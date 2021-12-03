Гид по Большому фестивалю мультфильмов в Москве Рассказываем, что смотреть в декабре взрослым и детям
С 1-го по 15 декабря в Москве пройдет Большой фестиваль мультфильмов. В его программу вошли не только конкурсные показы, но также мастер-классы, лекция Юрия Норштейна в Третьяковской галерее, Уикенд Хаяо Миядзаки к 80-летию режиссера и множество других событий.
В этом году фестиваль отмечает 15-летнюю годовщину. The Village попросил Екатерину Белкову собрать большой гид по лучшим анимационном картинам и событиям программы.
Показы
ПереходПодробнее
Анимационная картина, выполненная в артовой технике, повествует об эмиграции и поиске своего места
Двое детей, Киона и Адриэль, разлучаются с родителями и отправляются в путешествие, которое ведет их от детства к юности. Пересекая континент, раздираемый войной, брат и сестра попадают в самые невероятные ситуации, встречают злых и добрых людей, не раз спасаются от смерти, прячутся, меняют внешность, путешествуют с бродячим цирком и обретают дружбу и любовь, прежде чем достичь нового мира, где они, наконец, смогут быть свободными.
Моя афганская семьяПодробнее
Анимационная лав-стори о любви европейки и афганца, о культурных и религиозных различиях и о стремлении людей из разных миров понять друг друга
Знаменитая чешская режиссерка Микаэла Павлатова, номинированная на премию «Оскар», представляет новый фильм, снятый по мотивам романа журналистки Петры Прохазковой «Фришта».
Когда Херра, молодая чешка, влюбляется в своего сокурсника афганца Назира, она понятия не имеет, какая жизнь ждет ее в постталибском Афганистане. Европейская девушка входит в семью, где она должна носить чадру и не показываться гостям. Павлатова, известная своими феминистскими фильмами, в этот раз подходит к теме удивительно деликатно. Она рассказывает о семье, придерживающейся чуждых ей и ее героине традиций, но при этом любящей и заботливой. Она рассказывает о муже, который из любви и уважения к жене переступает через свои патриархальные предрассудки, и о жене, стремящейся понять и принять свою новую родню, какими бы дикими и невозможными казались ей местные правила.
Где Анна ФранкПодробнее
Анимационная фантазия известного израильского режиссера Ари Фольмана («Конгресс», «Вальс с Баширом») соединяет историческое прошлое и современность
В амстердамском музее Анны Франк хранится дневник 13-летней школьницы, рассказывающей своей воображаемой подруге о том, как ее семья вместе с другими еврейскими семьями больше двух лет пряталась от фашистов в задней части дома. Эти записи в мире считаются одним из главных свидетельств Холокоста. По фильму Фольмана в этом музее в наши дни происходит невероятное событие: Китти, воображаемая подруга, которой Анна адресовала свои записи, внезапно сходит со страниц дневника. Ей ничего не известно о судьбе Анны, и потому, захватив ее рукопись, девочка отправляется на поиски Франк. Найти ее совсем не просто, и в этом девочке помогают подростки-мигранты. Фольман напрямую связывает прошлое с современной жизнью Европы, а приключенческая фантазия картины, рассчитанная на подростков, становится призывом быть милосерднее к потомкам людей, переживших Холокост.
За заборомПодробнее
Документальная анимация, основанная на дневнике Татьяны Внукевич-Багдасарьян, до 35 лет жившей в психоневрологическом интернате. Фильм состоит из серии новелл: «Щетка», «Лекарство», «Прогулка» и «Чай» и дает возможность зрителю заглянуть за забор ПНИ и увидеть столкновения маленького человека с системой.
Фильм входит в подпрограмму фестиваля «Особенные люди», которая посвящена ментальным особенностями и которую организаторы собрали впервые. В нее вошла документальная и художественная анимация, фильмы, снятые для взрослых и для детей. Одни картины популярно объясняют сложные проблемы, связанные с этой темой, другие рассказывают о личном опыте, давая взгляд изнутри.
Подпрограммы и другие события
Программа «Только для женщин!»Подробнее
Программу с феминистским уклоном, состоящую из фильмов на темы, особенно волнующие женщин, организаторы делают не в первый раз. В этом году, помимо важных сюжетов, связанных с женским организмом: менструацией, контрацепцией, раком груди, трудным материнством, а также историй, касающихся женского тела: его принятия или ненависти к нему, есть очень существенные фильмы, связанные с женским протестом против объективации, против того, чтобы женщины воспринимались как бессловесный источник удовольствия или машина, созданная для деторождения. Один из важных фильмов программы — анимационный джем студенток киношколы в Лодзи, призывающих к солидарности с польскими женщинами, противостоящими новому закону против абортов.
Ночь анимации, 18+Подробнее
Лучшие анимационные фильмы, собранные за последние два года, покажут в формате шестичасового марафона на большом экране кинотеатра «Октябрь».
Ночь анимации — событие, ставшее традицией Большого фестиваля мультфильмов. Вариант для тех, кто не успевает посетить все фестивальные программы и мечтает о максимальном погружении в мир авторской анимации.
Уикэнд МиядзакиПодробнее
Совместно с кинотеатром «Пионер» фестиваль отмечает 80-летие японского режиссера Хаяо Миядзаки. Специальным событием программы станет уикэнд Миядзаки в киноцентре «Октябрь». В выходные, 4 и 5 декабря, организаторы покажут на большом экране ставшие классическими картины «Ведьмина служба доставки», «Рыбка Поньо на утесе», «Мой сосед Тоторо» и «Унесенные призраками».
Фотографии: Большой фестиваль мультфильмов