герани. Сейчас они практически все выпустили бутоны, чему я очень рада. А вот у нашего начальника любимые растения — из семейства бромелиевых. С ними сложно: нельзя ни пересушить, ни залить, нужна определенная влажность воздуха, иначе не будут цвести. У нас есть растение, которое спит полгода. Сейчас оно цветет и будет таким еще три месяца, потом цветы и листья понемногу отсохнут и останутся одни клубни. Полгода они стоят в земле, поливать в это время растение не надо, оно просто наращивает свою массу. Потом мы его пересаживаем в питательный грунт — и оно снова зацветает.

В пальмовой оранжерее вызревают бананы, ананасы, гуава. Все это можно есть, и все очень вкусное. У нас сейчас есть ананас, он пока плодоносит, хотя такие случаи были. Еще в пальмовой оранжерее растет кофе разных сортов, дает много плодов. У нас сейчас тоже появилось одно кофейное зерно, и я жду, когда оно созреет, чтобы его посеять.

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Как объяснить бармену, какой коктейль вы хотите выпить. Пошаговое руководство
Как объяснить бармену, какой коктейль вы хотите выпить. Пошаговое руководство

Как объяснить бармену, какой коктейль вы хотите выпить. Пошаговое руководство

10 новых детских книг для конца лета
10 новых детских книг для конца лета На море, на дачу, в деревню к бабушке
10 новых детских книг для конца лета

10 новых детских книг для конца лета
На море, на дачу, в деревню к бабушке

Арбуз, дыня и смородина: Что покупать на рынке в августе
Арбуз, дыня и смородина: Что покупать на рынке в августе А еще райские яблочки, «брызги шампанского» и молодой зеленый фундук
Арбуз, дыня и смородина: Что покупать на рынке в августе

Арбуз, дыня и смородина: Что покупать на рынке в августе
А еще райские яблочки, «брызги шампанского» и молодой зеленый фундук

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