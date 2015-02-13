В сексистской рекламе женщина объективируется и фрагментируется («разрезается» на части), чтобы продать какой-то продукт мужской аудитории с помощью иллюзии одновременного потребления продукта и человека.

В этом собственно и загвоздка «конкурса»: ведь у оценки нет критериев. Сами женщины не смогут понять, в чём именно требования к участницам, кроме просьбы прислать обнажённую грудь: из текста ясно только то, что оцениваться будет не оригинальность сигны (фото части тела с надписью или наклейкой. — Прим. ред.), а «качество груди». Поэтому всё выглядит как предложение угадать сексистский тренд сезона и подать себя неясной аудитории на блюде.

Почему это опасно? Публичное распространение идеи о том, что женское тело покупается и продаётся, приводит к росту потребления проституции и сексуального насилия / насилия над личностью. Например, в посте есть просьба к мужчинам уламывать своих подруг прислать фотографии: выходит, по умолчанию предполагается, что женщины могут не захотеть этого делать и их надо заставить. А как заставить женщину увидеть одну часть своего тела как некую валюту, сфотографироваться без одежды и положить снимок в интернет, где всё используется против всех? Что она получит взамен? Одобрение мужской аудитории. Вот и получается, чем больше вы взламываете своё личное пространство и объективируете себя, тем больше вас одобряют.