Городошные площадки будут устанавливать во время народных гуляний. Для каждого округа уже закуплено по две мобильные площадки, которые состоят из листов с разметкой, отбойных стенок, ограждений, навесов и осветительных приборов. Одну из них установят на Поклонной горе 9 мая, а также во время празднования 200-летия Отечественной войны 1812 года. По статистике, в Москве регулярно играют в городки около 1 500 человек, хотя в советские времена эта игра была на третьем месте по популярности после футбола и хоккея. Возрождение городошного спорта в столице началось четыре года назад, когда столичную Федерацию городошного спорта возглавил префект ЮЗАО Алексей Челышев. По его мнению, необходимо вернуть былую популярность народной игре, тем более что для этого не требуется больших расходов: набор стоит около трех тысяч рублей. Челышев уверен, что городки в Москве могут стать таким же символом российской столицы, как петанк в Париже или баскетбол в Нью-Йорке.