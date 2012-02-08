Родительский контроль: Что будет с «Детским миром» Противостояние вокруг «Детского мира» длится уже 7 лет, но только сейчас дискуссия вышла на открытый уровень. The Village разобрался, в чем суть конфликта и как стороны понимают свою ответственность.
Ситуация с реконструкцией «Детского мира» должна была стать типичной для лужковской Москвы: приходит застройщик, проводит через госорганы сомнительный проект, ни у кого ничего не спрашивая, и тут же сносит всё. Начало нулевых было богато на скандалы с историческими зданиями: в 2002 году снесли гостиницу «Москва», в 2003-м — «Военторг», еще год спустя сгорел «Манеж» и началась его реконструкция. Противостояние вокруг «Детского мира» длится уже семь лет. За это время у главного универмага сменился собственник, а у Москвы — мэр. Но сейчас впервые борьба застройщиков и градозащитников вышла на открытый уровень, а дискуссия вокруг реконструкции стала интересной и, главное, не праздной. The Village разобрался, в чем суть конфликта вокруг «Детского мира» и как стороны понимают свою ответственность.
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
ЗАСТРОЙЩИК
В минувшем декабре застройщик «Галс-Девелопмент» под напором критики вынужден был пустить в здание журналистов и экспертов. Одновременно началось обсуждение проекта реконструкции. Теперь генеральный директор лично ходит на круглые столы в Общественную палату, а СМИ засыпают пресс-релизами и агитроликами — одним словом, ведется настоящая война за общественное мнение. Компания собрала даже некий пул известных людей, символично назвав его родительским комитетом «Детского мира». Туда входят экономист Ирина Ясина, актриса Татьяна Веденеева, старейший работник магазина Гарик Оганесян, создатель «Ералаша» Борис Грачевский.
После реконструкции площадь «Детского мира» увеличится с 54 до 74 тысяч кв. метров.
Застройщик особо подчеркивает, что действует строго по закону: такой уж объект охраны утвержден правительством, что можно смело ломать. Планируется разрушить всю начинку здания, подвести под фундамент общую монолитную плиту, а уже после отстроить магазин заново, воссоздав часть исторических интерьеров и изменив планировку. Необходимо это сделать потому, что здание находится в аварийном состоянии и старые несущие конструкции просто не выдержат потока посетителей. Кроме того, здание нужно приспособить под современные пожарные и санитарные требования, а также обеспечить доступ инвалидов.
Впрочем, плачевное состояние «Детского мира» — утверждение, еще требующее доказательств. «Здание внутри превратилось в полную рухлядь. Без подведения под него единой фундаментной плиты оно рухнет через несколько лет», — утверждает президент «Галс-Девелопмент» Сергей Калинин. Техническая экспертиза подтвердила, что некоторые конструкции находятся в неудовлетворительном состоянии. Обнаружены трещины в кирпичной кладке и перекрытиях, коррозия на балках, но это вовсе не означает, что всё необходимо сносить. Фактически экспертиза говорит лишь о том, что на укрепление конструкций может быть потрачено гораздо больше денег, чем на новое строительство.
8 миллиардов рублей составляют инвестиции в текущий проект реконструкции.
По планам застройщика новый «Детский мир» должен открыться в 2014 году.
Наталия Михайлюк-Шугаева, начальник отдела коммуникаций «Галс-Девелопмент»:
«Предмет охраны включает только внешние стены, мы же готовы восстанавливать особо ценные внутренние интерьеры. Подвести плиту под основание „Детского мира“ необходимо, потому что здание находится в аварийном состоянии, а осуществить проект, как в Большом театре, мы по коммерческим соображениям не готовы. Мы ведем переговоры и готовы консультироваться по воссозданию атриума и сохранению фрагмента Лубянского пассажа. Но приостанавливать работы не можем».
Борис Грачевский, член родительского комитета:
«Ребенок изменился с 1950-х годов глобально. Вы никак не хотите понять: белочки на стенах „Детского мира“, которых вы защищаете, вызывают у него совершенно другие реакции. Фасад остается таким же, остальное никого не должно волновать».
ГРАДОЗАЩИТНИКИ
Против реконструкции «Детского мира» сейчас выступает не только общественное движение «Архнадзор». На расширении объекта охраны настаивает эксперт министерства культуры Андрей Баталов — человек, уполномоченный государством проводить экспертизу памятников архитектуры. Высказались против проекта «Галс-Девелопмент» Общественная палата, а также ряд известных архитекторов и историков культуры.
Главный камень преткновения — центральный атриум. С точки зрения современного торгового центра выполнен он неудачно. Об этом твердят собственнику нанятые консалтинговые компании. Созданный Алексеем Душкиным двухэтажный атриум закрывает верхние этажи, что затрудняет циркуляцию посетителей по универмагу. Застройщик хочет убрать лестницы и сделать сквозной атриум, подняв его крышу до уровня седьмого этажа. «Архнадзор» настаивает, что нужно сохранить композицию атриума, а также входную группу, две парадные лестницы и основание Лубянского пассажа, подвальная часть которого сохранилась.
Лубянский пассаж, крытая торговая галерея между двумя улицами, был сооружен в конце XIX века и находится как раз под «Детским миром».
У экспертов есть два пути достижения цели. Можно убедить правительство Москвы пересмотреть предмет охраны — это процедура длительная, потребует остановки работ и затянет реконструкцию еще на несколько лет. Есть и второй вариант — убедить застройщика сохранить то, что еще возможно. «Я понимаю, что коммерческая модель предусматривает сквозной атриум. Но есть другая ценность — это подлинный старый московский дом, сохранивший дух сталинской эпохи, — с таким призывом обратился к застройщикам архитектор Юрий Григорян. — Подлинный дом вместо тех зомби, которые мы видим, — это замечательная ценность, которая становится с годами дороже. И опыт европейской культуры нам это доказывает». Сейчас атриум стоит без крыши, внутри — лишь бетонная коробка. Зато объявлен конкурс идей на «дизайн атриума», который должен вписать воссозданные элементы интерьеров в современную архитектуру. Но, пока идут обсуждения, в «Детском мире» продолжают стучать молотки.
Андрей Баталов, эксперт министерства культуры:
«Сейчас важно решить две основные задачи: добиться воссоздания атриума, решив при этом задачу девелопера — получить видимость верхних этажей. Достигнуть баланса интересов в этом вопросе возможно, грамотный архитектор сможет это сделать. Еще одна задача — сохранить фрагмент Лубянского пассажа, ведь он сохраняет нам историю этого места. Пока у нас, можно сказать, предпереговорный процесс. Потому что мы только разговаривали, но не смотрели проектов, чертежей. Мы готовы обсуждать с девелопером их проекты, готовы помогать им, но я убежден, что сейчас работы по „Детскому миру“ надо остановить, разработать проект восстановления атриума и только после этого что-то сносить. Сносить без проекта ничего нельзя».
ВЛАСТИ
Параллельно общественность пытается апеллировать к властям. «Архнадзор» писал открытые письма и мэру Собянину, и премьер-министру Путину с просьбой спасти «Детский мир» от разрушения и создать согласительную комиссию, куда вошли бы профильные ведомства, независимые эксперты и наследники архитектора Душкина. Поступали Собянину письма и от родительского комитета во главе с Грачевским. В них говорится, что остановка реконструкции не только сорвет сроки ввода универмага в эксплуатацию, но и поставит под угрозу безопасность здания. Чью сторону примут власти, пока до конца не ясно. Есть официальный ответ главы градостроительного комплекса Москвы Марата Хуснуллина на запрос депутата Госдумы, где чиновник говорит о необходимости расширить объект охраны. Но при этом «Галс-Девелопмент» получили от Москомнаследия разрешение на проведение строительных работ согласно утвержденному проекту.
Более 50 % акций «Галс-Девелопмент» принадлежит банку «ВТБ», то есть фактически государству.
Комментарии
Прогресс должен быть в делах, а не в разговорах. Я вам сейчас не назову точных объектов, но сколько раз было, когда вроде бы уже пошли какие-то переговоры о сохранении, вроде как договоренности какие-то начали вырисовываться, а на следующий день по-тихому приезжает экскаватор и всё ломает к чертям.
Разговоры и круглые столы — это всё хорошо, но почему-то результата нет. Что касается ДМ, то непонятно, что они там сохранять хотят, если четыре года назад, когда там начали активно вести работы, весь декор и многие детали интерьера «демонтировали» совершенно варварскими способами.
Говорить о прогрессе можно было бы, если б разговор зашел о реставрации, усилении конструкций, некоторому приспособлению под соверменные требования, без глобальных изменений, что вполне возможно. Но ведь ГАЛС продолжает гнуть линию, что здание аварийное, что ничего не сделать с тем, что есть, поэтому надо снести и построить заново, «точно такое же». «Военторг», и «Москву» уже «точно такими же» построили.
В вопросе таких зданий, как ДМ, не может быть компромиссов, потому что это не просто здание, это здание с историей, здание с четко выраженными функциями, которые являются неотъемлемой частью его статуса охраняемого объекта. Почитайте, как были получены документы на то, что они хотят сделать. Почитайте, кто руководил ГАЛСом и АФК «Система», кем они приходились Лужкову. А сейчас получается с людьми, которые абсолютно незаконным способом получили разрешения, идёт какой-то разговор, чтобы они что-то там уступили, подвинулись в своих планах. Это то же самое, что у вора, который украл у тебя всё, пытаться договориться о возврате хотя бы чего-то. Вора надо судить и сажать, а не разговаривать с ним.
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