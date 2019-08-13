Екатерина Кейльман и Илья Марков — о концепции Дня города, надувном крокодиле и бесконечном «Чайфе» Организаторы двух разных Дней города выясняют, каким должен быть главный праздник Екатеринбурга
В субботу, 17 августа, в Екатеринбурге пройдут сразу два Дня города: традиционный — с выступлением группы «Чайф» и праздничным фейерверком, и альтернативный — фестиваль комьюнити во дворе «Дома печати» от The Village Екатеринбург для тех, кому не по душе массовые гуляния на Плотинке и в окрестностях центра.
В новом материале рубрики «Диалоги» в качестве интервьюера выступила Екатерина Кейльман, исполнительный директор «Теле-Клуба» и организатор альтернативного Дня города. Катя поговорила с Ильей Марковым, исполнительным директором подрядчика мэрии по официальному Дню города в Екатеринбурге — «Дирекции городских праздничных мероприятий» — о том, почему главный городской праздник сегодня подходит не для всех и что с этим делать.
О концепции Дня города, влиянии традиций и «большинстве»
Катя: Как человек, который родился в Екатеринбурге, я очень сильно люблю город. Но мне категорически не хватает контента на Дне города, поэтому мы затеяли фестиваль комьюнити «День города для своих». Я вообще не понимаю, как строится программа этого праздника. Зачем нужна выставка кошек, например? Это мой искренний вопрос.
Илья: На нее не тратится ни копейки бюджетных денег, поэтому она есть. Человек, который ее проводит, делает это уже 15-20 лет. И всегда невероятные очереди — просто невозможно попасть на выставку кошек.
Катя: А вам не кажется, что должна быть какая-то концепция Дня города?
Илья: Кажется.
Катя: А как туда вписывается невероятная очередь из людей?
Илья: В концепцию данного празднования никак не вписывается. Просто есть строчка в афише, которая нужна, чтобы выполнить нормативные требования полиции по согласованию мероприятия. Выставке кошек нужна бумажка, что мероприятие согласовано с администрацией города Екатеринбурга.
Катя: Организаторы не могут проводить его в другой день?
Илья: Такая у них традиция, что они проводят свою выставку в День города — раньше устраивали в КРК «Уралец», сейчас в «Атриуме». Есть-пить она не просит.
Катя: Есть-пить не просит, а в итоге у праздника нет общего лица.
Илья: Я не могу согласиться. Что значит нет? Что такое лицо праздника?
Катя: У фестиваля должна быть какая-то идея. День города — это фестиваль или нет?
День города должен быть фестивалем. Не мероприятием с разными темами — про кошек, собак, бабочек, — а единым фестивалем с разными площадками
Илья: Конечно, День города должен быть фестивалем. Не мероприятием с разными темами — про кошек, собак, бабочек, — а единым фестивалем с разными площадками. Здесь должны быть знания, музыка, танцы, театр — мы стараемся это делать. Не хочется называть фамилии, но, когда я говорю некоторым организаторам с тридцатилетним опытом, что вычеркиваю их мероприятие, то выслушиваю тирады о том, что это неправильно. Мне говорят: «Так не должно быть, это только ваше мнение, оно неправильное». Если мы отменим выставку кошек, будет тысяча человек с плакатами: «Верните выставку кошек!».
В 2018 году — может, это и нескромно — я поставил галочку себе и нашей команде. Мы смогли порадовать многих: и руководителей города, и партнеров, впервые наблюдали большое количество позитивных постов и отзывов. Я понимаю, что мы не можем всех удовлетворить, всех выслушать, но понятно, что мы медленно, но верно движемся в правильную сторону. Это небыстрый процесс. Очень много вводных: нельзя вот так просто прийти и сказать постоянным участникам «до свидания».
Катя: Почему нельзя?
Илья: Потому что есть традиция. Есть люди: за каждым проектом стоит человек, который этим живет, есть некоторые моральные обязательства. Не только бизнес, не только ориентация на мнение каких-то «фейсбучных комьюнити» — в фейсбуке в Екатеринбурге активно присутствует меньше 10 % населения. Мы часто слышим тезис о том, что в Екатеринбурге на День города никто не ходит, что он для мигрантов и людей из Сысерти, но это не так. Приходят 700 тысяч человек, а в Сысерти столько людей не живет, и мигрантов столько нет в нашем городе.
Катя: День города — очень посещаемое мероприятие, в этом нет никаких сомнений. Да, люди радуются, но есть еще множество людей, которые не радуются. Вроде бы, праздник делается для всех, но мне кажется, что он создается для какой-то очень ограниченной аудитории.
Илья: Он делается для большинства, так скажем. Поэтому в программе Дня города есть фестиваль «Гастроном». Поэтому есть другие проекты, которые мы специально разносим по времени.
Мы часто слышим тезис о том, что в Екатеринбурге на День города никто не ходит, что он для мигрантов и людей из Сысерти, но это не так. Приходят 700 тысяч человек, а в Сысерти столько людей не живет, и мигрантов столько нет в нашем городе.
Об удачном и неудачном на Дне города-2018 и гастролях крокодила Гены
Илья: Ты была на празднике в прошлом году? Где?
Катя: Да, я была. Просто гуляла в центре, по проспекту Ленина. Не дождалась концерта «Мумий Тролля».
Илья: Что было в историческом сквере?
Катя: Я не знаю.
Илья: Ну, вот и ответ на все претензии. Люди, которые задают мне вопросы, не бывают на Дне города. Они не ходили на День города последние лет десять. Приходи в этом году на Октябрьскую площадь, посмотри, что там будет.
Катя: Там будет «Картония» (мастерская «Сделано в Картонии», созданная на базе международного креативного сообщества Cardboardia. В Екатеринбурге мастерская устроит костюмированный карнавал, — Прим. ред.), правильно? Это я видела. На самом деле, из всей программы Дня города в этом году меня порадовала именно «Картония». Я давно знаю об этом проекте, и это очень круто. Но мне кажется, что он мог бы быть на Дне города Екатеринбурга и семь лет назад.
Илья: Мог бы, но не было ресурсов, не было коммуникации с Сергеем (Корсаковым, одним из основателей проекта, — Прим. ред.), у него не было возможности — мы только месяц назад сторговались по условиям. Нужно понимать нюансы: мы ограничены в деньгах и ресурсах, во многих вопросах, и вообще — счастливая случайность, что в этом году все так складывается, тем более, на Октябрьской площади.
Считаю, что обязательно нужно сходить на площадку ККТ «Космос», где будет проект «DANСЕКБ». Если найдется человек, который мне скажет, что это плохая затея — окей, я с ним поговорю и выслушаю, что именно плохо. Уже не первый год там участвуют молодежные брейк-данс коллективы, в прошлом году была вся палитра хореографического искусства: исторические танцы, бальные танцы.
Что касается Площади 1905 года — в прошлом году был вариант с инсталляцией, бумбоксом, надувными гитарами и концертом «Мумий Тролля». Мне трудно сказать, что это было плохо, скучно, неинтересно, непрогрессивно.
Прикольно же, пятиметровый крокодил Гена, почему нет? В течение всего дня на перекрестке была живая очередь, чтобы сфотографироваться с крокодилом
Катя: Окей, «Мумий Тролль». Я понимаю, сцена — это вопрос вкуса, и хорошо, что она стала такая нестандартная. Это меня не так сильно волнует. Мне кажется, самая популярная фотография, которую я видела в прошлом году и которая сопровождалась негативными отзывами — это фотография надувного крокодила Гены. Он вызвал массу недоумения, мол, при чем здесь крокодил Гена?
Илья: Мне кажется, очень клево, что мы сделали крокодила Гену. Он поет самую популярную песню про День рождения — «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам». Вот и вся история. В какой-то момент у нас появился свободный бюджет, полученный от спонсоров, который можно было потратить либо на еще одного музыканта, либо на какую-нибудь такую штуку.
Прикольно же, пятиметровый крокодил Гена, почему нет? В течение всего дня на перекрестке была живая очередь, чтобы сфотографироваться с крокодилом. Когда я приезжаю на другие фестивали, мне очень важна визуальная составляющая. Мне кажется, что за те бюджетные деньги, за которые мы его сделали… Он был очень недорогой. В этом году он будет стоять в парке Маяковского, продолжать работать. Он путешествовал уже несколько раз.
Катя: У него гастроли?
Илья: Давно уже были гастроли. Почему нет? Потому что люди видели нашу фотографии крокодила Гены. Начали звонить из других городов: «Дайте нам этого надувного крокодила».
Катя: Ну почему. Я была на «Гластонбери» (Гластонберийский фестиваль современного исполнительского искусства, проводится в Великобритании, — Прим. ред.), где видела инсталляцию с полярным белым медведем, вид которого находится на грани вымирания. Зона была отдана «Гринпису» и задекорирована, и был какой-то месседж, который фестиваль старался донести. Мне кажется, что какой-то такой общей идеи, концепции Дню города не хватает. Сейчас есть какие-то исторически сложенные традиции с кошками, с ландшафтным дизайном, с каким-то другим мероприятиями, но они не имеют прямого отношения к городу. Должен ли быть День города, который про локальные комьюнити, про локальный патриотизм, про Екатеринбург?
Илья: Конечно, да, но никто не может этого сделать — не в обиду всем локальным комьюнити. Я периодически поддерживаю разных людей, которые ко мне приходят с горящими глазами: мол, мы придумали невероятное. Но когда дело доходит до технического задания или до того, чтобы получить бюджетные деньги, у людей начинается ступор. Они говорят: «Нет, мы так не хотим, мы хотим, чтобы просто дали денег. Администрация, вам что, сложно? И отчеты делать тоже не можем и не хотим». Но нужно сделать нормальное техническое задание, расписать смету и отправить в полицию с просьбой согласовать мероприприятие.
Если бы я не знал организаторов «Фактуры», не общался с ними и не был уверен, что они действительно нормальные адекватные люди и все сделают хорошо, мы бы очень негативно восприняли инициативу. Потому что это, конечно, не есть правильно
О правильном и неправильном на Дне города
Катя: А вот арт-фестиваль «Фактура». Он при поддержке проходит?
Илья: Нет. У нас был конфликт из-за локации (мероприятие занимает часть территории возле Музея архитектуры и дизайна на Плотинке, — Прим. ред.). У организаторов исключительно коммерческий интерес: они принимают поток людей, приехавших на День города из соседних населенных пунктов.
Катя: А я увидела и порадовалась: как классно, что есть современное мероприятие, модное, молодежное, которое также интегрировано в программу.
Илья: Если бы я не знал организаторов «Фактуры», не общался с ними и не был уверен, что они действительно нормальные адекватные люди и все сделают хорошо, мы бы очень негативно восприняли инициативу. Потому что это, конечно, не есть правильно.
Катя: А то, что мы делаем свой фестиваль? Это тоже плохо?
Илья: Нет, я рад любым проектам, которые есть. Есть некоторые правила игры, которые нужно соблюдать. С «Фактурой» были определенные вопросы технологического и организационного характера. Они на площадке не одни — есть вопросы монтажа, вывоза мусора, приборки туалетов, которыми будут пользоваться все. И это нужно проговаривать заранее, а не так, что за неделю до мероприятия от левых людей я узнаю, что на Плотинке планируется еще что-то.
Бюджет Дня города в Екатеринбурга в десять раз меньше, чем бюджет Дня города в Москве. В десять раз меньше, чем бюджет фестиваля «Спасская башня». Сидишь и пытаешься понять, что лучше сделать с каждой сотней тысяч рублей
О бюджете праздника и выступлении группы «Чайф»
Катя: Видишь афишу, а там группа «Чайф». Опять? Серьезно? Зачем? Я на самом деле очень, супер-лояльно к ней отношусь. Я понимаю, что это огромная работа. Миллион факторов влияет на все.
Илья: Тем не менее, движемся же потихоньку.
Катя: Хочется побыстрее. Хочется не уезжать из Екатеринбурга. Например, я вижу мало мероприятий для себя, помимо своих собственных, которые бы организовывались силой города.
Илья: К сожалению, на это нет никаких средств. В бюджете предусмотрено два-три мероприятия в год и 20 миллионов рублей.
Катя: А какой бюджет выделяется на День города?
Илья: 27 миллионов рублей. Ну что это?
Катя: Это меньше, чем бюджет фестиваля «Маяк».
Илья: Бюджет Дня города в Екатеринбурге в десять раз меньше, чем бюджет Дня города в Москве. В десять раз меньше, чем бюджет фестиваля «Спасская башня». Сидишь и пытаешься понять, что лучше сделать с каждой сотней тысяч рублей.
Катя: Туалет поставить или свет включить.
А так, ну какая идея. День рождения города, — вот идея, чтобы люди любили свой город. А как это будет работать, через какие инструменты? Если мне кто-то в этом поможет — я буду счастлив
О вовлеченности локальных комьюнити и хромающей реализации идей
Илья: Пять лет назад мы озвучили руководству, что не должны делать просто праздник ради праздника. У Дня города должен быть какой-то смысл. Все, что ты говоришь — локальный патриотизм, комьюнити и все это, все эти термины звучали и в моем выступлении. Другой вопрос в том, как это сделать.
Реализация хромает. Вот мы сделали последний кейс: по нашей инициативе, за счет центра культуры «Урал», мы устроили на Плотинке выставку о космонавте Сергее Прокопьеве из Екатеринбурга. Через две недели люди просто взяли и сломали планшеты, стали на них прыгать. Мы делали с Музеем истории города офигенные активности, но в какой-то момент аудитория начинала писать всякие непристойности и приходилось все прекращать. После такого пропадает всякое желание делать что-то креативное, интересное.
Катя: Я представляю себе так: вы приходите к ребятам, которые, допустим, занимаются реконструкцией Белой башни. Говорите: «Ребята, День города, давайте вы устроите мероприятия у себя в рамках праздника, вот вам кусок бюджета, предложите свою концепцию. Мы хотим, чтобы вы как комьюнити поучаствовали в этом празднике, сделали что-то на Уралмаше».
Илья: Обычно происходит наоборот. Если есть какие инициативы, мы их очень внимательно рассматриваем. В этом году у нас есть фестиваль «Башня». Мы договорились с Фондом городских инициатив о том, что они делают свою выставку, чтобы граждане в День города могли познакомиться с новыми проектами. Если кто-то приходит и говорит: «Давайте делать фестиваль про Урал», мы будем его поддерживать, не вопрос.
Катя: В следующем году, если мы захотим повторить альтернативный День города, вы готовы поддержать его в рамках Дня города? Просто ко мне никто не приходит, и вы сами ни к кому не идете.
Илья: Дело в том, что никто не приходит с внятной, проработанной историей. Все приходят с невероятной идеей. Мой опыт проведения последних лет показывает, что этого мало. Мало иметь просто красивую идею и трех человек, которые в это верят.
Катя: Я понимаю, но у нас в городе довольно много организаторов.
Илья: Да нет.
Катя: Как нет? «Теле-Клуб», «Дом Печати», Dream Team, Orgmaster, «Бюро 100»…
Илья: Они совершенно не представляют себе масштабов, все эти люди. Это они сейчас уже навострились, а когда все начиналось... Это другие масштабы: есть разница, делаешь ли ты мероприятия для 200 человек или для 800 тысяч человек. Это разные уровни.
Нужно понимать нюансы: мы ограничены в деньгах, ограничены в ресурсах, во многих вопросах, и вообще — счастливая случайность, что в этом году все так складывается
Катя: Я понимаю, что нельзя просто доверять главную сцену на площади людям, у которых нет опыта, но тем не менее. Я десять лет работаю в «Теле-Клубе», но еще ни разу никто не обратился к нам со словами: «Вы круто разбираетесь в музыке, а не хотите ли вы сделать свою собственную сцену в каком-нибудь парке, придумать крутой лайн-ап с молодыми группами?». Никогда такого предложения не было, а мы понимаем, что за свои деньги никогда такого сделать не сможем. Потому что это День города и это все никак не монетизируется.
Илья: И мы за свои деньги не сможем все это сделать, потому что «Теле-Клуб» предложит такой лайн-ап, который мы сможем потянуть.
Катя: Но мы можем предложить лайн-ап в каком-то бюджете. Это был День города с классным кейсом. Я думаю, что «Теле-Клуб» довольно много сделал для имиджа города.
Илья: «Теле-Клуб» — очень-очень огромная махина, и мне как-то неловко.
Катя: Да ладно, мы бы были рады. Обычно мы не можем участвовать в Дне города, потому что физически далеко находимся.
Илья: Все люди, которых вы перечислили — прекрасны. Когда происходит планирование Дня города, все так или иначе работают с нами в партнерстве — Dream Team, Orgmaster. Что касается кейсов по лайн-апу и всему прочему — мы сделали три часа джаза совместно с EverJazz.
Катя: Это как раз пример вовлечения, но мне кажется, все равно недостаточно. Не читается какая-то общая идея. Зачем в этом году выступает «Чайф»?
Илья: Эту идею тяжело донести до всех. В последние несколько лет мы решили работать от частного к общему. Не от общей идеи к частному, а наоборот. Мы набираем некий пул активностей, стараемся все эти активности разнообразить, к чему-то привязать. Вот «Картония», например: что к чему? Но она крутая, всем нравится.
Катя: «Картония» — это проект, который вовлекает художественное сообщество, показывает детям уличное искусство. Мне здесь все понятно.
Илья: Но при этом о Екатеринбурге — ничего.
Катя: Но это вовлечение комьюнити локальных художников и театралов, потому что они в нем участвуют.
Илья: Художников всего 20 человек, бюджеты маленькие, каждого нужно привезти. Не так-то просто было убедить их в том, что мы не будем делать «Картонию» для 20 человек. Мы долго торговались, какое количество материалов и для скольки тысяч человек нужно предусмотреть. Лаборатория пройдет именно 17 августа, чтобы горожане могли принять участие — это ключевое условие визита. А кроме этого, ну какая еще идея. День рождения города — вот идея, чтобы люди любили свой город. А как это будет работать, через какие инструменты? Если мне кто-то поможет в этом — я буду счастлив.
Я периодически поддерживаю разных людей, которые ко мне приходят с горящими глазами, мол, мы придумали невероятное. Но когда дело доходит до технического задания или до того чтобы получить бюджетные деньги, у людей начинается ступор
Об образовании
Катя: Мне кажется, людей можно вовлекать по-разному. Я не вижу в программе образовательных историй. Почему бы не сделать какие-то большие открытые лекции и мастер-классы про ту же урбанистику?
Илья: Ну, это делаем.
Катя: Где это? Где будет интересная образовательная площадка? Не увидела в программе.
Илья: В День города этого не будет, это было 9 мая. Мы уже не первый год проводим лекции.
Катя: Я имею в виду в День города. Допустим, на площади возле УрФУ стоит сцена, куда приезжают крутые мировые специалисты, федеральные и городские.
Илья: Все было запланировано, обсуждено со спикерами, с лекторами, шатры уже буквально приехали, но вмешались определенные обстоятельства, которые заставили нас переехать с театром (речь о фестивале ландшафтного искусства «Магия театра», — Прим. ред.) из Исторического сквера на Октябрьскую площадь. Там должны были идти лекции, но теперь программа физически не входит в пространство. Лекции будут идти в рамках лаборатории «Картония» в Ельцин Центре, в усеченном формате, посвященном уличному искусству.
На 9 мая мы это сделали — классный проект с лекциями и историями Великой Отечественной войны в Свердловской области. Я лишний раз убедился, что люди готовы к этому, несмотря на пиво и шашлыки: с 10 утра до восьми вечера на протяжении всех шести лекций шатер был заполнен, а это 150 человек за раз.
Катя: Мне кажется, что и 500 может быть — при наличии интересной программы и инфрастуктуры.
Илья: К 9 мая мне самому пришлось искать спикеров — предложенные были не очень хорошими. И потом, на 500 человек должны быть какие-то большие экраны, хороший звук, чтобы всем было слышно.
Катя: Уральский федеральный университет не сможет это организовать?
Илья: Сейчас мы обсуждаем подобную идею к столетию университета. Мы запланировали в следующем году серию совместных проектов. Будем надеяться, что все реализуется.
Комментарии
Тэги
Сюжет
Прочее