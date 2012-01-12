Столичный департамент торговли и услуг совместно с ГУП «Ритуал» начал выпускать газету «Московский некрополь», которую будут бесплатно распространять на кладбищах. Первый выпуск появился в минувшем октябре и был приурочен к выставке похоронного дела «Некрополь-2011». Теперь газета будет выходить регулярно.

В первом выпуске главный редактор издания Михаил Шмулевич написал о том, что газета посвящена смерти во всех ее взаимосвязях с жизнью. Как рассказал The Village пресс-секретарь ГУП «Ритуал» Дмитрий Коробцов, издание рассчитано как на людей, занимающихся похоронным делом, так и на обычных посетителей кладбищ. Специалисты найдут здесь новости похоронного бизнеса, а все остальные — произведения искусства на тему смерти, материалы о смерти известных людей и полезную информацию о погребениях.