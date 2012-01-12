У московских кладбищ появилась своя газета Узнать всё о смерти, похоронах и льготах для семей усопших теперь можно в специальной бесплатной газете «Московский некрополь».
Столичный департамент торговли и услуг совместно с ГУП «Ритуал» начал выпускать газету «Московский некрополь», которую будут бесплатно распространять на кладбищах. Первый выпуск появился в минувшем октябре и был приурочен к выставке похоронного дела «Некрополь-2011». Теперь газета будет выходить регулярно.
В первом выпуске главный редактор издания Михаил Шмулевич написал о том, что газета посвящена смерти во всех ее взаимосвязях с жизнью. Как рассказал The Village пресс-секретарь ГУП «Ритуал» Дмитрий Коробцов, издание рассчитано как на людей, занимающихся похоронным делом, так и на обычных посетителей кладбищ. Специалисты найдут здесь новости похоронного бизнеса, а все остальные — произведения искусства на тему смерти, материалы о смерти известных людей и полезную информацию о погребениях.
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«Это информационное издание, здесь дана вся информация о похоронах, льготах и правилах погребения. Не везде этично говорить на эту тему, а кладбище — самое удобное для этого место, потому что люди приходят сюда с определенным настроением», — отметил Коробцов. Декабрьский выпуск «Московского некрополя» посвящен 70-летию наступления советских войск под Москвой — в будущем редакция также намерена делать тематические номера, приуроченные к памятным датам.
Издание является приложением к другой газете департамента — «Московская торговля», однако распространяться будет отдельно от нее. Тираж пока составляет 999 экземпляров. Выпуском занимается ГУП «Ритуал», в состав редакции входит семь человек. Финансирование осуществляется за счет самого предприятия. Сейчас к выходу готовится еще один номер — чему будет посвящен он, пока не сообщается.
Дмитрий Коробцов, пресс-секретарь ГУП «Ритуал»: «Пока газета будет выходить у нас к памятным датам и событиям, поэтому будет тематической. Последний номер, например, посвящен контрнаступлению советских войск под Москвой, и распространяли его на открытии нового участка Троекуровского кладбища. В свете того, что этот год объявлен годом российской истории и отмечается 200-летие победы в Отечественной войне 1812 года, мы решили акцентировать внимание на исторических датах».
Комментарии
„а все остальные — произведения искусства на тему смерти“
это что вообще?! как это?!! люд чокнулся
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