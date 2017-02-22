«Пора пересмотреть идеи о том, как быть мужчиной»

— Мужчина-кормилец и мужчина-защитник — это вещи, которые в России не ставятся под вопрос обычно. Российские мужчины, которые переезжают в Англию, переезжают в страну с высоким коэффициентом гендерного равенства, страну, где феминистское политическое движение существует полвека. Здесь практически невозможно открыто проводить какие-то законы или политические кампании, если они хоть сколько-нибудь сексистские. Идеология гендерного равенства встроена в государственные структуры. Не буду углубляться в то, как это работает, но когда российские мужчины попадают в Англию, у них наступает ярко выраженное гендерное беспокойство.

Миграция — это всегда шок, это социальная смерть, после которой надо суметь переизобрести себя и возродиться к новой жизни. Но шок российских эмигрантов связан не только с этим. Разговоры о том, что женщина — прежде всего мать, а мужчина — защитник и кормилец семьи, в британской среде наталкиваются на, мягко говоря, неодобрительное непонимание. Очень вероятно, что тебя не поймут, а могут и прилюдно осадить. Когда становится понятно, что традиционалистские постсоветские клише не прокатывают, у мужчин начинается процесс переосмысления, который приводит их к совершенно разным выводам. Некоторые начинают проклинать Англию, осуждают британок, называют их уродливыми и размышляют о традиционной России как о каком-то рае на земле. Но многие перестраиваются и переосмысливают некоторые из своих прошлых установок. Например, кто-то переосмысливает свою гомофобию. В любом случае, привезенные из дома гендерные установки начинают ставиться под сомнение.

Приведу пример про драки. В России часто говорят о том, что мужчина должен уметь драться, уметь набить кому-то морду. У нас это важный элемент культуры: если ты мужчина, то ты всегда должен быть готов к схватке, где можно отстоять свою честь, честь своей девушки, вот это все. В Англии если ты на кого-то поднимешь руку, то отправишься в тюрьму сразу. Даже если не ты эту драку начал. Здесь с драками очень строго: родители не имеют права поднимать руку на детей, и если об этом узнают, то таких родителей ждет уголовное наказание. Если это просто драка двух пьяных студентов в пабе, то исход аналогичный. Если в дело вмешивается полиция, в тюрьму могут отправиться оба. Закон работает очень хорошо. И многие мои респонденты рассуждали о том, что функция защитника у мужчины здесь отмирает: эту роль берет на себя государство, необходимости кого-то защищать с кулаками больше нет. И в этой ситуации эмигранты из России, в свою очередь, перестают выстраивать свою идентичность вокруг роли защитника.

Впрочем, не надо думать, что британское общество — это какой-то рай. Насилия здесь достаточно, но разница с Россией в том, что законы работают иначе. Интересно было бы посмотреть на то, остается ли что-нибудь от советских гендерных стереотипов, если это уже эмигранты во втором и третьем поколении. Но это уже будет касаться не только идей о том, что значит быть мужчиной, но и о том, насколько устойчива идентичность россиянина.