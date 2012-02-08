Застройщик особо подчеркивает, что действует строго по закону: такой уж объект охраны утвержден правительством, что можно смело ломать. Планируется разрушить всю начинку здания, подвести под фундамент общую монолитную плиту, а уже после отстроить магазин заново, воссоздав часть исторических интерьеров и изменив планировку. Необходимо это сделать потому, что здание находится в аварийном состоянии и старые несущие конструкции просто не выдержат потока посетителей. Кроме того, здание нужно приспособить под современные пожарные и санитарные требования, а также обеспечить доступ инвалидов.

Впрочем, плачевное состояние «Детского мира» — утверждение, еще требующее доказательств. «Здание внутри превратилось в полную рухлядь. Без подведения под него единой фундаментной плиты оно рухнет через несколько лет», — утверждает президент «Галс-Девелопмент» Сергей Калинин. Техническая экспертиза подтвердила, что некоторые конструкции находятся в неудовлетворительном состоянии. Обнаружены трещины в кирпичной кладке и перекрытиях, коррозия на балках, но это вовсе не означает, что всё необходимо сносить. Фактически экспертиза говорит лишь о том, что на укрепление конструкций может быть потрачено гораздо больше денег, чем на новое строительство.