«Мне просто обидно за Музей архитектуры»

И еще нужна полноценная просветительская деятельность. Она включает в себя не только экскурсии по постоянной экспозиции, не только лекторий, но и выездные истории, сотрудничество со школами. Нужно детей сюда водить, это очень важно. Сейчас Музей архитектуры отсутствует на карте города. 25 лет, с 90-х, этого музея нет. Результат вы видите на улицах. Выросло уже два поколения людей, которые не знают истории русской архитектуры. Это плохо.

— Какие сильные стороны вы сейчас видите в музее? И какие слабые?

— У нас сильный коллектив. Фонды — тоже сильная сторона, у нас очень интересная коллекция. Слабые стороны? Нехватка ресурсов. Пространственных, финансовых, управленческих. Задачи стоят огромные. Как мы их будем выполнять? Контракт подписан на год. У нас есть оперативные и стратегические задачи. Первая оперативная задача — создание попечительского совета.

— Кто туда войдет?

— Пока не готова называть фамилии. Но представления об этом у меня есть. С частью людей я сейчас уже общаюсь. Мне бы хотелось, чтобы это были музейщики, притом не только классических музеев, но и других, более современных, московских и не московских. И представители бизнес-сообщества.

— Девелоперы?

— Может быть. А может, просто те, кто любит русскую архитектуру. И так называемое экспертное сообщество, но не только архитекторы, а еще искусствоведы, которые понимают историю русской культуры. И, разумеется, представители министерства культуры, представители власти. Все, что будет происходить в музее, будет происходить по согласованию с министерством. Представляю, как это звучит со стороны... Сейчас публика демонизирует государство. Вернее, некоторая активная часть фейсбука. Это их ошибка. Государство — это народ, если говорить словами Дидро. Не надо противопоставлять себя государству, мы здесь живем, это наша страна. Если не мы, то кто? Сидеть трындеть, что у меня нет образования… (Вздыхает.)

— Вам предстоит работать с огромным проектом, буквально горы свернуть. Расскажите о вашем управленческом опыте, который позволит с этим справиться.

— Мой главный управленческий опыт — это Дом Мельникова. Легко управлять, когда у тебя полно ресурсов. Попробуй сделать что-то, когда у тебя два человека, 24 часа в сутках и денег нет. А вокруг Екатерина Викторовна Каринская и все остальное. Знаете, перед открытием дома для публики мы полтора месяца его отмывали. Нас было 10–15 человек, из музея все. А потом мы все же открыли его для посетителей. Я считаю это вторым своим самым большим достижением в жизни, первое —рождение дочери.

Дом Мельникова… Обычно говорят, что это шедевр гениального русского архитектора, но почему? Для меня это просто сформулировать. Это одно из десяти главных достижений мировой архитектуры. Список начинается с Парфенона и заканчивается Домом Мельникова. Это мой научный взгляд. Каждое здание можно назвать вехой, которая отмечала определенный этап в жизни архитектуры. Парфенон отметил греческую классику, Пантеон — купольные постройки и так далее. А Дом Мельникова, как Дом Корбюзье, или лучше Наркомфина, который ближе к России, ответил на важнейший вопрос, который стоял перед архитекторами к тому времени уже три сотни лет. С конца XVIII века нужно было понять, как должен жить простой рядовой горожанин.

Понимаете, почему русский авангард лучший в мире? Ведь не мы его придумали, появился он во Франции, и основные идеи сформулированы не у нас. Но только мы в рамках этого движения предложили два пути. У нас есть вариативность. У нас есть Малевич и есть Кандинский. Так же и в архитектуре. У нас есть Гинзбург и Мельников. И городские ячейки, и Дом Мельникова. Это важно —правда важно. Когда есть разные варианты жилья в городе, мы получаем многообразную городскую среду. А когда появляется единственная верная линия партии, получается Бутово. Или лучше —Бирюлево. Прекрасные, конечно, районы. Их любят, наверное, жители. Но жить там нельзя. Это мое личное глубокое убеждение. Микрорайоны —это зло. Типовые многоэтажки П-44 враги придумали.