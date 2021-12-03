Гид по Большому фестивалю мультфильмов в Москве

Показы

Переход

Анимационная картина, выполненная в артовой технике, повествует об эмиграции и поиске своего места

Двое детей, Киона и Адриэль, разлучаются с родителями и отправляются в путешествие, которое ведет их от детства к юности. Пересекая континент, раздираемый войной, брат и сестра попадают в самые невероятные ситуации, встречают злых и добрых людей, не раз спасаются от смерти, прячутся, меняют внешность, путешествуют с бродячим цирком и обретают дружбу и любовь, прежде чем достичь нового мира, где они, наконец, смогут быть свободными.

Моя афганская семья

Анимационная лав-стори о любви европейки и афганца, о культурных и религиозных различиях и о стремлении людей из разных миров понять друг друга

Знаменитая чешская режиссерка Микаэла Павлатова, номинированная на премию «Оскар», представляет новый фильм, снятый по мотивам романа журналистки Петры Прохазковой «Фришта».

Когда Херра, молодая чешка, влюбляется в своего сокурсника афганца Назира, она понятия не имеет, какая жизнь ждет ее в постталибском Афганистане. Европейская девушка входит в семью, где она должна носить чадру и не показываться гостям. Павлатова, известная своими феминистскими фильмами, в этот раз подходит к теме удивительно деликатно. Она рассказывает о семье, придерживающейся чуждых ей и ее героине традиций, но при этом любящей и заботливой. Она рассказывает о муже, который из любви и уважения к жене переступает через свои патриархальные предрассудки, и о жене, стремящейся понять и принять свою новую родню, какими бы дикими и невозможными казались ей местные правила.