Бар «Джон Донн» и кафе «Жан-Жак» на Никитском бульваре, а также «Маяк» в здании театра Маяковского в последние дни оказались оккупированы сторонниками действующей власти — они заранее бронируют столики и сидят весь вечер молча, а некоторые с табличками «Столик за Путина». При этом в обычное время там по традиции собираются как раз оппозиционеры.





«Представители движения „Наши“ сидят по пять-шесть часов, не давая поужинать другим, почти молча, фотографируют окружающих, ведут какие-то записи, алкоголь не пьют, но при этом активно закусывают», — пишет в «ЖЖ» очевидец и завсегдатай этих заведений Евгений Левкович. По его словам, средний счет каждого путинского столика составляет 4–5 тысяч рублей. «Зачем они вообще это делают? Для меня ответ очевиден: пытаются спровоцировать какого-нибудь из не особо сдержанных завсегдатаев на пьяную драку, после чего — сами понимаете: от уголовного дела до закрытия заведения».



Впрочем, сами нашисты уверяют, что к барным акциям никакого отношения не имеют. Как рассказал The Village комиссар движения «Наши» Никита Томилин, «это делает движение сторонников Путина. Они, насколько я знаю, сидят посменно по три часа. Вчера они раздавали всем желающим набор тихого сторонника Путина». Набор этот включает табличку «Столик за Путина», наклейки на автомобиль, папки с документами, правила поведения юного путинца и слова песни Blueberry Hill. Сеть сторонников премьера была создана Вовой Табаком, который до того прославился эротическим календарем с девушками, признающимися в любви премьер-министру.

Сами сторонники иначе видят вчерашние события. Вот что пишет один из участников акции: «Сначала пухлый мальчонка сзади громко и непристойно ругнулся в мой адрес и полез за телефоном, потом соседний столик с разговора о море перешел к кровавому путинскому режиму, тупые нашисты, продажные твари и всё в том же духе. Но апофеозом всего была администратор с просьбой убрать табличку. Причем она не просто попросила, а схватила ее со стола».

Совладелец «Жан-Жака» Митя Борисов говорит, что никаких проблем или стычек не было: «Вчера мы нормально сидели, и они никому не помешали. Пусть делают что хотят: это их жизнь, а у нас есть своя. А они бедные, несчастные люди». Впрочем, противники Путина, похоже, решили консолидировать силы. Так, вчера в заведении побывала Ксения Собчак. «Одежда прокурена, смята — в жанжаке была первый раз», — писала она в «Твиттере».

UPD. В понедельник в сети появился ролик, как сторонники Путина заседают в пабе «Джон Донн» на Никитском бульваре. Сняли его вечером в субботу 25 февраля. Как рассказали The Village в пабе, накануне у них забронировали столик на восемь человек — якобы отпраздновать день рождения. Затем пришло еще человек десять, они покричали и быстро разошлись. «Джон Донн», впрочем, вовсе не закрывается, а работает в обычном режиме, несмотря на провокации.

Фото на обложке: dolboeb.livejournal.com