Екатерина Кейльман и Илья Марков — о концепции Дня города, надувном крокодиле и бесконечном «Чайфе»

Катя: Я понимаю, что нельзя просто доверять главную сцену на площади людям, у которых нет опыта, но тем не менее. Я десять лет работаю в «Теле-Клубе», но еще ни разу никто не обратился к нам со словами: «Вы круто разбираетесь в музыке, а не хотите ли вы сделать свою собственную сцену в каком-нибудь парке, придумать крутой лайн-ап с молодыми группами?». Никогда такого предложения не было, а мы понимаем, что за свои деньги никогда такого сделать не сможем. Потому что это День города и это все никак не монетизируется.

Илья: И мы за свои деньги не сможем все это сделать, потому что «Теле-Клуб» предложит такой лайн-ап, который мы сможем потянуть.

Катя: Но мы можем предложить лайн-ап в каком-то бюджете. Это был День города с классным кейсом. Я думаю, что «Теле-Клуб» довольно много сделал для имиджа города.

Илья: «Теле-Клуб» — очень-очень огромная махина, и мне как-то неловко.

Катя: Да ладно, мы бы были рады. Обычно мы не можем участвовать в Дне города, потому что физически далеко находимся.

Илья: Все люди, которых вы перечислили — прекрасны. Когда происходит планирование Дня города, все так или иначе работают с нами в партнерстве — Dream Team, Orgmaster. Что касается кейсов по лайн-апу и всему прочему — мы сделали три часа джаза совместно с EverJazz.

Катя: Это как раз пример вовлечения, но мне кажется, все равно недостаточно. Не читается какая-то общая идея. Зачем в этом году выступает «Чайф»?

Илья: Эту идею тяжело донести до всех. В последние несколько лет мы решили работать от частного к общему. Не от общей идеи к частному, а наоборот. Мы набираем некий пул активностей, стараемся все эти активности разнообразить, к чему-то привязать. Вот «Картония», например: что к чему? Но она крутая, всем нравится.

Катя: «Картония» — это проект, который вовлекает художественное сообщество, показывает детям уличное искусство. Мне здесь все понятно.

Илья: Но при этом о Екатеринбурге — ничего.

Катя: Но это вовлечение комьюнити локальных художников и театралов, потому что они в нем участвуют.

Илья: Художников всего 20 человек, бюджеты маленькие, каждого нужно привезти. Не так-то просто было убедить их в том, что мы не будем делать «Картонию» для 20 человек. Мы долго торговались, какое количество материалов и для скольки тысяч человек нужно предусмотреть. Лаборатория пройдет именно 17 августа, чтобы горожане могли принять участие — это ключевое условие визита. А кроме этого, ну какая еще идея. День рождения города — вот идея, чтобы люди любили свой город. А как это будет работать, через какие инструменты? Если мне кто-то поможет в этом — я буду счастлив.