В столичных парках будут играть в городки Власти хотят привить москвичам любовь к традиционным народным развлечениям — в парках этим летом построят площадки для игры в городки.
Москомспорта предложил столичным паркам обустроить к лету площадки для игры в городки, сообщает газета «Известия». Сперва такая площадка вернется в Петровский парк, где она была популярна в советские времена, а затем в городки можно будет поиграть в Измайловском и Филевском парках.
Сейчас также обсуждается возможность обустройства площадок в «Сокольниках», на «Лосином острове», в «Лужниках» и парке Горького. Согласно новой программе развития столичных парков, в каждой зеленой зоне число игровых площадок должно увеличиться в четыре раза — некоторых из них оборудуют как раз для игры в городки.
Городошные площадки будут устанавливать во время народных гуляний. Для каждого округа уже закуплено по две мобильные площадки, которые состоят из листов с разметкой, отбойных стенок, ограждений, навесов и осветительных приборов. Одну из них установят на Поклонной горе 9 мая, а также во время празднования 200-летия Отечественной войны 1812 года.
По статистике, в Москве регулярно играют в городки около 1 500 человек, хотя в советские времена эта игра была на третьем месте по популярности после футбола и хоккея. Возрождение городошного спорта в столице началось четыре года назад, когда столичную Федерацию городошного спорта возглавил префект ЮЗАО Алексей Челышев. По его мнению, необходимо вернуть былую популярность народной игре, тем более что для этого не требуется больших расходов: набор стоит около трех тысяч рублей. Челышев уверен, что городки в Москве могут стать таким же символом российской столицы, как петанк в Париже или баскетбол в Нью-Йорке.
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Комментарии
площадка для петанка в парке горького упоявилась в конце лета) весной, думаю, там игры возобновятся
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